شنغهاي, 13 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- خلال قمة Huawei للتمويل الذكي 2023، أطلقت Huawei حل F5G Intelligent OptiX Network للصناعة المالية. ويساعد هذا الحل، الذي يغطي الربط البيني لمركز البيانات (DCI) المالية الضوئية بالكامل وسيناريوهات الحرم الجامعي المالية الشاملة، على ترقية شبكات الاتصالات المالية.

وقال Kim Jin، نائب رئيس خط إنتاج أعمال Huawei Optical: "إن جعل البيانات المالية أكثر أمانًا هو أحد القوى الدافعة الأساسية لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المالية. يضمن حل DCI المالي البصري بالكامل موثوقية عالية للمعاملات باستخدام تقنيات مبتكرة، مثل تنسيق الاتصال البصري للتخزين ((SOCC، والتبديل فائق السرعة في غضون 5 مللي ثانية، والكشف عن الكابلات المشتركة. ومع التقنيات المبتكرة مثل الأنابيب الصلبة، فإن حل الحرم الجامعي المالي البصري بالكامل قادر على القضاء على المخاطر في نقل بيانات الحرم الجامعي. وقد تم استخدام هذين الحلين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لحماية أمن البيانات المالية.

DCI المالي البصري بالكامل، وبناء أمان طبقة شبكة DR

أطلقت Huawei أول حل لتنسيق الاتصال البصري للتخزين (SOCC) في الصناعة يلبي متطلبات التوافر العالية للخدمات الأساسية لسيناريوهات اضطراب شبكة DCI في الصناعة المالية.

يستخدم هذا الحل قنوات SOCC لتشكيل تنسيق مباشر بين أجهزة الإرسال الضوئية وأجهزة التخزين الفلاش بالكامل الخاصلة بـ DCI المالي. يتم استخدام الشبكة الضوئية للكشف بسرعة عن أخطاء الارتباط وإخطار أجهزة التخزين عند اكتشاف أن اهتزاز الارتباط يتجاوز العتبة. في حين أن الحل السابق استغرق دقائق لتبديل الروابط، يمكن لهذا الحل إجراء تبديل رابط الإدخال/الإخراج في غضون ثانيتين، مما يقلل بشكل كبير من وقت عدم انتظام المعاملات المالية وبالتالي القضاء على فشل المعاملات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى التقنيات المبتكرة، يعمل حل DCI المالي البصري بالكامل على تقصير وقت تبديل الحماية من 50 مللي ثانية إلى أقل من 5 مللي ثانية، مما يأخذ القفزة من موثوقية فئة الناقل إلى موثوقية الدرجة المالية في روابط شبكة DCI.

الحرم الجامعي المالي البصري بالكامل، وبناء شبكة إنتاج ومكتب آمنة ومبسطة

يمكن أن يلبي حل الحرم الجامعي F5G البصري بالكامل المتطلبات المتباينة للمؤسسات المالية في سيناريوهات مختلفة، مثل إدارة الممتلكات والأنشطة المكتبية ومؤتمرات الفيديو عالية الدقة. كما يوفر الحل أمانًا وموثوقية عاليين، وشبكات فائقة النطاق العريض، واتصالات ضخمة، وسهولة التشغيل والصيانة، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل.

وفي القطاع المالي، ستواصل Huawei العمل مع الشركاء والعملاء لتطوير منتجات وحلول آمنة وموثوقة وخضراء وفعالة، مما يتيح في نهاية المطاف التمويل الذكي وتعزيز الرقمنة المالية.

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