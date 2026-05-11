آسياسيل ومنصة 1001 تسرّعان وتيرة التحول الرقمي في العراق من خلال

الابتكارات البث الرقمي المدعومة بقطاع الاتصالات

بغداد, 11 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت آسياسيل، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في العراق، عن تعاون استراتيجي مع منصة 1001، المنصة العراقية الأولى للبث الرقمي وخدمات OTT القانونية، لتزويد عملاء آسياسيل بوصول مجاني إلى محتوى ترفيهي متميز ومُرخص عبر باقات آسياسيل المدمجة 'Hard Bundles' المختارة.

Asiacell expands its digital ecosystem

تم توقيع هذا الإعلان رسمياً لتأكيد التزام آسياسيل المستمر بتوسيع منظومتها الرقمية وإثراء تجربة العملاء من خلال شراكات استراتيجية ذات قيمة عالية. إن هذا الإنجاز البارز سيعمل على تعزيز الاقتصاد الإبداعي في العراق، مما يضمن تقديم المحتوى المتميز عبر قنوات قانونية وآمنة. كما يرسخ التزام آسياسيل بحماية الملكية الفكرية وتحصين قطاع الإعلام الرقمي ضد القرصنة.

تؤكد هذه المبادرة حرص آسياسيل على إثراء محفظة منتجاتها وتزويد العملاء بترفيه رقمي قانوني موثوق وعالي الجودة. ومن خلال هذه الشراكة، سيحصل مستخدمو آسياسيل على وصول سلس إلى باقة "Ultimate Lite" من 1001 "فدشي" — والتي تقدم تغطية بطابع محلي مخصّص للدوري الإسباني 'LaLiga' لجميع المباريات، ووصولاً متميزاً إلى OSN+، ومجموعة غنية من المحتوى من كبرى الشركات الإقليمية مثل STARZPLAY، وقناة الشرقية، ومجموعة رؤيا الإعلامية، وروناتا، بالإضافة إلى تشكيلة الإنتاجات العراقية المتنامية من "1001 Originals".

أما بالنسبة لقاعدة عملاء آسياسيل المميزين 'Premium'، فیتسع نطاق التعاون ليشمل الوصول إلى منصة "TOD" عبر باقة "Ultimate" من 1001 (كلها)، مما يتيح بث كبرى دوريات كرة القدم العالمية — بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا — إلى جانب مكتبة ترفيهية واسعة تضم Paramount+ وكبرى الاستوديوهات العالمية الأخرى. ويعزز هذا التكامل المنظومة الرقمية لآسياسيل ويقدم تجربة بث شاملة ومبتكرة بمعنی الکلمة على مستوى البلاد.

تساهم هذه الإضافات مجتمعة في تعزيز ريادة آسياسيل في ربط الناس والثقافة والابتكار في جميع أنحاء العراق، إلی جانب توسیع نطاق الوصول إلی محتوی عالمي وإقلیمي رفیع المستوی.

صرحت چـرا حسين، المدير التجاري (CCO) في آسياسيل: "تتجاوز رسالة آسياسيل مجرد توفير الاتصال، بل تتمثل في تمكين الأفراد من خلال تجارب رقمية هادفة. إن تعاوننا مع 1001 يوسع من قيمة منظومتنا الرقمية ويضمن لعملائنا الوصول إلى ترفيه موثوق وعالي الجودة يواكب أسلوب حياتهم."

ومن جانبه، قال محسن خير الدين غارسيا، الرئيس التنفيذي (CEO) لمنصة 1001: "نحن فخورون بالتعاون مع آسياسيل لجعل الترفيه الرقمي القانوني والمُرخص متاحاً بسهولة لملايين المستخدمين في العراق. تساعد هذه الخطوة في تطوير المشهد الإعلامي في العراق وتدعم مستقبلاً يزدهر فيه الإبداع والابتكار معاً."

من خلال دمج 1001 في باقات آسياسيل المدمجة المختارة، تعزز هذه المبادرة العروض الرقمية للشركة، في حین تدعم الاقتصاد الإبداعي العراقي. کما تمثل هذە الشراکة خطوة أخرى في مسيرة آسياسيل نحو بناء عراق أكثر ذكاءً وتواصلاً، وکذلك أکثر تمكيناً من الناحية الرقمية.

لمحة عن 1001

1001 هي المنصّة الرائدة لخدمات البثّ في العراق، وتمتلك أكبر مكتبة محتوى مرخّصة بالكامل في البلاد، وتُقدّم تجربة OTT والفيديو حسب الطلب 'VOD' متميّزة ومُصمَّمة للجمهور العراقي. وتحظى المنصّة بحقوق بثّ حصرية مشتركة لـلدوري الإسباني 'LaLiga' في العراق، وترتبط بشراكات مع علامات تجارية عالمية كبرى، من بينها OSN+ وStarzPlay وWideوMoonbug، إلى جانب شبكات إقليمية بارزة مثل قناة الشرقية وروتانا ومجموعة رؤيا الإعلامية.

والتزاماً بدعم المنظومة الإبداعية المحلية، تحرص 1001 على تعزيز إمكانية الوصول إلى المحتوى القانوني، ومكافحة القرصنة، والاستثمار في تطوير صناعة السينما والتلفزيون الناشئة في العراق. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع مزوّدي خدمات الإنترنت 'ISPs' ومشغّلي الاتصالات في عموم العراق، تواصل 1001 توسيع انتشارها على المستوى الوطني، والإسهام في رسم ملامح مستقبل الترفيه الرقمي في البلاد.

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها أكثر من الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2976822/Asiacell.jpg

آسياسيل للإتصالات، قسم العلاقات العامة:

[email protected]

تعرف على المزيد:

www.asiacell.com