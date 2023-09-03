أسهم Adani Group والبيانات المالية لم تتأثر

أحمد أباد، الهند, 3 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- لم تنجح التقارير المضللة عن Adani Group، أكبر مطور للبنية التحتية الحيوية في الهند والتي قد نفذت العديد من المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية لتنمية البلاد، في إحداث أي تأثير كبير على أداء أعمال الـ Group وكذلك قدرتها على خلق قيمة للمساهمين.

انتعشت أسهم Adani Group بقوة منذ إصدار تقرير البيع على المكشوف في يناير 2023. قد اكتسبت أربع من أكبر شركات الـ Group—Adani Enterprises و Adani Ports و Adani Green و Adani Power—أكثر من 100% من أدنى مستوياتها. يتم الآن تداول أسهم Adani Ports، وهي الأسهم المؤسسية الأكثر انتشارًا في محفظة Adani، فوق سعر ما قبل التقرير. وبالمثل، Adani Power تتداول أيضًا فوق مستويات أسعار ما قبل التقرير. على الرغم من التقارير الأخيرة، أغلقت أسهم الـ Group الرائدة في المنطقة الخضراء يوم الجمعة، مما يشير إلى عدم الثقة في هذه التقارير المضللة.

والاستثمارات الكبيرة من قبل المؤسسات العالمية الكبيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية، عززت الثقة في أعمال الـ Group. تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المستثمرين ومنهم "جهاز قطر للاستثمار" و GQG Partners هم مستثمرون متكررون كانوا بالفعل مساهمين كبار في أعمال الـ Group. علاوة على ذلك، لم يقم أي من المستثمرين منذ فترة طويلة فقط بما في ذلك Total Energies والتي يقع مقرها في فرنسا و IHC والتي يقع مقرها في أبو ظبي و QIA الذي يقع مقره في قطر و GQG Capital Partners والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة بإخراج استثماراتهم من أعمال المجموعة وقد استمروا في الدعم، وبعضًا منهم دعموا بزيادة المشاركة. وذلك لأن الـ Group كانت منشئ قيمة ضخمة لكل من هؤلاء المستثمرين.

كما عززت مبيعات الأسهم لهؤلاء المستثمرين السيولة على مستوى المروّج، والتي يمكن استخدامها للأولويات الاستراتيجية. جمعت الـ Group ما يقرب من 10.5 مليار دولار من خلال مبيعات الأسهم الاستراتيجية للمستثمرين طويلي الأمد فقط. تم نشر حوالي 5 مليار دولار في تقرير البيع على المكشوف. لا تزال Adani Group ملتزمة بجذب المزيد من هؤلاء المستثمرين كجزء من برنامج رأس المال لمدة 10 سنوات الذي بدأ في عام 2016 للمشاركة في أكبر منصة لتطوير البنية التحتية وأسرعها نموًا في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت وكالات التصنيف تأكيد تصنيفات جميع شركات الـ Group المدرجة. وقد سمح ذلك باستمرار الوصول إلى الأسواق. في الربع الأول من السنة المالية الحالية وحدها، جمعت الـ Group 17949 كرور روبية هندية من البنوك الدولية والمحلية وأسواق رأس المال.

تؤكد الثقة التي أظهرها هؤلاء المستثمرون على قوة أعمال الـ Group والتزامها بمعايير الحوكمة العالية. من الناحية المالية، تواصل الـ Group أداءها الجيد، حيث سجلت أرباحًا قياسية في الربع الأول من السنة المالية 2024 بعد تقرير البيع على المكشوف. حققت محفظة الـ Group من الشركات المدرجة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 23532 كرور روبية هندية، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، مما يطابق تقريبًا إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة المالية 2019 البالغ 24780 كرور روبية هندية.

بالنسبة للسنة المالية 2023، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 57210 كرور روبية هندية، بزيادة 42% على أساس سنوي، مع مقاييس محسنة للديون، حيث بلغت نسبة صافي الديون إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ثلاثة أضعاف. كما احتفظت شركات المحفظة بمبلغ 42115 كرور روبية هندية من السيولة الإجمالية.

الأهم من ذلك، تعمل Adani Group ضمن حدود القانون وتحت تدقيق السلطات التنظيمية في الولايات القضائية المعنية. وتستند الادعاءات إلى معلومات كاذبة وتستهدف فقط تشويه صورة الـ Group ولكن ليس لها تأثير حقيقي على العمليات اليومية لل Group.

نبذة عن Adani Group

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