أطلقت Hisense بجنوب إفريقيا احتفالاً كبيراً بعيد ميلادها، وتكشف النقاب عن خصومات لا تصدق على أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية

جوهانسبرج, 4 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- إن Hisense بجنوب أفريقيا، الشركة الشهيرة المصنعة للإلكترونيات، متحمسة للإعلان عن احتفالها بالذكرى السنوية الكبرى، وذلك احتفالاً بالذكرى العاشرة لمصنع Hisense بجنوب إفريقيا في أتلانتس بكيب تاون. كجزء من هذه المناسبة الهامة، يمكن للعملاء الاستمتاع بتوفير استثنائي يصل إلى 40٪ على مجموعة واسعة من أجهزة التلفزيون والأجهزة الشهيرة من Hisense. لا تفوت هذه الفرصة المحدودة الوقت لترقية الترفيه المنزلي والضروريات المنزلية. تسوق الآن واستفد من الاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى لـ Hisense، والذي يمتد من 1 إلى 16 يوليوز/تموز 2023، حتى نفاذ الكمية.

Hisense Celebrate the 10th anniversary of it's Atlantis factory with a Mega sale

مصنع Hisense جنوب افريقيا

تعمل Hisense في جنوب إفريقيا منذ عام 1996، وافتتحت الشركة مصنعها في كيب تاون في شهر يونيو/حزيران 2013. يقوم مصنع Hisense بتصنيع أجهزة التلفاز والثلاجات والشاشات - والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا. نتيجة للأداء الرائع للمصنع، احتفلت Hisense بإنتاج مليون تلفاز وثلاجة في عام 2017.

أدى نجاح المصنع إلى تحويل مجتمع أتلانتس أيضًا، حيث خفف من المشكلات الاقتصادية ومستويات البطالة المرتفعة من خلال خلق أكثر من 900 وظيفة مباشرة. كما أوجد بشكل غير مباشر أكثر من 3000 فرصة عمل في الصناعات الداعمة، مثل الخدمات اللوجستية. تلتزم Hisense بمواصلة خلق الفرص في سوق جنوب إفريقيا.

انقر هنا للتسوق خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى لـ Hisense.

الاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى لشركة Hisense - وفر حتى 40٪ على أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية

أطلقت Hisense بجنوب إفريقيا صفقات رائعة على أجهزة التلفاز والأجهزة الأكثر شهرة كجزء من احتفالها الكبير بالذكرى السنوية. عملية البيع هو احتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح مصنع Hisense بجنوب إفريقيا في أتلانتس بكيب تاون. انقر هنا للتسوق خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى لـ Hisense.

تتوفر مدخرات ضخمة من شركاء التجزئة في Hisense على أجهزة التلفاز وأجهزة تلفزيون الليزر وأنظمة الصوت والغسالات ومجموعة واسعة من الثلاجات. يبدأ البيع من 1 إلى 16 يوليوز/تموز 2023 - حتى نفاذ الكمية. نوضح بالتفصيل صفقات الاحتفال بالذكرى السنوية الكبرى لـ Hisense المفضلة لدينا أدناه:

تلفزيون الليزر 120L5F بحجم 100 بوصة 4K من Hisense - بثمن 56999 راند (وفر 23000 راند) احصل عليه الآن.

تلفزيون 43A4H الذكي بحجم 43 بوصة من Hisense - بثمن 3999 راند (وفر 2000 راند) احصل عليه الآن.

مكبرات الصوت AX5100G 5.1 قناة 340 واط مع مضخم صوت من Hisense - بثمن 3999 راند (وفر 1000 راند) احصل عليه الآن.

ثلاجة H780SB-IDL ببابين 601 لتر من Hisense - بثمن 21999 راند (وفر 11000 راند) احصل عليها الآن

غسالة WTJA1302T ذات التحميل العلوي سعة 13 كجم - بثمن 5799 راند (وفر 1200 راند) احصل عليها الآن.

استفسارات وسائط الإعلام:

فان دير ميروي هنرو

[email protected]com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2141747/Hisense_Celebrate_10th_anniversary_it_s_Atlantis_factory_a_Mega_sale.jpg

Hisense South Africa SOURCE