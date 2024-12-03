أصدرت TeraBox تقرير الشفافية للربع الثالث من عام 2024 في إطار التزامها بخلق بيئة إلكترونية أكثر أمانًا ومكافحة نشر المحتوى غير القانوني

مدينة طوكيو، 3 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة TeraBox ("TeraBox" أو "الشركة")، وهي خدمة تخزين سحابة موثوقة عالميًا مقرها في طوكيو، تقرير الشفافية للربع الثالث من عام 2024، وفيه كشفت أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمت إزالة 514,123 قطعة محتوى متورطة في نشر محتوى غير قانوني، بما في ذلك 211,735 رابطًا ينتهك حقوق الملكية الفكرية. كما تم إغلاق 420 حسابًا مرتبطًا بهذه الأعمال خلال نفس الفترة.

الهدف من نشر هذه التقارير هو تعزيز وصيانة أمان المنصة والامتثال للمعايير. خصوصًا في الربع الماضي، عززت حوادث، مثل: انتشار المحتوى الإرهابي وقضية الاعتداء الجنسي التي تورطت فيها طبيبة، عزم الفريق على التصدي بحزم لنشر المحتوى الضار. تعكس هذه التقارير الإجراءات الملموسة لشركة TeraBox واهتمامها بمعايير الامتثال الخاصة بالمحتوى وحماية حقوق المستخدمين.

مع دورة تقارير تبلغ 90 يومًا، يُعد هذا التقرير الثاني لشركة TeraBox، وستواصل الشركة نشر التحديثات بشكل ربع سنوي لمكافحة المحتوى غير القانوني. بتوجيه من سياسة إرشادات إزالة المحتوى لشركة TeraBox، تتخذ الشركة إجراءات سريعة حيال الروابط التي يبلغ عنها المستخدمون علنًا، بما في ذلك تعطيل الوصول إلى هذه الروابط وإغلاق الحسابات المرتبطة بها لضمان الامتثال للمعايير المجتمعية ومتطلبات القانون. بالرغم من أنه لا يمكن إزالة جميع المعلومات غير القانونية المحتملة في الوقت الحالي، فستظل شركة TeraBox ملتزمةً بتحسين نظامها البيئي بشكل مستمر وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ترحب الشركة بالإشراف العام، وتؤمن بشدة أن هذه الطريقة هي وسيلة ضرورية لتحسين جودة الخدمة.

المبادئ القوية، بما في ذلك حماية حقوق المستخدمين وتوفير منصة آمنة لتخزين الملفات ومشاركتها ونقلها، من الأولويات القصوى لمنصة TeraBox. تلتزم الشركة بموقف حازم تجاه المحتوى المنتهِك والشكاوى من المستخدمين، مع إعطاء الأولوية دائمًا لمكافحة نشر المحتوى غير القانوني. تؤكد الشركة مرة أخرى على سياسة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال نشر المحتوى غير القانوني.

تضمن تكنولوجيا الأمان لدى TeraBox سلامة وموثوقية عملياتها التجارية العالمية الحالية، ولتعزيز التطوير المستمر في مجال الأمان، تشجع المستخدمين على التواصل مع خدمة العملاء المتاحة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو إرسال رسالة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Terabox مثل: الفيسبوك أو X (تويتر سابقًا) من أجل العمل معًا للحفاظ على بيئة آمنة وموثوقة في المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، نشجع المستخدمين والشركاء والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والمجتمع على نطاق أوسع على معرفة المزيد عن TeraBox على الموقع الرسمي، وقناة يوتيوب، وبرنامج التسويق بالإحالة الخاص بالشركة.

نُبذة عن TeraBox

TeraBox المطوّرة من شركة .Flextech Inc هي خدمة تخزين سحابية موثوقة عالمياً تتمركز في طوكيو، اليابان. تحتفظ الخدمة بفخر بشهادات ISO / IEC 27001 وISO / IEC 27701 وISO / IEC 27018، ما يدل على التزامها بمعايير الأمان في البيانات. عبر تخصصها في التخزين السحابي الذكي والفعال والآمن، تكرس TeraBox نفسها لتزويد المستخدمين بحلول مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية احتياجاتهم في تخزين بياناتهم. حمّل تطبيق TeraBox على أجهزة Android وiOS وLinux وMac وWindows، أو تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني www.terabox.com عبر الإنترنت.