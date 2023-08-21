أداء سلس وتجربة استخدام لا مثيل لها مع هاتف رينو10 5G من أوبو

· يوفر هاتف رينو10 5G سلاسة وأداءً لا مثيل لهما، ويأتي مدعماً بمعالج الجيل الخامس من MediaTek

Dimensity 7050 ونظام تعزيز الأداء فائق الاتصال المُحدث

· يرتقي محرك الحوسبة الديناميكي ضمن هاتف رينو10 5G ، الذي تم تطويره بالتعاون مع جوجل، بمعايير الأداء وتجربة الاستخدام

· يضمن هاتف رينو10 5G اتصال سلس بفضل خاصية الاتصال بشاشات متعددة وإمكانية التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء التي تتيح للمستخدمين العمل واللعب بكفاءة عبر أجهزة متعددة

الإمارات العربية المتحدة ,دبي, 21 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- ترتقي سلسلة هواتف رينو10، السلسة الأحدث من أوبو، بتجربة استخدام الهواتف الذكية كونها تواكب أسلوب الحياة النشط للمستخدمين، وتقدم تجربة استخدام سلسة وأداء لا مثيل له، حيث يأتي هاتف رينو10 5G مدعماً بمنصة الجيل الخامس من MediaTek Dimensity 7050، ليضمن أداء وحوسبة فائقة السرعة، مع ضمان استهلاك أقل للطاقة، بينما يأتي الهاتف مدعماً أيضاً بنظام تعزيز الأداء فائق الاتصال المُحدث، ليتيح للمستخدمين الاستمتاع بأداء سلس وتشغيل التطبيقات التي عادة ما تستهلك الكثير من البيانات.



محرك الحوسبة الديناميكي: كفاءة لا مثيل لها وأداء متكامل

Experience Unparalleled Performance and Unmatched Smoothness with the OPPO Reno10 5G

عملت أوبو على القيام بتحسينات عدة على مستوى أنظمة هواتفها، حيث طورت محرك الحوسبة الديناميكي بالتعاون مع جوجل وقامت بتطبيقه عبر سلسلة رينو10، حيث يعمل المحرك الجديد على إعادة بناء شاملة لآلية إدارة ذاكرة نظام أندرويد، ويضع معايير جديدة لسلاسة النظام وأداءه. ويعمل محرك الحوسبة الديناميكي ضمن هاتف رينو10 5G على تعزيز التوازن بين الأداء السلس واستهلاك الطاقة وتحسين قدرات الهاتف على إبقاء العديد من التطبيقات نشطة في الخلفية، لتجربة استخدام سلسة تدوم طويلاً.

فيما حرصت أوبو أيضاً على تطوير سلسلة رينو10 وتزويدها بتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي، التي تتيح للمستخدمين تحويل مساحة من ذاكرة تخزين الهاتف الغير مستخدمة إلى ذاكرة وصول عشوائي إضافية مؤقتاً، وذلك عند نفاذ مساحة ذاكرة الوصول العشوائي، الآن بات يمكن للمستخدمين تشغيل تطبيقات متعددة بسهولة، والقيام بمهام عدة بسلاسة وسرعة، وذلك بفضل سعة ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة التي تصل إلى 8 جيجابايت ضمن هاتف رينو10 5G.

قدرات اتصال متكاملة، انتقال سريع بين الشاشات

يوفر هاتف رينو10 5G أيضاً تجربة استخدام سلسة بفضل ميزات الاتصال الذكي والسريع، كخاصية الاتصال بشاشات متعددة، والتي تتيح الاتصال السلس بأجهزة أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو جهاز أوبو آير اللوحي أو جهاز أوبو باد 2 اللوحي، مما يتيح مشاركة الحافظة والإشعارات ونقل الملفات، ويسهل القيام بمهام متعددة في ذات الوقت، ويتيح للمستخدمين العمل واللعب بكل راحة. فيما يمكن أيضًا توصيل سماعات أوبو إنكو آير3 برو بجهازين في ذات الوقت، بما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سلسلة رينو10 خاصية استخدام الهاتف كجهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء لأول مرة ضمن سلسلة رينو. وتتيح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين تحويل هواتفهم الذكية إلى أجهزة تحكم عن بعد متعددة الاستخدامات، مما يمنحهم القدرة على التحكم بالأجهزة المنزلية المختلفة مثل مكيفات الهواء وأجهزة التلفزيون، لضمان راحتهم وتسهيل حياتهم اليومية.

شهادة حماية الكفاءة لمدة 48 شهراً، لأداء متميز يدوم طويلاً

تؤمن أوبو بأهمية تقديم منتجات وهواتف مبتكرة تدوم طويلاً، لذلك، حرصت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، على القيام باختبارات صارمة داخل مختبرات أوبو، وفقاً لمعايير أهم المؤسسات البحثية، حيث أظهر هاتف رينو10 5G قدرته الاستثنائية على ضمان تجربة استخدام سلسة على مدى أربع سنوات مستمرة من الاستخدام، وذلك بعد اجتياز الهاتف لاختبار حماية الكفاءة لمدة 48 شهرًا في مختبر أوبو.

يتوفر هاتف رينو10 5G للشراء عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة بسعر تجزئة 1،999 درهم.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2190113/OPPO_Reno10.jpg

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