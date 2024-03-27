أسطورة كرة القدم Lionel Messi ومبتكر White Claw® Hard Seltzer الشهير يتعاونان لابتكار الجيل التالي من المشروبات المنعشة لجميع الأعمار

ميامي، 27 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- يشتهر Lionel Messi عالميًا بانفراداته غير المسبوقة في كرة القدم. ويقول Messi: "أنا متحمس جدًا لهذا الأمر، ويغمرني الاهتمام به بصفتي مالكًا. لم أقم بشيء مشابه لهذا من قبل." سيتعاون مع مبتكر White Claw® Hard Seltzer لإنتاج مشروب منعش وغير كحولي لا مثيل له، يصل إلى آفاق جديدة من الجودة واللذة.

سيتم إطلاق المنتج لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا في صيف 2024، وقريبًا على مستوى العالم.