أحدث ابتكاراتها في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي Galaxy AIسامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في الإمارات

خاتم ذكي ومبتكر يوفر معلومات تقنية متقدمة عن الصحة واللياقة والنوم على مدار الساعة ويتكامل بسلاسة مع منظومة Galaxy

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن إطلاق خاتم Galaxy Ring في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوّسع بذلك منتجاتها من الأجهزة القابلة للارتداء في السوق. ويجمع هذا الخاتم الذكي المبتكر بين قدرات تتبع المؤشرات الصحية المتطورة والمدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مما يضع معياراً جديداً لأجهزة تتبع الصحة الشخصية بشكل أنيق وحجم صغير.

Samsung launches Galaxy Ring in the UAE, redefining personalised health and wellness tracking

يتتبع خاتم Galaxy Ring المؤشرات الصحية الشاملة على مدار الساعة مع تركيز أساسي على تحليل مؤشرات النوم. وبفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يوفّر الخاتم بيانات تفصيلية حول أنماط النوم تشمل مقاييس جديدة مثل الحركة أثناء النوم وتقلب معدل ضربات القلب. كما يوفر معدّل Energy Score للمستخدمين مؤشراً صحياً يومياً يجمع البيانات حول نوعية النوم والنشاط والعلامات الحيوية لتوفير رؤية شاملة للصحة واللياقة العامة.

وقال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "يُطلق خاتم Galaxy Ring آفاقاً جديدة في إدارة الصحة الشخصية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس التزامنا بالابتكار الذي يعزز الحياة اليومية، ويقدم حلاً أنيقاً يمكّن المستخدمين من الارتقاء بصحتهم ورفاهيتهم. وبما أن عملاء دولة الإمارات يمنحون الأولوية لصحتهم وعافيتهم، فنحن على ثقة من أن Galaxy Ring سيلقى صدى قوياً، حيث يوفر لهم الأدوات والرؤى اللازمة لعيش حياة أكثر صحية".

وتُعدّ تقنية Galaxy AI جوهر المزايا المبتكرة في خاتم Galaxy Ring، حيث تعمل على تحويل كيفية تفاعل المستخدمين مع بياناتهم الصحية. وتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة هذه رؤى وتوصيات مخصصة بناءً على أنماط وسلوكيات مرتديها الفريدة. كما تحلل التقنية البيانات الشاملة التي تُجمع بواسطة مستشعرات في الخاتم وتقدم نصائح صحية مخصصة واقتراحات صحية استباقية. ويمكنها تحديد جودة النوم ومستويات التوتر والنشاط البدني، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نمط حياتهم.

صُمم Galaxy Ring لتوفير الراحة والمتانة ويتميز بطبقة من التيتانيوم من الدرجة 5 مع مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار. ويستمر عمر البطارية حتى سبعة أيام، مما يضمن تتبع الصحة دون انقطاع.

تكامل سلس مع منظومة Galaxy الشاملة

صمم خاتم Galaxy Ring للعمل بتناغم مع أجهزة سامسونج الأخرى، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل عام. ويتم دمج جميع البيانات والرؤى التي يجمعها الخاتم بسلاسة في تطبيق Samsung Health، مما يوفر منصة مركزية لإدارة الصحة واللياقة.

عند إقرانه بساعة Galaxy Watch، توفر البيانات المجمّعة من كلا الجهازين تحليلاً صحياً أكثر شمولاً ودقة. ويجسد هذا التآزر بين الأجهزة التزام سامسونج بإنشاء منظومة شاملة متصلة وذكية للأجهزة.

يتوفر الخاتم باللون التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الفضي والتيتانيوم الذهبي مع تسعة خيارات للحجم، من الحجم 5 إلى الحجم 13، ويلبي التفضيلات الشخصية للمستخدمين مع توفير تجربة صحية أكثر تخصيصاً وإمكانات قوية مدمجة في جهاز صغير وخفيف الوزن.

يتوفر خاتم Galaxy Ring في متاجر التجزئة وعلى الإنترنت في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من 1,499 درهم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.samsung.com/ae/.

نبذة حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

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