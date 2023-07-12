أطلقت Urovo أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة للمؤسسات CT48 وCT58 لتجربة مستخدم خفيفة الوزن ومريحة

شينزين، الصين،12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- في 30 يونيو، طرحت شركة Urovo Technology، إحدى الشركات الرائدة في العالم في تصنيع AIDC، أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمؤسسات CT48 وCT58. قال هربرت هوانغ، مدير المنتجات في Urovo: "توفر هذه الأجهزة، المصممة مع التركيز الأساسي على تجربة المستخدم خفيفة الوزن ومريحة، أداءً وراحة استثنائيين لتلبية احتياجات التشغيل طويلة الأمد".

CT58 كمبيوتر محمول للمؤسسات

Highlights of Urovo CT48 and CT58 Enterprise Mobile Computers

أداء عالي: مدعوم بمعالج ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز عالي الأداء ويعمل على نظام التشغيل أندرويد 12.0.

أفضل راحة: تصميم مريح للتشغيل المريح وتصميم بإطار رفيع لتجربة مشاهدة سلسة.

محرك الفحص والمسح الضوئي الاحترافي: محرك مسح ضوئي مدمج لسهولة قراءة الباركود 1D/2D /الملون/المشوه/التالف، جنبًا إلى جنب مع زاوية المسح الضوئي المصممة خصيصًا بزاوية 25درجة مما يسمح للمشغلين بإكمال مهام المسح الضوئي بسهولة.

شاشة 5.5 بوصة: يتميز بشاشة 5.5 بوصة مع سطوع عالي ومعدل تحديث.

بطارية عالية السعة: مع بطارية 5000 مللي أمبير قابلة للإزالة، فإنه يضمن التشغيل طوال اليوم.

ضبط بؤري سريع: تعتمد الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل تقنية الضبط البؤري السريع PDAF .

تعتمد الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل تقنية التركيز السريع PDAF . تصميمه خفيف الوزن وشاشة رفيعة تجعل من السهل حمله.

CT48 كمبيوتر محمول للمؤسسات

أداء عالي: مزود بمعالج ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز عالي الأداء ومزود بنظام أندرويد 12.0.

محرك الفحص والمسح الضوئي الاحترافي: يسمح محرك المسح الضوئي الاحترافي المدمج لسهولة قراءة رموز 1D/2D/DPM ، جنبًا إلى جنب مع زاوية المسح الضوئي المصممة خصيصًا بزاوية 25درجة، للمشغلين بإكمال مهام المسح الضوئي بسهولة.

عملية مريحة ومرنة: قياس 66 مم في العرض و 252 جم في الوزن. يمنع ارتفاع المفتاح المعدل ولوحة المفاتيح الكبيرة اللمسات العرضية.

مكبر صوت عالي وواضح: مع مكبر صوت عالي الأداء، يوفر حجمًا يزيد عن 100 ديسيبل للحصول على ملاحظات واضحة في البيئات الصاخبة.

تم تصميم CT48 للخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والتصنيع، وهي مجهزة بهيكل خفيف الوزن ولوحة مفاتيح كبيرة، مما يقلل من الأخطاء الناجمة عن التشغيل بيد واحدة. يمكن للمستخدمين الحصول على مدخلات دقيقة حتى عند ارتداء القفازات.

CT58 وCT48 متاحان للاختبار والطلب الآن، اتصل بنا من خلال [email protected]. للاطلاع على آخر أخبار المنتجات وتحديثاتها، تفضّل بزيارة

https://en.urovo.com/products/mobile/CT58.html

https://en.urovo.com/products/mobile/CT48.html

نبذة عن UROVO

مدرجة في بورصة شنتشن في عام 2016، UROVO Technology Co.، Ltd (300531. SZ)هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في مجال تصنيع AIDC، وتركز على التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمحطات البيانات الذكية ومحطات الدفع الذكية والطابعات الاحترافية.

للتواصل الإعلامي:

إيكو تشو

[email protected]com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2148233/PR_image.jpg

UROVO TECHNOLOGY CO., LTD. SOURCE