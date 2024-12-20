«مُدن القابضة» تستحوذ على مشروع "لا زاغاليتا" السكني الفاخر في إسبانيا

• يعد "لا زاغاليتا" من أكثر المجتمعات السكنية تميزاً وفخامة في أوروبا

• يقع على تلال "بيناهافيس" بالقرب من مدينة ماربيا الإسبانية ويمتد على مساحة 900 هكتار

• يأتي الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية مُدن القابضة في الاستثمار والتوسع الدولي وخطوة نوعية في دخول سوق العقارات الفاخرة في أوروبا

Modon Holding completes the acquisition of La Zagaleta, one of the most exclusive and luxurious residential golf estates in Europe

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 ديسمبر / كانون أول 2024 أعلنت مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (MODON)، اليوم عن استحواذها على 100% من شركة "لا زاغاليتا إس إل"، المالكة لمجتمع "لا زاغاليتا" السكني على ساحل منطقة كوستا ديل سول الإسبانية، في خطوة نوعية تعكس استراتيجية مُدن الطموحة لدخول سوق العقارات الفاخرة في أوروبا.

ويعد مشروع "لا زاغاليتا" أحد أرقى وأفخم المجتمعات السكنية في أوروبا، والذي يمتد على مساحة 900 هكتار من الأراضي في تلال "بينهافيس"، ويقع المشروع على بُعد 20 دقيقة من مدينة ماربيا التاريخية، في قلب منطقة كوستا ديل سول، جنوب إسبانيا. ويشمل أكثر من 400 فيلا وقطعة أرض فارهة، بالاضافة الى ملعبين للغولف مع ناديين ومطاعم فاخرة، ومركز للفروسية.

ويوفر المجتمع لقاطينيه بالاستمتاع بتجارب مجتمعية فريدة ومساحات خضراء، وإطلالات فريدة على البحر الأبيض المتوسط وجبل طارق وجبال الأندلس والساحل الشمالي للمغرب، وتمتلك شركة لا زاغاليتا حوالي 2.7 مليون متر مربع من مساحة الأراضي.

وسيمكن هذا الاستحواذ مُدن القابضة من مواصلة عمليات التطوير المتبقية في المشروع مع الحفاظ على إرثه وخصوصيته الطبيعية. كما تشمل الصفقة مشروع "ماجارامبوز" المخطط له من قبل لا زاغاليتا، والمعروف تاريخياً باسم "فالديراما 2" ضمن مخطط "تطوير مشروع كاستيلار" المجاور لمنطقة "سوتوغراندي"، وهي عبارة عن أراضي تمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع.

وفي هذا السياق، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مُدن القابضة: يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة في رحلة المجموعة نحو تعزيز الاستثمار في الأسواق العالمية وتوسيع محفظتنا في القطاعات العقارية الفاخرة. ونؤمن بأن هذا الاستثمار سيساهم في تعزيز قيمة المجموعة ويتيح لنا الفرصة لتقديم مشاريع مبتكرة ومتميزة تلبي احتياجات عملائنا في أسواق جديدة، مما يعزز مكانة مُدن القابضة كمحرك رئيسي للنمو في مجال العقارات عالمياً.

وأضاف معاليه: مجتمع لا زاغاليتا يعد أحد أرقى المجتمعات السكنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يتماشى مع رؤية المجموعة لتعزيز محفظتنا الاستثمارية في المشاريع التي تعكس أعلى معايير الفخامة والتميز.

ومن ناحيته، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: "توفر منطقة "لا زاغاليتا" بفضل تاريخها وتصاميم عقاراتها الراقية والمميزة، ومرافقها الترفيهية الفاخرة والمتنوعة، واهتمامها الكبير بالبيئة الطبيعية، ملاذاً استثنائياً للمستثمرين والمُلّاك الساعيين لحياة الفخامة والرفاهية والخصوصية والأمان. وستواصل مدن القابضة عبر هذا الاستحواذ تعزيز إرث "لازاغاليتا" وتطويره واستكمال مشروع ماجارامبوز، المعروف تاريخياً باسم المخطط الرئيسي لـمجمع "فالديراما 2". ونعتز بإضافة مشروع لا زاغاليتا إلى محفظتنا ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للمجموعة في واحد من أكثر أسواق العقارات الفاخرة في أوروبا."

وقال إغناسيو بيريز، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، لا زاغاليتا: "يكمن نجاح لا زاغاليتا بالتزامنا التام بالجودة في جميع جوانب هذا المجتمع السكني الراقي، الذي يوفر لقاطنيه حياة فاخرة لا مثيل لها وتجارب معيشية آمنة. ونحن على ثقة بأن استثمار مُدن القابضة، بما تشكله من ثقل وإمكانات هائلة، سيتيح لـ لا زاغاليتا استكمال تحقيق المرحلة التالية من رؤيتها، ودعم علامة لا زاغاليتا التجارية."

لتسجيل الاهتمام بمشاريع مُدن القادمة، يمكن للمستثمرين المحتملين زيارة: www.modon.com أو الاتصال بالرقم: 800، مُدن.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، برؤية استراتيجية عالمية. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أحمد أبو شهاب

مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة – مدن القابضة

[email protected]

رواد خطار

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

[email protected]

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