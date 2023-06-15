أطلقت Huawei و Sunline معًا حل Digital CORE لمساعدة البنوك على التحول الرقمي

شنغهاي، 15 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - تعد Sunline شريكًا مهمًا لشركة Huawei في الصناعة المالية. كشف الطرفان عن عدة حلول مشتركة في قمة هواوي للمالية الذكية (HIFS) ، لعام 2023. من خلال التعمق أكثر في مجال في التحول الرقمي والذكي، تتجه Huawei وSunline معًا نحو مستقبل المالية الرقمية.

خلال القمة، شارك فيليب هونغ، كبير مهندسي الأنظمة في Sunline، رؤيته حول اتجاه التحديث الأساسي للبنوك وكيف يمكن للبنوك تحويل أعمالها المصرفية الأساسية من بنية واحدة إلى بنية تطبيقات جديدة.

Philip Hong, Senior System Architect of Sunline Luan Wenyi, Senior Solution Director of Sunline

وأشار لوين ويني، مدير أول قسم الحلول في Sunline، إلى أن حل Digital CORE، الذي تم إنشاؤه على أساس Huawei Cloud، سيسهل التحول الرقمي للبنوك، مما يساعدها على تحقيق عمليات مرئية واكتساب مستخدمين جدد بسرعة وتعزيز نمو الأعمال التجارية.

وبصرف النظر عن مشاركة الأفكار المتعمقة في القمة، أطلقت Sunline أيضًا منتجين موجهين إلى دول خارج الصين بالاشتراك مع Huawei: وهما mCore وiCore، اللذان تم إنشاؤهما بناءً على بنية تقنية قوية وقابلة للتطوير وواقية من المستقبل. ومن خلال الاستفادة من تكامل الحوسبة السحابية والخدمات الصغيرة والإطار الموزع وواجهة برمجة التطبيقات (API) وmCore وiCore، يمكن الاتصال بسهولة بالأنظمة والتطبيقات الأخرى.

أدى التعاون الشامل والوثيق بين Huawei وSunline إلى انتشار الطرفين عالميًا وخلق عددًا متزايدًا من قصص النجاح في جميع أنحاء العالم. في المستقبل، ستواصل Huawei و Sunline العمل والابتكار معًا بهدف تسريع التحول الرقمي للصناعة المالية العالمية.

لمزيد من المعلومات حول HIFS 2023، يرجى الرجوع إلى:

https://e.huawei.com/en/events/2023/industries/finance/finance-summit

للتواصل: [email protected]com

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