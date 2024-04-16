أسطورة حراسة المرمى Manuel Neuer يصبح سفير حملة "BEYOND GLORY" لشركة Hisense لبطولة UEFA EURO 2024™

تشينغداو، الصين, 16 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت اليوم شركة Hisense، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، حملتها "BEYOND GLORY" لبطولة UEFA EURO 2024™ بإعلان التعاقد مع أسطورة حراسة المرمى الألمانية Manuel Neuer المتوج ببطولة World Cup مع المنتخب الألماني وكابتن فريق FC Bayern Munich الذي ينشط في الدوري الألماني لكرة القدم Bundesliga.

Manuel Neuer Signs as Hisense UEFA EURO 2024™ Brand Ambassador

ينضم اللاعب الدولي الألماني الحائز على لقب كأس العالم FIFA World Cup إلى جانب 11 بطولة للدوري الألماني Bundesliga، إلى شركة Hisense كسفير رسمي للحملة سالفة الذكر. تأتي حملة "BEYOND GLORY" لتحتفي بالسعي الدؤوب نحو التميز الذي يتشاركه لاعبي كرة القدم المحترفين الذين يسعون إلى الفوز بلقب البطولة الأوروبية EURO، وكذلك بشغف Hisense الدائم بتجاوز كل الحدود في عالم الأجهزة المنزلية.

تمامًا مثل حراس المرمى الذين يمثلون خط الدفاع الأخير لفرقهم، تخدم شركة Hisense كقوة موثوقة وراء الكواليس، حيث توفر باستمرار تقنية متطورة وجودة لا مثيل لها.

وقال Manuel Neuer، الفائز بجائزة "أفضل حارس مرمى في العالم" من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS) خمس مرات: "إنه لمن دواعي سروري أن أدعم حملة "BEYOND GLORY" التي تطرحها شركة Hisense لبطولة UEFA EURO 2024™ كسفير لها. كما أنني أتطلع بشدة إلى حصد بطولة الأمم الأوروبية EURO باعتبارها التحدي الأكبر لنخبة لاعبي كرة القدم في أوروبا".

ولا تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل تسعى أيضًا إلى تسليط الضوء على الطموح الدائم لشركة Hisense في دفع حدودها الخاصة، وتحدي نفسها برؤية تكنولوجية طويلة الأمد تطمح إلى تحقيق أهداف طموحة والتزام لا يتزعزع بالابتكار التكنولوجي بجودة لا مثيل لها في سبيل تحسين الحياة اليومية.

وتهدف Hisense، كونها شريكًا رسميًا لبطولة UEFA EURO 2024™ وإحدى الشركات الرائدة في صناعة تقنيات شاشات العرض، إلى تقديم تجربة مشاهدة لا تُضاهى للمباريات، إلى جانب تعزيز نمط الحياة الذكية من خلال أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية المتطورة التي تطرحها.

ومن جانبه، صرح السيد Bob Wang، مدير عام إدارة التسويق الدولي لدى شركة Hisense، قائلًا: "نود أن نعرب عن سعادتنا بوجود Manuel كسفير علامتنا التجارية لبطولة UEFA EURO 2024™ ونؤمن أنه أفضل من يمثل حملتنا الجديدة. إن فريق كرة القدم يعتمد بشكل كبير وأساسي على حارس المرمى ليكون دائمًا موجودًا حينما ووقتما يحتاجه الفريق وليساعد في ضمان نجاح فريقه. ونحن في Hisense، نسعى جاهدين لتحقيق هدف مشابه من خلال التزامنا بالنجاح في تحسين حياة عملائنا من خلال التكنولوجيا المبتكرة والموثوقة".

وأضاف: "هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ترعى فيها Hisense بطولة UEFA EURO، الأمر الذي يوفر فرصة هائلة لمواصلة ربط علامة Hisense التجارية بالعملاء حول العالم".

وأكمل قائلًا: "كشركة، نسعى باستمرار إلى تحسين جودة وتجارب المعيشة اليومية. ونتطلع، من خلال تعاوننا مع Manuel، إلى تقديم تجربة لا مثيل لها لبطولة UEFA EURO 2024™ لجماهير كرة القدم حول العالم".