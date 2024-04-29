أصدرت شركة Shanghai Electric تقرير ESG، يسلط الضوء على إنجازات التنمية المستدامة في عام 2023

يتم خفض استهلاك الفحم القياسي بمقدار 3234 طن، مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8409 طن. انخفض استخدام المياه بنسبة 40٪.

ارتفع استثمار الشركة في حماية البيئة إلى 70 مليون رنمينبي.

تواصل شركة Shanghai Electric الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، حيث حققت إنجازات متعددة في الابتكار التكنولوجي منخفض الكربون، حيث بلغ الاستثمار في R&B أعلى مستوى قياسي في خمس سنوات.

Shanghai Electric Launched 2024 Ramadan Donation Campaign, Providing Rice, Flour, Cocking Oil, and Chickpeas, along with Other Daily Necessities to Villagers Celebrating Eid al-Fitr. Shanghai_Electric

شانغهاي، 29 أبريل/نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shanghai Electric (SEHK: 2727 ، SSE: 601727) أن الشركة نشرت نسخة 2023 من تقريرها البيئي والاجتماعي والحوكمي، والذي يسلط الضوء على أحدث جهودها في التوجه نحو الاستدامة عبر عملياتها المؤسسية على مدار العام. يقدم أحدث تقرير، وهو الثامن منذ أول تقرير صدر في عام 2016، لمحة عامة عن المعالم التكنولوجية لشركة Shanghai Electric في مجالات أعمالها الرئيسية الثلاثة، معدات الطاقة والمعدات الصناعية والخدمات المتكاملة، التي تساعد من خلالها الشركة في تسهيل التحول الأخضر منخفض الكربون في بلدان مثل الصين وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

"في شركة Shanghai Electric، نعطي الأولوية للابتكار في التكنولوجيا الخضراء، وتسريع التنمية منخفضة الكربون مع التركيز على الاستثمار البيئي كجزء من جهودنا لتعزيز دورنا في معالجة قضايا المناخ العالمية. لقد شهدنا في العام الماضي توسيع التعاون في المشاريع الخضراء التي تشمل النقل والطاقة والبنية التحتية، مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي مع الحد الأدنى من التأثير البيئي. في عام 2023، واصلت شركة Shanghai Electric اتخاذ إجراءات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التبادل الدولي بشأن أزمة المناخ من خلال دعم مؤتمر الأطراف COP28 وتقديم مساهمة فعالة في إزالة الكربون،" كما قال وو لي، رئيس شركة Shanghai Electric.

تقدم كبير نحو الاستدامة مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي

على مدار العام الماضي، عززت شركة Shanghai Electric الاستثمار لتطوير تكنولوجيا ومنتجات جديدة لدفع إزالة الكربون وحماية المناخ العالمي. في عام 2023، بلغ إنفاق الشركة على البحث والتطوير (R&D) 5.381 مليار رنمينبي، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية. عزز أحدث مشروع لشركة Shanghai Electric في تقنية الوصلات المتغايرة (HJT) و الوحدات الثنائية الجانب من النوع N محفظة منتجاتها الشمسية، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار في البحث والتطوير إلى 33.5٪. إن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة في عام 2023، والتي تشمل توربينات الرياح البحرية بقوة 16 ميغاواط مدعومة بمنصة بوسيدون ، ونظام تخزين طاقة التدفق السائل للفاناديوم بقدرة 500 كيلووات ، و المحلل الكهربائي القلوي بقدرة 2000 نيوتن متر مكعب في الساعة ، قد عزز براعة Shanghai Electric التكنولوجية. مكنت جهود R&B الشركة من الحصول على 2931 براءة اختراع.

"كان عام 2023 عامًا من الابتكار لشركة Shanghai Electric. نحن نعتقد أن التكنولوجيا هي القوة الإنتاجية الأساسية التي تدفع أعمالنا إلى الأمام، لذلك نحن نعزز موقعنا في صناعة الطاقة الخضراء، مع التركيز على تطوير معدات الطاقة والمعدات الصناعية والخدمات المتكاملة لتعزيز التحول الصناعي والترقية، "قال ليو بينغ، رئيس شركة Shanghai Electric.

في عام 2023، استفادت Shanghai Electric من مزاياها الاستراتيجية وخبراتها الصناعية لتوفير حلول خضراء لمزيد من شركات الطاقة والصناعة، مما ساهم في التحول والتنمية الخضراء منخفضة الكربون. شاركت شركة Shanghai Electric في بناء أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم ووحدة مولدة تعمل بالفحم لإعادة التدفئة المزدوجة فوق الحرج التي تجدد الرقم القياسي العالمي لاستهلاكها المنخفض من الفحم. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من المشروع التاريخي لشركة Shanghai Electric، وهو أول مشروع تكامل بين مصايد الأسماك والرياح العائمة في العالم، مع حلولها التي تمكن من التحول الأخضر للصين، والإمارات العربية المتحدة ، و باكستان ، وصربيا، وماليزيا، و المملكة المتحدة ، أوزبكستان وأكثر من ذلك.

المسارات المهنية المتنوعة تعمل على تمكين التطوير الوظيفي للموظف

تعمل شركة Shanghai Electric باستمرار على تعزيز فرص التعلم والتقدم الوظيفي لعمالها، وتوفير برامج تحسين المهارات وإعادة التدريب للاستفادة من موظفيها. تعزز الشركة ثقافة الشمولية، مما يضمن النمو المستمر وقدرة القوى العاملة على التكيف في المشهد العالمي المتغير بسرعة. في عام 2023، نظمت الشركة ندوات وبرامج تدريبية للعاملين الإداريين والفنيين في منتصف العمر والشباب، وأصدرت ورقة بيضاء حول إدارة الصحة المهنية، واتخذت تدابير لتعزيز الوعي بسلامة مكان العمل، واستضافت مجموعة من الأنشطة المصممة لإثراء تجارب الموظفين وتحسين فرص توظيفهم.

دعم تنمية المجتمع وتحسين سبل العيش المحلية

في عام 2023، استثمرت شركة Shanghai Electric ما قدره 30.433 مليار يوان في دعم البناء الريفي في الصين بالتبرعات التي قدمتها الشركة وشركاتها التابعة لتعزيز البنية التحتية المحلية وسبل العيش، حيث وصلت إلى 5.088 مليون يوان. في دبي، عملت شركة Shanghai Electric مع المجتمعات المحلية لتطوير نظام إدارة HSE (الصحة والسلامة والبيئة) بهدف تحسين البيئة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي في المناطق القريبة من حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

بالنسبة للمجتمعات القريبة من منجم الفحم المتكامل ومشروع الطاقة في باكستان التي تأثرت بالكوارث الطبيعية، قدمت شركة Shanghai Electric مكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر، وبنت مستشفى تبلغ مساحته 10000 متر مربع، والذي يطلق عليه "مستشفى متنقل" من قبل السكان المحليين. خلال عيد الفطر 2024، تبرعت شركة Shanghai Electric أيضًا بالأطعمة والخضروات إلى القرى المجاورة كجزء من مبادرتها لربط المجتمعات المحلية وتعزيز التعددية الثقافية.

يرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2024/04/28//101437.pdf لقراءة المزيد من التقرير.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2399342/2024_04_04_10_05_23.mp4