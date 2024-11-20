أضواء عالمية على التكنولوجيا المبتكرة لمؤسسة ذهب شنزن

شنزن، الصين، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تم تكريم متجر الذهب الذكي التابع لمجموعة "كينجهوود جروب" (Kinghood Group) بشهادة أول محطة ذكية لإعادة تدوير الذهب في العالم وقدم أول ظهور عالمي في حفل إطلاق استراتيجية التجزئة الذكية لمجموعة "كينجهوود جروب" في 25 أكتوبر ، مما يمثل علامة بارزة في رقمنة استهلاك الذهب.

خلال الحدث ، قدم "تشو بينغ فينغ" ، الباحث في معهد علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا في جامعة بكين ورئيس مجموعة الخبراء ؛ و "ليو دونغاو"، نائب مدير معهد "زد كيه إتش سي" (ZKHC) (بكين) ، شهادة أول محطة ذكية لإعادة تدوير الذهب في العالم، إلى جانب تقرير تقييم الخبراء.

Kinghood Group’s Smart Gold Store

أكد التقرير الابتكار الرائد لشركة "كينجهوود" في تكنولوجيا إعادة تدوير الذهب التجارية ، والذي يعزز كفاءة اختبار الذهب ، ويعزز الاستدامة ، ويحسن إمكانية الوصول وتجربة المستخدم.

كانت "كينجهوود" رائدة في هذه الصناعة منذ عام 2019 ، حيث أطلقت الجيل الأول من "متجر الذهب الذكي" (Smart Gold Store) في العالم بآلة فريدة من نوعها ، وهي (Gold ATM Terminal) ، والتي تدمج خدمات الشراء والتخصيص وإعادة التدوير في منصة واحدة. وهو يركز على تقديم منتجات ذهبية خفيفة الوزن تتناغم مع طلب المستهلكين الأصغر سنًا.

تم إطلاق متجر الذهب الذكي (Smart Gold Store) من "كينجهوود" (النسخة الدولية) رسميًا في يوليو 2024 ، وحصل بسرعة على اعتراف الصناعة من خلال الفوز بجائزة ابتكار التصنيع في جوائز الاستدامة JWA لعام 2024 ، التي نظمتها شركة "إنفورما ماركتس جوليري" (Informa Markets Jewellery).

تتميز النسخة الدولية من متجر الذهب الذكي (Smart Gold Store) بأجهزة متقدمة ، بما في ذلك مقاييس إلكترونية عالية الدقة متوافقة مع وحدات القياس العالمية الرئيسية ؛ وكاشف عالمي بدقة 0.01٪. يدعم النظام تسجيل الهواتف المحمولة في أكثر من 200 دولة ، والمدفوعات متعددة العملات في أكثر من 100 دولة ، والسعر في الوقت الفعلي مع أسواق تداول الذهب الدولية. يمكن تخصيصه ليلائم متطلبات تنظيمية وقياسية ولغوية متنوعة في جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى المستقبل ، تلتزم "كينجهوود" بتخصيص الخدمات المحلية لبلدان ومناطق محددة ، وتعزيز رضا العملاء من خلال أنظمة خدمة العملاء القائمة على الذكاء الاصطناعي.

مع التشغيل الناجح لمتجرها في ماكاو والفرع القادم في هونغ كونغ ، تهدف "كينجهوود" إلى توسيع نطاق التميز التشغيلي خارج هذه المناطق وإدخال التكنولوجيا المبتكرة للصين في الذهب إلى الساحة العالمية.

علق السيد جوان إنسي ، رئيس شركة "نيو جرين بوكس بافليون سنتر ليمتد" (New Green Box Pavilion Centre Limited) وشريك "كينجهوود" في ماكاو ، قائلاً: "تدفع "كينجهوود" باستمرار التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة. يدمج متجر الذهب الذكي بنجاح خدمات بيع الذهب بالتجزئة وإعادة التدوير في تجربة سلسة ، مما يمثل أحد الابتكارات الهامة."

شدد السيد هوانغ شيكون ، رئيس مجموعة "كينجهوود جروب" ، على تكريس "كينجهوود" للابتكار على مدى السنوات الـ 18 الماضية منذ تأسيسها ، والريادة في التقنيات المتطورة والمنتجات التي تنشّط صناعة الذهب. "من خلال التعاون مع نظرائها في الصناعة ، تهدف "كينجهوود" إلى قيادة عصر جديد من حلول الذهب الذكية ، وتحديد معيار عالمي للتميز والابتكار".

حول Kinghood Group

تأسست مجموعة"كينجهوود جروب" التي تتخذ من شنزن مقرًا لها في عام 2006 ، وهي مزود خدمات صناعية متكاملة تشمل سلسلة قيمة المجوهرات الذهبية بأكملها. تشمل أعمالها الرئيسية إعادة تدوير الذهب وتجزئة الذهب وتخصيص المنتجات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2560040/Kinghood_Group_s_Smart_Gold_Store.jpg