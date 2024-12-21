أطلقت Hithium أول نظام شبكة كهربائية منزلية صغيرة بدون تركيب - HeroES

مدينة بكين، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 12 ديسمبر 2024، أطلقت Hithium نظام HeroES، أول نظام شبكة كهربائية منزلية صغيرة بدون تركيب، خلال اليوم البيئي الثاني لشركة Hithium في بكين، الصين. يتكون نظام HeroES من وحدة التخزين الذكية (سلسلة Storage) ووحدة التحكم الذكية (SynergyBox)، وهو الحل الذكي لتخزين الطاقة المصمم خصيصًا لسيناريوهات تخزين الطاقة المنزلية، ويمثل مرحلة جديدة في سوق تخزين الطاقة المنزلية بفضل ميزات المنتجات الجاهزة للاستخدام (open-shelf good)، والذكاء الاصطناعي، والنمذجة. من المقرر أن يبدأ التسليم العالمي لنظام HeroES في الربع الثالث من عام 2025.

Hithium Eco-day Product Launch

يتميز نظام HeroES بتصميم جاهز للاستخدام مباشرة، ما يوفر تجربة تركيب جديدة ويقلل بشكل كبير من التكاليف الإجمالية للتركيب. يتطلب التركيب الأولي 30 دقيقة فقط، أسرع بعشر مرات من الأنظمة التقليدية. علاوة على ذلك، يُلغي نظام HeroES الوقت الإضافي المطلوب لتوسيع النظام وتصحيح الأخطاء، ما يقلل تكاليف التركيب الأولية إلى الثلث.

نظام HeroES ليس فقط سهل التركيب والتشغيل، ولكنه يمتلك أيضًا قدرات للتطور الذاتي. تدمج وحدة التحكم الذكية، SynergyBox، الخاصة بهذا النظام وظائف القياس، والاتصال، وتوصيل الشبكات، والإدارة. بفضل خوارزمية Hithium الذكية الأصلية، يمكن لنظام HeroES تحقيق التطور الذاتي في إدارة الطاقة المنزلية وتحسين كفاءتها بنسبة 10%. علاوة على ذلك، فإن خوارزمية اتخاذ القرار الذكية المستندة إلى تقنية السحابة من Hithium تقدم استراتيجيات تحسين في الوقت الفعلي، ما يلغي حاجة المستخدمين إلى إجراء عمليات تهيئة معقدة.

تقدم Hithium حلًا ذكيًا متعدد المنصات للمنازل الذكية، متوافقًا مع بروتوكول Matter المدعوم من Google Home وAmazon Alexa. كما أنه يدمج تخزين الطاقة مع أجهزة المنزل الذكية.

يتميز نظام HeroES بمرونة في إمكانية التوسع. سلسلة التخزين الخاصة بالنظام توفر حلولًا ذات دقة أعلى وقابلية تخصيص أكبر لتلبية احتياجات الطاقة المنزلية الفعلية، ما يتيح توزيع الطاقة بالكيلوواط/ساعة. يمكن للمستخدمين البدء باستثمار أولي منخفض في النظام ثم التوسع حسب الطلب. علاوة على ذلك، فإن أنواعًا قليلة فقط من وحدات التخزين الذكية تتيح خفض التكاليف عند الاستخدام على نطاق واسع.

يساهم تصميم "العزل بين الوحدات" في تعزيز قدرات تحمل الأعطال في نظام HeroES. توفر الوحدات الصغيرة الموحدة تحكمًا مستقلًا وتوافقًا متبادلًا بين الإصدارات المختلفة، ما يضمن استمرار تشغيل النظام دون انقطاع. حتى لو تعطلت إحدى الوحدات، فإن العزل يمكن أن يقلل من وقت التوقف. بفضل التصميم الموحد، فإن نظام HeroES متوافق للغاية مع بيئات مختلفة ويمكن نقله بسهولة وإعادة تكوينه بشكل فعال لتحسين استخدام المساحة والتغلب على قيود مساحة التركيب.

إن نظام الشبكة الكهربائية المنزلية الصغيرة بدون تركيب، HeroES، سيفتح آفاقًا جديدة لتخزين الطاقة المنزلية في جميع السيناريوهات، وسيتيح أنظمة الشبكة الكهربائية المنزلية الصغيرة الذكية والمتصلة لمليارات الأسر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585937/Hithium_Eco_day_Product_Launch.jpg