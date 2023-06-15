أطلقت LzLabs GmbH و Huawei مبادرة تعاون مشتركة أساسية لدعم التحول الرقمي للبنوك العالمية

LzLabs GmbH and Huawei released a Core Joint Collaboration Initiative

Thilo Rockmann, Chief Executive Officer (CEO) of Lzlabs GmbH

شنغهاي, 15 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت Lzlabs GmbH و Huawei عرضًا فريدًا لتحديث الأنظمة المصرفية المركزية القديمة خلال قمة Huawei Intelligent Finance Summit 2023. من خلال الاستفادة معًا من نهج مبتكر لتحديث الكمبيوتر المركزي، يمكننا تحويل الأنظمة المصرفية القديمة الأساسية نحو أنظمة حديثة ومرنة مع حزمة تقنية موثوقة على منصة الابتكار. هذا الحل المبتكر الجديد يوجه البنوك للحفاظ على ما يحتاج إلى الحفاظ عليه، والتكامل بشكل جيد مع الحلول الأخرى، والتشارك من أجل الحل الصحيح، واستعادة السيطرة بالتقنيات المفتوحة، وتغيير فقط ما يحتاج إلى تغيير مع الحفاظ على قابلية التشغيل البيني، وتمكين التغيير التكراري والتدريجي. مع هذا، يمكن للبنوك احتضان العالم الرقمي وتطوير التحول الرقمي المالي لدعم واستدامة النمو المطرد للابتكار في مجال الأعمال.

في اليوم الأول من القمة، Thilo Rockmann، الرئيس التنفيذي لشركة Lzlabs GmbH، حضر جلسة إطلاق الحلول المشتركة لـ "تحديث الكمبيوتر المركزي كخدمة".

في خطاب الجلسة اللاحقة، تحدث Thilo Rockmannعن أهمية تحديث الكمبيوتر المركزي وعملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي التي يجب اتباعها لتحقيق نجاح التحول، مقدمًا "من القدم إلى المرونة".

خلال هذه الجلسة، شارك Thilo Rockmann تجربته في الصناعة وأفضل الممارسات لنقل الكمبيوتر المركزي. وقدم العديد من حالات الاستخدام الجماعي والمنهجيات التي أدت إلى عمليات نقل ناجحة، مما يوفر للعملاء مرونة أكبر وقفزة إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي.

أقامت Lzlabs GmbH و Huawei علاقات تعاونية مع زيادة فرص التنفيذ في هذه الصناعة. في المستقبل، سيجلب المزيد من التعاون بين Lzlabs GmbH و Huawei ابتكارات أكثر أهمية إلى السوق، مما يساعد الصناعة المالية العالمية على تسريع تحولها الرقمي.

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