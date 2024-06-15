أبوظبي تُعزز الشراكات لاستقطاب الاستثمارات من أجل مواجهة تحديات نقص الغذاء وشح الماء في العالم

يستهدف مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه الاستفادة من سوق عالمية تصل قيمتها إلى 21.08 تريليون دولار أمريكي

توقعات باستقطاب استثمارات بـ34.08 مليار دولار، واستحداث 60 ألف وظيفة والمساهمة بـ24.5 مليار دولار في اقتصاد أبوظبي بحلول 2045

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- بدأت أبوظبي بناء شراكات موسعة لاستقطاب المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص التي يتيحها مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) الذي يستهدف الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لسوق الغذاء والمياه العالمي الذي يصل إلى 21.08 تريليون دولار أمريكي (77.4 تريليون درهم إماراتي).

Abu Dhabi Leads the Charge in Agrifood and Water Innovation with AGWA growth cluster.

ومنذ اعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)» الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار عن اتفاقيات وشراكات مع جهات ومؤسسات اتحادية ومحلية بهدف ضمان بيئة تنظيمية داعمة لصناعة الغذاء والماء، وتنمية وتطوير أعمال الشركات الراغبة في الانضمام إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه وتعزيز دوره الحيوي ضمن الجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي.





24.5 مليار دولار مساهمة المجمع في اقتصاد أبوظبي بحلول 2045

60,000 وظيفة يوفرها مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه

21.08 تريليون دولار قيمة سوق الغذاء المياه العالمي



34.9 مليار دولار الاستثمارات المتوقعة في المجمع

مواكبة التوجهات المستقبلية في الاقتصاد وتعزيز الاستدامة

تمكين المستثمرين من الاستفادة من فرص مجمع الغذاء والماء و(اقتصاد الصقر)

يسهم تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة ومنظومة فعالة لترخيص المنشآت وضمان الإنتاج الآمن للغذاء والماء في جذب الاستثمارات ورواد الصناعة لتطوير ابتكاراتهم ودعم الأمن الغذائي والمائي.

ويتوقع أن يستقطب «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» استثمارات بقيمة تصل إلى 34.8 مليار دولار أمريكي (128 مليار درهم إماراتي)، وتوفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، والمساهمة بنحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم إماراتي) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2045.

قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه ضمن إستراتيجيتنا لمواكبة التوجهات المستقبلية في الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة، وصياغة غد أفضل لأبوظبي والعالم. ونقوم بتطوير الأطر المناسبة وبناء الشراكات اللازمة لتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها المجمع و"اقتصاد الصقر" لتحقيق النمو والتوسع في ظل منظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، الأمر الذي يسهم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام».

سيشكِّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها. وصمم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي. ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.

ويمثِّل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث أطلقت أبوظبي في أكتوبر 2023 مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةُ لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.added.gov.ae

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