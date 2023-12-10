لندن, 10 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت آيريس جارد عن توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية للمدفوعات (MEPSYemen) في اليمن، لإستخدام منصة دفع آيريس جارد "EyePay® Network" بواسطة بصمة العين.

تم تصميم هذه المنصة لتلبية إحتياجات المانحين والوكالات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى نظام موحد وموثوق به لصرف الرواتب وتقديم المساعدات، والذي من الممكن إستخدامه في عدة أماكن مثل البنوك والصرافات الآلية، ومتاجر التجزئة، وشركات الصرافة، ومكاتب البريد، ووكلاء المحافظ الإلكترونية.

آيريس جارد تعزز الشفافية في الخدمات المالية والإجتماعية في اليمن (PRNewsfoto/IrisGuard UK Ltd)

سيُسهم التكامل الحصري بين حل الدفع بتقنية بصمة العين من شركة "آيريس جارد" والبنية الشاملة والمبتكرة لأنظمة MEPSYemen في توفير خدمة مالية قويةً وموثوقة لصرف الرواتب و توزيع المساعدات الإنسانية بكفاءة وشفافية، أحد الأهداف الرئيسية هي توفير وصول آمن وسهل الإستخدام إلى المستحقات الشخصية من دون الحاجة إلى أي وثائق إضافية، وإستخدام بصمة عين الإنسان لتوفير إثبات دقيق لشخصية كل مستفيد.

ستقوم MEPSYemen عبر الدمج مع نظام الدفع ببصمة العين "EyePay® Network" من شركة آيريس جارد بالربط مع شبكة متكاملة من البنوك ومقدمي الخدمات المالية ونقاط الدفع، مما سيؤدي إلى تسريع عملية الشمول المالي للأفراد التي لا تملك حسابات مصرفية والمهمشين إجتماعيا في اليمن.

تشمل ميزات هذه المنصة بوابات وخرائط ولوحات وتقارير ورسائل نصية قصيرة وعدة خيارات قابلة للتشكيل، وجميعها متاحة للدافعين بإستخدام هذا النظام في واجهة إستخدام آمنة وسهلة الإستعمال.

علق السيد عماد ملحس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آيريس جارد قائلا: "يشير هذا التعاون إلى خطوة ضخمة نحو تعزيز الكفاءة والثقة والشفافية في عملية صرف الأموال وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن. إن إستخدام تكنولوجيا EyePay® يحقق عملية آمنة وسهلة وموثوق بها للمستفيدين في اليمن، ويواكب خطط الشركة في النمو والتقدم في مواقع جديدة في الشرق الأوسط. بعد العمل الناجح مع MEPS Jordan على مدى السنوات السبع الماضية، يسرنا توسيع أنظمتنا في بلدان جديدة، مع حلول متكاملة تتألف من كاميرات بصمة العين، والهاتف الذكي المفعل ببصمة العين EyePay® ، وتطبيقات البرمجيات المرافقة لها".

وقال الدكتور كمال عبد الرقيب الصبيحي المدير العام لأنظمة الدفع في البنك المركزي اليمني " تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة في تطوير الخدمات التكنولوجية في اليمن، وستعمل على النهوض بالقطاع الرقمي وتعزيز التكنولوجيا الحديثة كمحرك للتنمية الإقتصادية، وهذا يعكس رؤية البنك المركزي اليمني الهادفة إلى التحول الرقمي، عبر تطبيق أنظمة دفع آمنة وسليمة، ومتماشية مع المعايير الدولية لتلبية متطلبات القطاع المصرفي والمالي اليمني، وتساعده على التطور وتلبية المتطلبات العالمية. تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في مجال الإستفادة من تقنيات بصمة العين المتطورة لكل المواطنين عبر كافة شرائح المجتمع، ونقل تجربة الأردن والبلدان الأخرى ذات العلاقة".

من جهته عبر السيد علي كامل عبد الجبار، الرئيس التنفيذي لشركة MEPS وممثل مجلس إدارتها في MEPSYemen عن سعادته بالشراكة الإستراتيجية بين MEPSYemen وآيرس جارد، حيث قال "ستعزز هذه الشراكة موثوقية الخدمات التي تقدمها MEPSYemen مما يجعلها أكثر كفاءة ودقة وسرعة".

عن شركة آيريس جارد:

www.irisguard.com

عن الشركة الوطنية للمدفوعات (MEPSYemen):

https://mepsyemen.com/

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الممثل الإعلامي:

Eva Mowbray

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