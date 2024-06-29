أسس الذكاء الصناعي في SuperMap، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والذكاء الجغرافي المكاني

بكين، 29 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في 25 يونيو، عُقد مؤتمر تكنولوجيا برمجيات الذكاء الجغرافي المكاني لعام 2024 (GISTC 2024) في مركز المؤتمرات الوطني الصيني في بكين، الصين. تحت شعار "الذكاء الجغرافي المكاني، وتحفيز تطوير الجودة"، رحب المؤتمر الذي استمر يومين بالقادة الحكوميين العالميين والخبراء ومُمثلي الشركات الذين تبادلوا الأفكار حول الإنجازات في تقنيات البرمجيات الجغرافية المكانية، والتوجهات المستقبلية والاستخدامات. ألقت Diane Dumashie، رئيسة الاتحاد الدولي للمَسّاحين ((FIG، كلمة افتتاحية.

خلال الجلسة العامة، عقدت SuperMap، الشركة الرائدة المصنعة لمنصة نظام المعلومات الجغرافية، وHuawei حفل توقيع لإضفاء الطابع الرسمي على تعاونهما المستقبلي. وستتركز الشراكة على ثلاثة محاور: النماذج الكبيرة بالذكاء الاصطناعي الجغرافية المكانية، والوكلاء الجغرافيين المكانيين، وتكامل آلات Kunpeng + Ascend + SuperMap الشاملة. يهدف هذا التعاون إلى جلب الابتكارات إلى تكنولوجيا برمجيات الذكاء الجغرافي المكاني واستخداماتها، وتسريع فترة الاحتضان وتنفيذ نتائج الصناعة.

أصدرت SuperMap أيضًا رسميًّا أحدث منتجاتها لنظام المعلومات الجغرافية، ألا وهو SuperMap GIS 2024. يدمج المنتج الجديد العديد من الوظائف المتقدمة في الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني، ويُقدم أسس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للبيانات الجغرافية المكانية (SuperMap AIF) لدعم برمجيات المنصة وتطوير الاستخدامات. ويُقدم هذا الأساس نماذج متنوعة وميزات متعددة المنصات، ويقوم بالنشر المحلي. ويقدم أيضًا معالجة وتحليل البيانات الثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الصور بمستشعر يعمل عن بُعد بالذكاء الاصطناعي، والتحليل المكاني، وتحليل الصور والفيديو، وإنشاء الصور، واستحداث المعرفة؛ كل ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعوامل الذكية الجغرافية المكانية، مما يعزز منتجات البرمجيات لمنصة SuperMap واستخدامات الصناعة.

وبِأخذ خاصية "عمل نموذج ثلاثي الأبعاد آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي" كمِثال، لإنشاء بيانات نموذج مدينة تبلغ مساحتها 35 كيلومترًا مربعًا، ثَمة حاجة إلى إنشاء أكثر من 5000 نموذج، وهو الأمر الذي يستغرق أشهرًا لإكماله يدويًّا. ويمكن لقدرة عمل نموذج ثلاثي الأبعاد آلي المعتمدة على SuperMap AIF إنشاء مشاهد مدينة ثلاثية الأبعاد آليًا، مما يختصر وقت العملية كلها إلى ساعات. ويمكن استخدام هذه الخاصية في الحوكمة الرقمية للموارد الطبيعية والتخطيط الحضري وغيرها من المجالات.

قَدم Song Guanfu، مدير مركز تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة الموارد الطبيعية في الصين ورئيس شركة SuperMap، نظام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المُحدث وأسس الذكاء الاصطناعي في تقريره.

في 26 يونيو، واصل منتدى نظم المعلومات الجغرافية الدولي الأجواء الديناميكية للجلسة العامة. والتقى نحو 120 ضيفًا عالميًّا من 30 دولة لمناقشة أحدث التطورات وحالات الاستخدام في مناطقهم.

على مدار المؤتمر الذي استمر يومين، عرضت المعارض المختلفة المنتجات والحلول من الشركات العالمية في قطاع المعلومات الجغرافية المكانية والمجالات ذات الصلة.