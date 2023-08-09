أبرمت شركة Airobotics التابعة لشركة Ondas القابضة اتفاقية مع شركة التميز السعودية لتأسيس البنية التحتية المحلية للطائرات دون طيار في المملكة العربية السعودية

الاتفاقية مع شركة التميز السعودي تتيح لشركة Airobotics تنفيذ أعمالها في سوق المملكة العربية السعودية (KSA).

حيث تخطط الشركتان لإنشاء مكتب إقليمي يستهدف توطين أنظمة شركة Airobotics للطائرات ذاتية القيادة في سوق المملكة العربية السعودية المحلي، بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة داخل البلاد عن طريق تعيين موظفين محليين.

والثام ، ماساتشوستس والرياض ، المملكة العربية السعودية, 9 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- شركة Ondas Holdings Inc، أعلنت اليوم كل من (NASDAQ: ONDS) ("Ondas" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في نظام الشبكات اللاسلكية الصناعية الخاصة وخدمات الطائرات التجارية دون طيار وحلول البيانات الآلية، وشركة شركة التميز السعودي القابضة تعرف اختصارًا باسم شركة ("التميز السعودي")، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة الرامز الدولية، عن توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي بين شركة التميز السعودي وشركة Airobotics التابعة لشركة Ondas. حيث تخطط شركة التميز السعودي وشركة Airobotics لإنشاء مكتب محلي مشترك في المملكة العربية السعودية من أجل توطين أنظمة وحلول الطائرات دون طيار ذاتية القيادة التي تطرحها شركة Airobotics وتوفير حلول البيانات الجوية للجهات الحكومية والتجارية المحلية. حيث تتعاون الشركات فيما بينها لتطوير وتعزيز نظام بيئي للتقنيات ولمقدمي الخدمات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن طريق تعيين موظفين محليين والعمل عن كثب مع الشركاء المحليين.

Image source: Airobotics (PRNewsfoto/Airobotics)

ذكر الشيخ عبدالله بن زيد المليحي ، رئيس شركة التميز السعودي القابضة: "نخطط من خلال هذه الشراكة لتوفير منصات متطورة للطائرات دون طيار ذاتية القيادة للعملاء الحكوميين والتجاريين في المملكة العربية السعودية. حيث إن هناك مشاريع مهمة في السوق السعودي، ومع توسع الاقتصاد وتنوعه، فإن الطلب يتزايد على تقنيات الجيل التالي. وبالتعاون مع شركة Airobotics، سنقدم حلول تقنية عالية القيمة بينما نقوم أيضًا بتدريب الكوادر السعودية للعمل في هذا المجال. تهدف هذه المبادرة إلى دعم رؤية السعودية 2030، باتباع توجيهات ودعم سمو ولي العهد."

شركة التميز السعودي القابضة هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي، حيث تقدم الشركة أحدث التقنيات في مجال الأمن والدفاع للحكومة والشركات السعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يعتبر مشروع التميز السعودي مشاركًا مؤسسيًا نشطًا في النقاشات الوطنية المتعلقة بأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يُشارك في برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تتيح للقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية تحقيق رؤية 2030. استثمرت شركة التميز السعودي أموالها وخبراتها الأساسية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستخراج البيانات وتحليلات البيانات والذكاء وغير ذلك المزيد. ويعمل كل من السيد أيون براون، المدير العام لشركة DoverTower DMCC، وهي شركة إماراتية متخصصة في الشراكات التقنية واسعة النطاق في المنطقة، والسيد بروس غورفاين، مدير تطوير الأعمال الدولي في شركة التميز السعودي، على إبرام التحالف مع شركة Airobotics وتطويره.

جديرٌ بالذكر أن رؤية السعودية 2030 هي مبادرة حكومية هامة أطلقتها المملكة العربية السعودية. ويتمثل هدفها الأساسي في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتماشى مع رؤية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان. حيث أعلنت الحكومة السعودية عن هذا البرنامج رسميًا في يوم 25 أبريل 2016. ومن ثمّ، كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA) بتحديد الآليات والتدابير الحاسمة اللازمة للتنفيذ الناجح "لرؤية السعودية 2030" والإشراف على ذلك.

شركة Airobotics تقدم الطائرات دون طيار ذاتية القيادة (UA) بوصفها بنية تحتية استراتيجية هامة لاستخدام الطائرات دون طيار في الهيئات الحكومية والتجارية في جميع أنحاء العالم. وفي ذلك الصدد، تتيح أنظمة شركة Airobotics للمستخدمين النهائيين تشغيل الطائرات دون طيار في الوقت الفعلي، ومن أي مكان، والتقاط البيانات وتحليلها وتنفيذ عمليات التسليم الجوي، واعتراض الطائرات دون طيار الأخرى. وإلى جانب منصات تحليل البيانات المخصصة، تتيح الأنظمة عمليات التشغيل الأسرع والأكثر فعاليةً والأكثر كفاءةً كما تتيح اتخاذ قرارات هامة بشكل أفضل. تُستخدم شركة Airobotics الطائرات دون طيار في المدينة الذكية وقطاع الدفاع والأمن الداخلي والخدمات الصناعية، مما يتيح تنفيذ مهام جوية آلية متنوعة على مدار الساعة دون تدخل بشري. تجمع شركة Airobotics بين الخبرة في تصميم أجهزة الطيران والأنظمة الإلكترونية المتينة وهندسة البرمجيات المتطورة وتتمتع الشركة بسنوات من الخبرة في تشغيل الطائرات دون طيار في المجالات التجارية وفي مجموعة متنوعة من البيئات.

ذكر ماير كيلنر، الرئيس التنفيذي لشركة Airobotics: "يشرفنا أن نوسع نطاق أعمالنا ليشمل المملكة العربية السعودية"، حيث إن رؤية السعودية 2030 ودعم التحول الاقتصادي للبلاد هي أمور تخلق فرصًا كبيرة لشركة Airobotics للعمل في سوق الدفاع والأسواق المدنية. وبالتعاون مع شركة التميز السعودي، فإننا نتطلع إلى تطبيق أحدث تقنيات الطيارات دون طيار ذاتية القيادة وتسخير هذه الجهود لخدمة المصالح المشتركة لمجتمعنا وشركاتنا".

حول شركة Ondas Holdings Inc

شركة Ondas القابضة (يُشار إليها اختصارًا باسم "Ondas") هي شركة رائدة لتقديم حلول البيانات اللاسلكية الخاصة عبر شبكة Ondas Networks Inc. (تعرف اختصارًا باسم "شبكات Ondas") وتقديم الحلول التجارية للطائرات دون طيار عن طريق شركة American Robotics أو تعرف اختصارًا باسم "AR") وشركة Airobotics (تعرف اختصارًا باسم "Airobotics")، والتي نقوم بتشغيلها بوصفها وحدة أعمال منفصلة يُطلق عليها أنظمة Ondas ذاتية القيادة.

تعتبر شبكة Ondas مطورًا لتقنيات النطاق اللاسلكي العريض الخاص والقائم على البرامج والمستخدم في الأسواق التجارية والحكومية الكبيرة القائمة والناشئة. منصة FullMAX اللاسلكية القائمة على معايير شبكة Ondas (802.16s)، والمحددة ببرمجيات شركة Ondas تعمل على إتاحة تطبيقات إنترنت الأشياء لتنفيذ المهام الحرجة (MC-IoT) من خلال التغلب على قيود النطاق الترددي للشبكات اللاسلكية الخاصة القديمة والمرخصة. تشمل الأسواق النهائية لعملاء شبكة Ondas قطاع السكك الحديدية وشركات المرافق والنفط والغاز والنقل والطيران (بما في ذلك مشغلي الطائرات دون طيار) والهيئات الحكومية التي تشمل مطالبها نطاقًا واسعًا من تطبيقات المهام الحرجة.

تقوم وحدة أعمال أنظمة Ondas ذاتية القيادة الخاصة بطرح حلول الطائرات دون طيار المستخدمة في المجال التجاري وتطويرها وتسويقها عبر نظام Optimus™، وهو نظام للطائرات دون طيار مؤتمت بالكامل، ويعمل بالذكاء الاصطناعي، وقادر على التشغيل المستمر عن بُعد، ويتم تسويقه على أنه "طائرة بدون طيار في صندوق"، وتقدم حلول لخدمات البيانات جاهزة للعمل. حيث تستخدم في المجالات الصناعية والحكومية الهامة التي يلزم فيها جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها. عادةً ما يتم توفير منصات الطائرات دون طيار ذاتية القيادة للعملاء بصورة قائمة على نموذج أعمال الروبوت كخدمة (RAAS). حققت كل من شركة American Robotics وشركة Airobotics نجاحات تنظيمية متميزة في مجال الصناعة الذي يشمل امتلاك أول نظام للطائرات دون طيار معتمد من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للتشغيل المؤتمت خارج خط البصر (BVLOS) دون وجود مشغل بشري في الموقع.

كما تتعاون شبكات Ondas وشركة American Robotics وشركة Airobotics معًا لإمداد المستخدمين في مجالات النفط والغاز والسكك الحديدية والتعدين والزراعة والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية والأسواق الحكومية الأخرى إمكانات اتصال معززة ولجمع البيانات ومعالجة المعلومات.

للمزيد من المعلومات حول شركة Ondas القابضة، قم بزيارة الموقع www.ondas.com أو تابع حساب شركة Ondas القابضة على تويتر وعلى لينكدإن. للمزيد من المعلومات حول شبكات Ondas قم بزيارة www.ondasnetworks.com أو تابع حساب شبكات Ondas على تويتر وعلى لينكدإن. للمزيد من المعلومات حول شركة American Robotics قم بزيارة الموقع www.american-robotics.com أو تابع حساب شركةAmerican Robotics على تويتر وعلى لينكدإن. للمزيد من المعلومات حول شركة Airobotics قم بزيارة الموقع www.airoboticsdrones.com أو تابع حساب شركة Airobotics على تويتر وعلى لينكدإن.

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بيانات تطلعية

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