®Dr Batra's تطلق XODerma في دبي، علاجًا متطورًا للبشرة مزوّدًا بـ 36 مليار إكسوسوم، ومصمَّمًا لمكافحة علامات التقدّم في السن وإصلاح البشرة ومنحها إشراقة طبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Dr Batra's®، الرائدة في طب المعالجة المثلية الحديثة واسمًا موثوقًا في دبي منذ أكثر من 15 عامًا، عن إطلاق ابتكار متطور جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو Dr Batra's® XODerma. يمزج هذا العلاج المتقدم لتجديد شباب البشرة بشكل فريد بين طب المعالجة المثلية وتقنية الإكسوسومات المتطورة. صُمِّم XODerma لتقديم نتائج ملحوظة وطويلة الأمد في ثلاث جلسات فقط، ويوفّر حلاً آمنًا وغير مؤلم وغير جراحي، دون الحاجة إلى فترة نقاهة.

يعمل XODerma على مستوى خلوي عميق باستخدام الإكسوسومات، وهي نواقل بيولوجية نانوية الحجم تُنشِّط عمليات الإصلاح والتجديد الطبيعية في البشرة. توفّر كل جلسة 36 مليار إكسوسوم نانوي الحجم، إلى جانب أكثر من 12,000 بروتين، وبيبتيدات شبيهة بالبوتوكس، و8 أحماض أمينية أساسية، وحمض الهيالورونيك، مما يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، وتنعيم الخطوط الدقيقة، وتحسين تماسك البشرة، وتعزيز الترطيب، وتوحيد لونها، واستعادة الإشراقة الطبيعية.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال الدكتور أكساي باترا (Dr Akshay Batra)، اختصاصي علاج الشعر، وزميل في تجميل الجلد بالمعالجة المثلية، والمدير العام لشركة Dr Batra's® Healthcare:

"بعد النجاح في تقديم علاجات الشعر المعتمدة على الإكسوسومات في الهند والإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نقدّم Dr Batra's® XODerma، العلاج العالمي المعترف به لتجديد شباب البشرة، لمرضانا. ومع تزايد مشاكل البشرة المرتبطة بالتلوث والإجهاد والشيخوخة وأنماط الحياة المتطلبة، يبحث الناس اليوم عن علاجات سريعة وفعّالة، والأهم من ذلك آمنة. يقدّم Dr Batra's® XODerma تحسينات ملحوظة في ملمس البشرة وتجانس لونها وتماسكها في ثلاث جلسات فقط. ومن خلال الجمع بين علم الإكسوسومات المتطور ووعدنا بتقديم رعاية طبيعية بالمعالجة المثلية خالية من الآثار الجانبية، نهدف إلى توفير بشرة أكثر صحّةً وشبابًا وإشراقًا بأكثر الطرق راحة ممكنة."

يُعد XODerma خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن بشرة مشرقة وشابّة دون الحاجة إلى فترة نقاهة أو أي تدخّل جراحي. تبدأ كل جلسة بتحليل للبشرة مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقييم درجة التصبّغ والملمس والخطوط الدقيقة وحجم المسام والتماسك والترطيب. يتبع ذلك تنظيف عميق وتطبيق دقيق للمحلول العلاجي باستخدام قلم الديرما، الذي يُنشئ قنوات مجهرية تسمح بإيصال الإكسوسومات والمكوّنات النشطة إلى الطبقات العميقة من الجلد دون الحاجة إلى الحقن.

يمكن للمقيمين في دبي تجربة Dr Batra's® XODerma في عيادات Dr Batra's® Homeopathy في الإمارة، بما في ذلك فروع مدينة دبي الطبية (Dubai Healthcare City - DHCC) وأبراج بحيرات جميرا (JLT) والقصيص (Al Qusais). لحجز استشارة، يُرجى زيارة عيادات Dr Batra's®.

نبذة عن Dr Batra's® Healthcare

مع أكثر من 200 عيادة منتشرة في 7 دول تشمل: الهند، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وماليزيا، وتايلاند، وبنغلاديش، والبحرين، قدَّمت Dr Batra's® Healthcare العلاج لأكثر من 1.5 مليون مريض حول العالم. تلتزم العلامة التجارية المتخصَّصة في علاج الشعر والبشرة والحساسية وصحة المرأة والطفل والصحة النفسية، بتقديم رعاية صحية شاملة وخالية من الآثار الجانبية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2903646/Dr_Batras_XODerma.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2762606/5487058/Dr_Batra_s_Healthcare_Logo.jpg