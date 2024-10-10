آفاق جديدة: تُطلق OKX منصة تداول للمستثمرين من قطاع التجزئة وللمستثمرين من قطاع المؤسَّسات في دولة الإمارات في إطار حفلٍ كبير مُقام في متحف المستقبل

يمكن للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين من قطاع المؤسَّسات في دولة الإمارات الوصول إلى تداول المشتقات المالية

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات إجراء عمليات الإيداع والسحب بعملة AED من جميع الحسابات المصرفية الإماراتية، وتداول ما يزيد عن 280 عملة رقمية و480 زوج تداول على منصة OKX

AED OKX شارَكَ ستار شو مؤسس OKX ورئيسها التنفيذي، وريفاد محاسنة المدير العام لشركة OKX في منطقة الشرق الأوسط، وبيب جوارديولا مُدرّب فريق مانشستر سيتي، وأسماء أخرى مثل مؤسس شركة "SkyBridge Capital"، أنتوني سكاراموتشي و المؤسس المشارك لـ "Polygon"، سانديب نايلوال والمؤسس المشارك لـ "Stacks"، منيب علي كمتحدثين ومشاركين في النقاشات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة OKX، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا البلوكتشين، عن حصولها على ترخيص لبدء عملياتها وأنشطتها في دولة الإمارات ومع ذلك الإعلان، أصبحت الآن OKX أول شركة عالمية للعملات الرقمية في الإمارات تقدِّم خدمات التداول باستخدام الدرهم الإماراتي لعملائها من قطاع التجزئة وللمستثمرين من قطاع المؤسَّسات.

وقد أعلَن عن ذلك ريفاد محاسنة، المدير العام لشركة OKX في الشرق الأوسط، خلال حفلٍ كبير أقامته الشركة في متحف المستقبل تحت عنوان: آفاق جديدة لدبي. كما شهد الحدث أيضًا حضور ستار شو الرئيس التنفيذي لشركة OKX، وحيدر رفيق مدير التسويق لدى OKX، وبيب جوارديولا مُدرّب فريق كرة القدم مانشستر سيتي، وأسماء أخرى مثل مؤسس شركة "SkyBridge Capital"، أنتوني سكاراموتشي و المؤسس المشارك لـ "Polygon"، سانديب نايلوال والمؤسس المشارك لـ "Stacks"، منيب علي كمتحدثين ضيوف ومشاركين في النقاشات.

بات بإمكان المقيمين في دولة الإمارات ممن استكملوا خطوات الانضمام المطلوبة عبر تطبيق وموقع OKX الإلكتروني، الوصول إلى طيف من الخدمات، بما يشمل التداول الفوري وتحويل الأصول والشراء والبيع السريع، ومنتجات تحقيق الأرباح ضمن الشبكة. كما سيتمكن المستثمرون المؤهلون* والمستثمرون من قطاع المؤسسات** ممّن يستوفون معايير معينة من الوصول إلى تداول المشتقات المالية

إذ أُتيحت أمام مستثمري الأصول الافتراضية في دولة الإمارات الآن إمكانيات إجراء عمليات الإيداع والسحب بعملة AED من وإلى منصة OKX مباشرةً عبر حساباتهم المصرفية المحلية. تُقدّم OKX أكبر مجموعة من العملات الرقمية وأزواج التداول في دولة الإمارات، إذ تتيح ما يزيد عن 280 عملة رقمية و480 زوج تداول، بما يشمل أزواج BTC/AED وETH/AED وUSDT/AED.

جمع الحفل الكبير الذي أقامته OKX نخبة من القادة والمبتكرين البارزين من مجالات وقطاعات مختلفة، بهدف استكشاف كيف ستسهم تكنولوجيا البلوكتشين في رسم معالم مستقبل القطاعات المختلفة. وقد اختيرت دبي لاستضافة الحدث نظرًا لدورها الرياديّ في هذه الثورة التكنولوجية، تماشيًا مع رؤيتها لعام 2033.

قال ريفاد محاسنة، المدير العام لشركة OKX في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن في غاية السعادة لكوننا أوّل منصة تداول عملات رقمية عالمية تُطلق منصة مُرخصّة بالكامل لتوفير الخدمات لعملاء التجزئة والعملاء من قطاع المؤسَّسات في دولة الإمارات. وقد دعونا نخبة من القادة وأصحاب الرأي من الروّاد المبدعين من خلفياتٍ متنوعة لحدث الليلة، لمناقشة المستقبل الواعد لهذا المجال في الدولة والمنطقة ككل، وتأثيره على القطاعات التجارية المختلفة. نلتزم التزامًا راسخًا بتحقيق النمو محليًا، ولعلّ تطوّر منتجاتنا خيرُ دليلٍ على هذا الالتزام. وليس حفلنا الليلة سوى نقطة الانطلاق لرحلة طويلة.»

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات زيارة موقع OKX الإلكتروني أو تحميل تطبيق OKX عبر متجر App Store أو Google Play وإكمال عملية التحقُّق لبدء التداول.

واحتفالًا بالإطلاق، أعلنت OKX عن مكافأة جديدة تصل إلى 100 AED للعملاء الجدد لقاء تجربة التطبيق الجديد. وسيتم إدراج المزيد من العملات الرمزية قريبًا لعملاء دولة الإمارات، ويمكنهم زيارة الرابط هنا للاطّلاع على القائمة المُحدثّة للعملات الرمزية المتاحة. علمًا أنّ خدمة العملاء باللغة العربية متوفّرة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق OKX.

ويعدّ هذا الحفل الكبير لإطلاق المنصة في دولة الإمارات إنجازًا مهمًا آخر يُحسَب لشركة OKX في إطار التزامها بتطوير حضور قوي والتأسيس محليًا. إذ أطلقت الشركة منصتها مؤخرًا في البرازيل في أواخر عام 2023، تلاها دخولها إلى أسواق تركيا وأستراليا وهولندا وذلك خلال النصف الأوّل من عام 2024.

بما يتماشى مع التزامها بالأمن وإدارة المخاطر، أعلنت OKX أيضًا في هذا الحدث عن تعيين يوري موشكين كمدير المخاطر العالمي. يجلب موشكين أكثر من عقدين من الخبرة في أسواق رأس المال وإدارة المخاطر عبر الأصول التقليدية والرقمية، حيث شغل مناصب تنفيذية في شركات متعددة الجنسيات مثل Goldman Sachs و McKinsey & Co.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت منصة OKX في سنغافورة OKX SG عن حصولها علىالترخيص كمؤسسة دفع رئيسية من هيئة النقد في سنغافورة (MPI) (MAS). وفي شهر يوليو، اختارت OKX مالطا كمركز لها بموجب اللائحة التنظيمية لأسواق الأصول الرقمية (MiCA)، الأمر الذي سيُمكّنها من تقديم منتجات وخدمات لما يزيد عن 450 مليون شخص من سكان الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.

كانت OKX من الأوائل في مجال العملات الرقمية ممّن نشروا تقارير إثبات الاحتياطيات شهريًا في أواخر عام 2022 للتحقُّق من الضمان الكامل لأموال العملاء المحتفظ بها في حيازة المنصة. ومع نشرها 23 تقريرًا شهريًا متتاليًا، تواصل OKX قيادتها للقطاع نحو اعتماد معايير تقارير جديدة ومُحسَّنة.

اعرف المزيد من خلال زيارة okx.com

*لكي يُعدّ العملاء «مؤهلين»، عليهم استكمال اختبار المعرفة، وإجراء تقييم مدى الملاءمة، وتقديم كشف حساب مصرفي أو وثيقة داعمة تُثبت امتلاكهم لمبلغ نقدي بقيمة AED 500,000 على أن يكون «قد بقيَ وسيبقى سائلًا لفترة زمنية معقولة.»

**لكي يُعدّ العملاء «من قطاع المؤسَّسات»، عليهم اجتياز متطلبات عملية التحقُّق من الهوية "KYC" الإضافية وتقديم ما يُثبت استيفاء شرطين من الشروط التالية: (1) حد أدنى يبلغ 20,000,000 USD كإجمالي ميزانية عمومية، (2) صافي إيرادات سنوية تصل إلى 40,000,000 USD، و(3) أموال خاصّة لا تقل عن 2,000,000 USD كإجمالي.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

نبذة عن OKX

تعدّ OKX شركة تكنولوجيا تكمن مهمتها في تنظيم شبكات البلوكتشين حول العالم لجعل الوصول إليها أسهل ويوفِّر فائدة أكبر. نطمح لرسم معالم مستقبل يجعل عالمنا أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على التواصل. بدأت OKX كمنصة لتداول العملات الرقمية، مُمكّنةً ملايين الأشخاص من الوصول إلى عالم التداول، ومع مرور الوقت أصبحت من بين أكبر المنصات في العالم. طورنا في السنوات الأخيرة إحدى أكثر المحافظ العاملة ضمن الشبكة قدرةً على الاتصال والتكامل، والتي يستخدمها ملايين الأشخاص للوصول إلى التطبيقات اللامركزية (dApps) للعملات الرقمية. تعدّ OKX علامةً تجاريةً تحظى بثقة مئات المؤسسات الكبيرة التي تسعى للوصول إلى أسواق العملات الرقمية من خلال منصة موثوقة تتصل بسلاسة مع الخدمات المصرفية والمدفوعات العالمية. تشمل منتجاتنا الأكثر شهرة ما يلي: منصة OKX للتداول، ومحفظة OKX، وأداة الاكتشاف من OKX، ومجموعة أدوات المُطوِّرين OKX OS، ومشاريع OKX Ventures، وحلول المؤسَّسات من OKX. لمعرفة المزيد حول OKX، قُم بتنزيل التطبيق أو تفضل بزيارة: okx.com

نبذة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)

تأسست في مارس 2022 بموجب نفاذ القانون رقم 4 لعام 2022، وتُعدّ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي الجهة المُختصّة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأصول الافتراضية وأنشطتها والإشراف عليها في جميع المناطق التابعة لإمارة دبي، بما يشمل مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي. وتقوم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بدور محوري في إنشاء إطار قانوني متطور في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة قطاع الأصول الافتراضية، مما يدعم رؤية دبي لاقتصاد بلا حدود.

لمزيدٍ من المعلومات، تفضل بزيارة: vara.ae.

إخلاء مسؤولية

هذا الإعلان الغرض منه الإعلام فقط. وليس المقصود منه تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرض لشراء أو بيع أو الاحتفاظ أو تقديم أي خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي ومستوى تحملك للمخاطر. ولا تقدم OKX أي توصيات بشأن الاستثمار أو الأصول. وأنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وOKX ليست مسؤولة عن أي خسائر محتملة. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشر على النتائج المستقبلية. جميع المنتجات غير متاحة في كل المناطق. يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمار لديك بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة. شركة OKX للتقنيات المالية في الشرق الأوسط FZE حاصلة على ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لتقديم خدمات تداول وإدارة واستثمار وإقراض الأصول الافتراضية. تعمل شركة OKX للتقنيات المالية في الشرق الأوسط FZE بموجب اللائحة التنظيمية لمزودات خدمة الأصول الافتراضية VASP تحت الرقم المرجعي: VL/23/12/003.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg