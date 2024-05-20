أداء FERRETTI المميز في الربع الأول وإدخال حوض بناء السفن الجديد في الخدمة

ميلانو, 20 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- في يوم 16 مايو 2024، بالتوقيت المحلي لإيطاليا، ترأس رئيس مجموعة FERRETTI ، السيد Tan Xuguang اجتماع مجلس إدارة شركة FERRETTI الإيطالية في مقرها الإداري في ميلانو. وأعرب عن تقديره الكامل للنمو المستمر في أداء الشركة خلال الربع الأول، وطالب بوطلب ببناء ميزة تنافسية تشغيلية مستدامة وعالية الجودة في التشغيل بشكل شامل.

في عام 2012، قامت مجموعة WEICHAI بإعادة هيكلة استراتيجية لمجموعة FERRETTI الإيطالية التي كانت على وشك الإفلاس، مما أنقذ "جوهرة التاج" الإيطالية وأنقذ أكثر من 2000 عائلة إيطالية. بعد 12 عامًا من التكامل الاستراتيجي ودمج الأعمال واندماج الثقافات، خرجت FERRETTI من مستنقع إعادة التنظيم والإفلاس وسارت على مسار التنمية السريعة، لتصبح أول شركة في العالم تُدرج في كل من هونغ كونغ الصينية وميلانو الإيطالية! اليوم أصبحت FERRETTI مسرحًا لأكثر من 4000 عائلة لحصد السعادة مما ساهم في التنمية المستقرة لإيطاليا المحلية.

قاد Tan Xuguang فريقًا لإجراء بحث مكثف في أحواض بناء السفن التابعة لمجموعة FERRETTI الإيطالية في لاسبيتسيا ورافينا وفورلي، بهدف الاطلاع بشكل مباشر على أوضاع تطوير المنتجات والتصنيع وتسليم الطلبات ومشاريع التحديث التكنولوجي. وعلى أساس هذا البحث الشامل، أجرى Tan Xuguang مناقشات وجهاً لوجه مع المديرين والموظفين الممثلين عن التقنيات والمبيعات والإنتاج في الخطوط الأمامية FERRETTI ، وألقى خطابًا ارتجاليًا رئيسيًا في الموقع.

حققت مجموعة WEICHAI نجاحًا كبيرًا في إعادة الهيكلة الاستراتيجية لمجموعة FERRETTI الإيطالية، حيث أذهل الجانبان العالم بأسره بالإنجازات الكبيرة التي حققها الطرفان معًا، مما جعل منهما نموذجًا للتعاون المربح بين الشركات الصينية والإيطالية!

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2416637/Weichai_Power.mp4