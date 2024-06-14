آسبن ديجيتال تحصل على الموافقة المبدئية للعمل في سوق أبوظبي العالمي

فور حصولها على تصريح تقديم الخدمات المالية بعد الموافقة النهائية، ستتمكن شركة آسبن ديجيتال من توسيع نطاق خدماتها المالية التي تقدمها في عدد من المناطق على المستوى العالمي

هونج كونج, 14 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- حصلت آسبن ديجيتال على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية لمزاولة نشاطات خاضعة للرقابة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وستصبح آسبن ديجيتال، شريطة حصولها على الموافقة التنظيمية النهائية، مرخصة لتقديم الخدمات المالية من سوق أبوظبي العالمي وتوسيع نطاق تقديم المنتجات وتعزيز تواجدها في قطاع الأصول الرقمية في الشرق الأوسط الذي يشهد نمواً سريعاً.

وتعتبر الموافقة المبدئية إنجازاً هاماً في خطط آسبن ديجيتال للتوسع في المنطقة ويتوافق إطار العمل التنظيمي الشامل لسلطة تنظيم الخدمات المالية إلى حد كبير مع المستقبل الذي تهدف المنصة لتحقيقه. وستسهم الخدمات الفريدة التي تقدمها آسبن ديجيتال لأصحاب الثروات الخاصة لتخصيص فئات الأصول الرقمية البديلة إلى جانب الإطار التنظيمي المتكامل الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تعزيز انتشار وقبول الأصول الرقمية على نطاق أوسع في المنطقة. ويعمل الفهم العميق لسوق أبوظبي العالمي لفئات الأصول وأسلوبها الرقابي في العمل مع العاملين في المجال على تمهيد الطريق لبناء المنطقة كمركز عالمي للخدمات المالية.

تأسست آسبن ديجيتال في سنة 2021 كجزء من مجموعة ايفرست فينشرز (EVG) وبدعم من عدد من المستثمرين منهم روثتشايلد انفستمنت ترست (RIT كابيتال بارتنرز) وليبرتي سيتي فنشرز، وهي منصة تكنولوجية رائدة للأصول الرقمية للشركات العائلية وأصحاب الثروات الكبرى ومديري الثروات تمكن العملاء من التخصيص بسلاسة لفئات الأصول من خلال حل متكامل شامل.

وقد أفاد اليوت اندروز، الرئيس التنفيذي لشركة آسبن ديجيتال، قائلا: "الموافقة المبدئية هي مرحلة إنجاز هامة بالنسبة لآسبن ديجيتال حيث أننا نتطلع لتوسيع نطاق وجودنا على المستوى العالمي بالإضافة الى توسيع نطاق تقديم خدماتنا في قطاع الأصول الرقمية. ونظرا للفهم العميق لفئات الأصول الذي يمتاز به سوق أبوظبي العالمي، عمل السوق على بناء إطار تنظيمي واضح وشامل للعمل ضمنه. نحن شاكرون للدعم الذي لقيناه من السوق ونتطلع للعمل جنبًا الى جنب مع السوق في قيادة الموجة التالية من تبني الأصول الرقمية.

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