أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية يطلق سلسلة بودكاست "هيلث بيتس" بالتعاون مع الصحفية الشهيرة لارا سيتراكيان

بدعم من دائرة الصحة - أبوظبي

• تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يقام أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية بين 13 و15 مايو 2024، وتستضيفه دائرة الصحة - أبوظبي

• تبدأ السلسة بث أولى حلقاتها اليوم وستعالج مجموعة من أكثر المواضيع إلحاحاً للدفع نحو تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية عبر حوارات بنّاءة تجمع قادة محليين ودوليين وخبراء ورؤساء تنفيذيين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، المنصة الطموحة التي تسعى للتصدي لأبرز تحديات الرعاية الصحية على مستوى العالم، عن إطلاق سلسلة بودكاست جديدة تحت اسم "هيلث بيتس" HealthBeats، بالتعاون مع لارا سيتراكيان، الصحفية الحائزة على الجوائز، والشخصية المؤثرة في الميدان السياسي والمراسلة السابقة في تلفزيون بلومبرج وإيه بي سي نيوز لمنطقة الشرق الأوسط.

وعبر سلسلة "هيلث بيتس"، يسعى أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية لإلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، فضلاً عن الخوض في التوجهات والابتكارات التي تساهم بتغيير المشهد المألوف في نظم الرعاية الصحية العالمية. وستعمل السلسلة، التي تبث أولى حلقاتها اليوم، على معالجة مجموعة من أبرز الموضوعات بهدف الدفع نحو تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية، إذ ستجمع نخبة من القادة والخبراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في دائرة الصحة - أبوظبي ترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للابتكار في علوم الحياة عالمياً. وسيقدم أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية منصة تعاونية فاعلة لمناقشة المواضيع الحيوية في هذا القطاع. ولاشك أن سلسلة 'هيلث بيتس' ستمثل امتداداً متميزاً لهذا الحدث العالمي الهام، حيث ستتناول لارا آراء مجموعة من أبرز الشخصيات الداعمة للتحول النوعي في القطاع، وستكشف عن المزايا الفريدة لمشهد الرعاية الصحية في أبوظبي وأثرها الإيجابي على مستوى العالم".

وعلى مدار مسيرتها المهنية، عُرفت لارا سيتراكيان بتغطية العديد من الموضوعات البارزة في منطقة الشرق الأوسط، كما تخطت اهتماماتها المجالات السياسية لتشمل جوانب البيئة والصحة العامة، وذلك بصفتها رئيسة معهد "أبلايد ريسيرتش"، المؤسسة المستقلة للبحوث والدراسات ومسرع السياسات.

وأوضحت لارا سيتراكيان، مقدمة سلسلة "هيلث بيتس" والمؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "نيوز ديبلي": "نتطلع عبر سلسلة البودكاست 'هيلث بيتس' لإلهام وتثقيف المستمعين، واستكشاف قدرة الحلول التكنولوجية على معالجة التحديات الصحية. وباعتباري من أصول أرمينية وأمريكية في آن معاً، يسعدني لفت أنظار العالم إلى الابتكارات وعلاقات التعاون البناءة في هذه المنطقة، وكوني صحفية ورائدة أعمال، أتطلع بشغف كبير للاستماع لآراء قادة أعمال آخرين. فبحضور هذه الشخصيات المتمرسة في القطاع، نقف أمام فرصة كبيرة لمناقشة أكثر مواضيع الرعاية الصحية إلحاحاً مع أشخاص لهم بصمة جليّة في هذا القطاع الحيوي، ومتحمسة للغاية لاستكشاف الآفاق الرحبة لحواراتنا المنتظرة".

ويمكن الاستماع لسلسلة البودكاست هذه عبر آبل، وسبوتيفاي، وساوند كلاود، وجوجل، حيث تأتي قبيل انعقاد فعالية أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية وقمة مستقبل الصحة، أحد أضخم فعاليات الرعاية الصحية في الفترة بين 13 و15 مايو المقبل.

الجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية يعتبر حدثاً عالمياً هاماً تستضيفه دائرة الصحة – أبوظبي، ويُقام بين 13 و15 مايو 2024 تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويسعى هذا الحدث لحفز وتيرة التعاون والابتكار والاستثمار، واستقطاب الباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين ورواد الأعمال المعنيين بمنظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة العالمية.

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