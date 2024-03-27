أصبحت Uzum أول شركة تكنولوجيا يونيكورن مليارية في أوزباكستان بعدما جمعت مبلغ تمويل يتجاوز 100 مليون دولار

طشقند، أوزبكستان, 28 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- إن Uzum هي منظومة رائدة للخدمات الرقمية في أوزبكستان، وقد حصلت على تمويل يزيد عن 100 مليون دولار أمريكي عبر مزيج من جولتها التمويلية الأولى وتمويل القروض، وهو ما جعل Uzum أول شركة تكنولوجيا في أوزبكستان تحصل على مكانة اليونيكورن مع بلوغ تقييم ما بعد النقد ما يزيد عن مليار دولار. وتخطط Uzum لاستخدام الأموال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية في البلاد، وأيضًا لتمويل خدمة BNPL التابعة لها.

حازت Uzum على ما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي من الأسهم أثناء جولتها التمويلية الأولى التي تشكلت بالكامل من الاستثمارات الأولية. وتمت قيادة الجولة من قبل شركة رأس المال الاستثماري العالمية FinSight Ventures (التي تضم محفظتها الاستثمارية Intercom وThoughtSpot وAutomation Anywhere وToss وGupShup وRazorpay وBumble وRappi وCarta وغيرها)، وانضم إليها Xanara Investment Management، وهو مكتب متعدد العائلات يقع في الإمارات العربية المتحدة، وفريق الإدارة العليا لشركة Uzum. بينما جمعت الشركة بشكل منفصل مبلغًا إضافيًا يزيد عن 50 مليون دولار من تمويل الديون.

سيحصل المستثمرون المشاركون في الجولة التمويلية الأولى على حصص تقل عن 5% من الشركة. قرر المساهمون عدم تخفيف حصص ملكيتهم في شركة Uzum بشكل كبير خلال جولة التمويل؛ وذلك نظرًا لأدائها القوي في عام 2023، والذي يعدُّ أول عام كامل من العمليات للشركة، وإمكانياتها الهائلة في النظام البيئي. وفي عام 2024، تخطط Uzum لجمع تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار تقريبًا في الجولة التمويلية الثانية من المستثمرين في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يتضمن النظام البيئي الرقمي المسمى بـUzum سوقًا، وخدمة للتوصيل السريع، وبنوكًا تقليدية ورقمية، وخدمة BNPL، وسوق سيارات، وتطبيقًا لرواد الأعمال، وهو بذلك يجمع بين التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتم الآن دمج جميع أطراف النظام البيئي الرقمي في تطبيقين فائقين متعددي الخدمات: Uzum للأفراد، وUzum Business للكيانات القانونية. بحلول نهاية عام 2023، استخدم نظام Uzum البيئي حوالي 10 ملايين مستخدم شهريًا في المتوسط وبلغ صافي ربحها ما يقرب من 100 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، وصلت الأعمال المصرفية للأفراد والتكنولوجيا المالية التابعة لشركة Uzum إلى مكانة رائدة في البلاد من حيث الأرباح، وأصحبت منصتها للتجارة الإلكترونية أكبر منصة على الإنترنت في أوزبكستان من حيث عدد المستخدمين والطلبات، حيث بلغت مبيعاتها حوالي 150 مليون دولار.

وتخطط Uzum لإطلاق أكبر مجمع لوجستي للتجارة الإلكترونية في البلاد في عام 2024، حيث من المتوقع أن يزيد حجم مبيعات التجارة الإلكترونية على منصتها بنسبة تتعدى 150% خلال العام. وتخطط أيضًا لإطلاق عدد من منتجات الأنظمة التفاعلية للإقراض غير المضمون لكل من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

علق Alexey Garyunov، الشريك الإداري في FinSight Ventures، قائلًا:

"ينصب تركيزنا على FinTech وB2B SaaS وأسواق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى الاستثمار في التطبيقات الفائقة متعددة الخدمات في الأسواق الناشئة. حققت Uzum نتائج مبهرة في عام ونصف فقط، بفضل الجمع بين منهجيات الدفع الملائمة ومنصة التجارة الإلكترونية؛ حيث أطلقت أحد أفضل ثلاثة تطبيقات في البلاد من حيث مرات التنزيلات، والتي لم يسبقها سوى برامج المراسلة الفورية وشبكات التواصل الاجتماعي. أصبحت Uzum بالفعل الشركة الأولى على المستوى الوطني في القطاعات المالية الرئيسية (التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية) بفضل ما تتميز به من تأثير قوي على الشبكة والتعاون بين فروع أعمالها المتنوعة. تعد أوزبكستان أحد الأسواق التي انتقل فيها المستهلكون من الانقطاع عن الاتصالات إلى الهاتف المحمول مباشرة (متخطين بذلك مرحلة متصفح الويب)، مما يجعلها السوق المثالي لبناء التطبيقات الفائقة متعددة الخدمات التي تجمع بين الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات في نظام بيئي تفاعلي للمستهلكين ورجال الأعمال. لقد شهدنا نجاح Kaspi.kz في بناء تطبيق فائق متعدد الخدمات في دولة كازاخستان المجاورة، وRappi في أمريكا اللاتينية، وToss في كوريا الجنوبية، ونحن واثقون من أن Uzum ستكرر هذا النجاح لتصبح الشركة الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا في أوزبكستان، فهي تمتلك كل ما يلزم من المواهب، والموارد، والمنتجات.

وقال Djasur Djumaev، المؤسس والرئيِس التنفيذي لشركة Uzum:

"تحظى الخدمات الرقمية في أوزبكستان اليوم بشعبية هائلة. ونحن نشهد ذلك جليًا في معدلات نمو الأسواق التي نعمل بها وكذلك في تجربتنا الخاصة. وقد قمنا في فترة تزيد قليلًا عن عام ببناء نظام بيئي محيطي يستفيد أكثر من 10 ملايين شخص في أوزبكستان من خدماته شهريًا. وفي العام الماضي، حققنا صافي أرباح يقرب من 100 مليون دولار أمريكي، وننوي زيادة هذا الرقم هذا العام، وقد حققنا جزءًا منه عبر دمج الخدمات في نظام Uzum البيئي التفاعلي. كما نخطط هذا العام لإضافة توجهات أعمال وخدمات جديدة إلى النظام البيئي التفاعلي للمستخدمين من رجال الأعمال والقطاع الخاص. نحن نرى اهتمامًا متزايدًا بالسوق الأوزبكي وبالنظام البيئي الرقمي لشركة Uzum، وبالطبع، و لم يكن هذا ليكون ممكنًا لولا الفريق الاستثنائي من المحترفين العالميين الذين تمكنوا من بناء أول شركة يونيكورن مليارية تكنولوجية في تاريخ البلاد.

وفقًا لشركة KPMG، تعد سوق أوزبكستان للتجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن تصل إمكانية نموه إلى سبعة أضعاف بحلول نهاية عام 2027. وفي الوقت نفسه، شهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموًا بنسبة 6% في عام 2023، وتخطط أوزبكستان لمضاعفة هذا الرقم خلال الأعوام القليلة المقبلة. ويشير الخبراء إلى أن امتلاك اقتصاد البلاد للقدرة على النمو والتحول الرقمي السريع يعود إلى عدة عوامل، منها المعدل المرتفع لانتشار استخدام الإنترنت، وارتفاع نسبة الشباب بين السكان، فضلًا عن انخفاض معدل انتشار الخدمات المصرفية والمالية في الوقت الحالي.

نبذة عن Uzum

شركة Uzum هي منظومة بيئية تفاعلية رقمية وتعدُّ أكبر منصة رقمية في أوزبكستان، وتقدم خدمات مثل التجارة الإلكترونية، والتوصيل السريع، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وتطوير الأعمال. يستخدم أكثر من 10 ملايين شخص في أوزبكستان، أو ما يقرب من ثلث سكان البلاد، خدمات Uzum كل شهر. اعرف المزيد على uzum.com.

نبذة عن FinSight FinSight شركة FinSight Ventures هي شركة رأس مال استثماري تتخصص في الاستثمار في FinTech وB2B SaaS وشركات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى قطاعات أخرى من سوق التكنولوجيا. تستثمر الشركة في عدد من المراحل مختلفة (بدءًا من مرحلة التأسيس وإلى ما يليها من المراحل)، وبذلك فهي تغطي دورة التمويل الكاملة لشركات التكنولوجيا. ينصب تركيز FinSight على الأسواق الأمريكية والهندية، كما تستثمر على نطاق عالمي أكبر في التطبيقات متعددة الخدمات الفائقة في الأسواق الناشئة. تدير FinSight أكثر من 500 مليون دولار من الأصول، مع عوائد تزيد عن 600 مليون دولار للمستثمرين منذ تأسيسها في عام 2004.

وتعدُّ إحدى أكبر صفقات الشركة هي استثمارها في شركة Bumble، التي استحوذت عليها شركة Blackstone في عام 2019. وقد بلغت قيمة الشركة 3 مليارات دولار، في وقت عقد الصفقة. ودعمت شركة Finsight VC شركة Bumble منذ بداياتها، حيث كانت المستثمر المالي الوحيد في الشركة.

نبذة عن Xanara

مكتب Xanara لإدارة الاستثمار هو مكتب متعدد الأسر يقع في دبي. تتخصص الشركة في إدارة أصول العملاء، وتقدم خدمات المكاتب العائلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة فيما يخص بناء الثروات والحفاظ عليها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: [email protected]