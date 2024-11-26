أصدرت GAC ثلاث طرازات جديدة في معرض غوانغتشو للسيارات: S7 وAION UT وHYPTEC HL

مدينة غوانغتشو، دولة الصين، 26 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت مجموعة GAC، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين، في 15 نوفمبر ثلاثة نماذج رائدة في معرض غوانغتشو للسيارات 2024، تغطي فئات السيارات الكهربائية والهجينة الممتدة المدى والهجينة القابلة للشحن الخارجي: S7، وAION UT، وHYPTEC HL.

GAC Releases Three New Models at Guangzhou Auto Show: S7, AION UT, HYPTEC HL

تُعتبر سيارة S7، وهي سيارة SUV (رياضية متعددة الأغراض) كبيرة بخمسة مقاعد، أول مركبة "بالذكاء المتقدم" من مجموعة GAC. وتتميز بشريط إضاءة بطول 2.6 متر ونظام هجين قابل للشحن الخارجي (PHEV) من الجيل الثالث مع نظام دفع رباعي (4WD)، وخزان طاقة يستمر لأكثر من 1,000 كيلومتر. تتميز السيارة أيضًا بإضاءة محيطية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ثمانية أوضاع مبرمجة لتخصيص الأجواء حسب المزاج، كما تضم مصابيح خلفية مستوحاة من ظاهرة الشفق القطبي، ومقابض أبواب مخفية، ومستشعرات ليدار على السقف، ما يوفر تجربة قيادة أنيقة وعصرية مستوحاة من المستقبل.

تم الكشف أيضًا عن سيارة AION UT، التي تُعد إحدى "الطرازات الاستراتيجية العالمية" لمجموعة GAC، خلال المعرض. سيارة AION UT كهربائية فائقة الفخامة، من نوع هاتشباك بتصميم انسيابي مميز، وتتميز عن نظيراتها بقاعدة عجلات طويلة جدًا تبلغ 2,750 ملم، ومصابيح أمامية بيضاوية جذابة، ومصابيح خلفية بسيطة على شكل حرف C.

ونفس التصميم العصري الشاب موجود في سيارة AION UT من الداخل، حيث تتميز بتفاصيل زوايا مستديرة، وشاشة مركزية عائمة كبيرة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل. ومن الابتكارات التصميمية الأنيقة في AION UT هو موقع منفذ الشحن على الرفرف الأمامي، وهو تغيير بسيط، ولكنه فعال، يعكس الاهتمام الدقيق بالتفاصيل الذي يشتهر به فريق تصميم AION.

أما الطراز الثالث الذي كشفت عنه المجموعة فهو HYPTEC HL، وهي سيارة SUV (رياضية متعددة الأغراض) كبيرة بستة مقاعد تهدف إلى رفع معايير الفخامة لهذا النوع من السيارات. بطول 5,126 ملم، تتميز سيارة HYPTEC HL بمجموعة من ميزات الفخامة، بما في ذلك عروض إضاءة رائعة، وتجهيزات صوت وفيديو فائقة الجودة، وسقف مكسو بالشمواه، وجلد فاخر يغطي المقصورة بالكامل. ولكن ما يجعلها تتفوق على المنافسين هو التركيز الجديد على راحة الصف الثاني من المقاعد. تحتوي سيارة HYPTEC HL على مقعدين في الصف الثاني مزودين بـ 18 نقطة تدليك لكل منهما، إلى جانب شاشات تعمل باللمس، ومنافذ شحن سريع، ومساند أذرع كبيرة للغاية، ما يوفر تجربة راحة لا مثيل لها للركاب.

تحت غطاء المحرك، تتميز سيارة HYPTEC HL بقوة دفع هائلة من الطاقة الجديدة، مع نظام مزدوج للطاقة كهربائي صافي وخزان طاقة ممتد (EV+REV)، وشحن فائق 800 فولت بتقنية 5C، وتقنية بدء تشغيل بدون مستشعرات، وأول محرك كهربائي من مادة غير متبلورة (amorphous electric drive) في العالم بسرعة دوران تصل إلى 30,000 دورة في الدقيقة. يتجاوز خزان السيارة الكهربائي الصافي 350 كم، مع خزان شامل يتجاوز 1200 كم

تُبرز هذه الطرازات الثلاثة التزام مجموعة GAC بقيادة سوق السيارات الكهربائية الذكية كجزء من استراتيجية التوسع العالمي المستمرة للشركة. لقد حانت حقبة السفر الكهربائي، وعلامات السيارات الكهربائية الصينية مستعدة لمشاركة إنجازاتها المستمرة في تكنولوجيا السيارات مع العالم.

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