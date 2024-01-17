أثارت شركة Guide sensmart ضجةً عبر إطلاقها لهاتف 3-proof thermal imaging في معرض CES 2024

ووهان، الصين, 17 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- اختتم معرض CES 2024 رسميًا في 12 يناير حسب التوقيت المحلي. يعد CES أحد أكبر معارض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في العالم وأشهرها وأكثرها جلبًا للانتباه، إذ يعد هذا المعرض منصةً للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية العالمية والتقنيات الحديثة، ويساهم بصورة فعالة في تشكيل اتجاهات السوق المستقبلية. إنه حدث يتطلع إليه بفارغ الصبر كل عشاق التكنولوجيا وخبرائها حول العالم.

Guide sensmart team at the CES 2024 Exhibition invitation

عرضت Guide Sensmart منتجاتها وحلولًا استهلاكيةً حديثةً تحت عنوان "استكشاف حياة جديدة عبر الحرارة" في معرض CES، ساعيةً إلى تزويد عملائها بأحدث التقنيات التي تمنحهم فرصة الخوض في تجربة لا مثيل لها!

ومن بين كل المنتجات التي يعرضها جناح Guide sensmart، تلقى هاتف Guide sensmart 3-Proof مديحًا خاصًا من قبل العملاء وعشاق الطبيعة والهواء الطلق الحاضرين على حد سواء. صمم هذا الهاتف خصيصًا لنشاطات الاستكشاف والعمل الميداني، وزوّد بكاميرا ثلاثية للضوء المرئي بدقة 48 ميجابكسل، وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء بمستوى 256/384، وشهادة حماية IP69K. يتمتع أيضًا بشاشة كبيرة بقياس 6.53 إنش، وتصميم متين مقاوم للسقوط، فطابق معايير الصمود في الأوساط والبيئات الوعرة الطبيعية.

سيقام عرض SHOT SHOW في معرض Venetian Expo + Caesars Forum في لاس فيغاس، وسيمتد من 23 إلى 26 يناير عام 2024. ستعرض Guide Sensmart أحدث منتجاتها في جناح رقم 40560 في معرض Venetian Expo المستوى 1. سيحظى الزوار بفرصة رؤية سلسلة TL من المناظير أحادية العين المتكاملة للتصوير الحراري متعددة الأطياف وسلسلة TU الجيل الثاني من المناظير الحرارية LRF، إضافةً إلى منتجاتها الكلاسيكية الأخرى.

وعلاوةً على ما سبق، سترفع Guide Sensmart الستار عن أحدث منتجاتها في معرض JAGD & Hund 2024 في ألمانيا الممتد من 30 يناير إلى 4 فبراير. الدعوة مفتوحة لزيارة جناح D38 في القاعة 7 ليستكشف الزوار آخر ما صنّعته الشركة من معدات المغامرة في الهواء الطلق.

لمحة عن Guide Sensmart

Guide Sensmart هي شركة مصنعة لمنتجات التصوير الحراري المنهجية بالأشعة تحت الحمراء، مع شبكة خدمات تسويقية تغطي 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.guideir.com/ .