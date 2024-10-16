أخبار السيارات الصينية: سيارة Forthing S7 لشركة Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd تظهر لأول مرة في الخارج في معرض باريس للسيارات

باريس، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd سيارتين جديدتين من سلسلة سيارات Forthing في معرض باريس الدولي للسيارات في دورته التسعين: سيارة MPV الفاخرة الرائدة Forthing V9 والسيدان الكهربائي الخالصة Forthing S7، بالإضافة إلى سيارة SUV Friday الكهربائية الخالصة والسيارة الهجينة MPV U-Tour. تم الكشف عن سيارة Forthing S7، وهي أول سيارة سيدان كهربائية خالصة للعلامة التجارية على مستوى العالم في هذا الحدث. صرح لين تشانغبو، المدير العام لشركة Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd، أن الشركة ستواصل تطوير الكهرباء والذكاء، وتقديم منتجات ذكية عالية الجودة وصديقة للبيئة للسوق العالمية.

انطلقت سيارة Forthing S7 في رحلة من ميناء هورغوس في شينجيانغ بالصين، عابرةً القارة الأوراسية قبل وصولها إلى باريس، لتظهر الموثوقية والقدرات المبتكرة لمنتجات شركة Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd. أشاد إيفريم أتيلا، خبير التقييم الذاتي للسيارات من شركة CATARC Europe Testing and Certification gmbH، بشدة بسيارة S7، معتبراً إياها شهادة على قوة وابتكار التصنيع الصيني.

تتعهد شركة Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd بمواصلة التركيز على الابتكار والجودة لتوفير تجارب سفر استثنائية للمستهلكين العالميين وتعزيز التنمية المستدامة في صناعة السيارات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2530899/image_5001166_40387725.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2530900/image_5001166_40387741.jpg