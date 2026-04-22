أطلقت اللجنة المشتركة الدولية (JCI) جوائز عالمية لسلامة المرضى لتكريم الممارسات الصحية المبتكرة والتميّز

تم فتح باب الترشيحات أمام مؤسسات الرعاية الصحية والهيئات الصحية الوطنية حول العالم التي تُظهر باستمرار تحسينات في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمرضى

أوكبروك تراس، إلينوي، 22 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت اللجنة المشتركة الدولية (JCI) اليوم عملية الترشيح للدورة الأولى من جوائز اللجنة المشتركة الدولية (JCI) العالمية لسلامة المرضى، والتي تهدف إلى الاحتفاء والاعتراف بالتميّز في مجال سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية على المستوى الدولي، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعلّم على نطاق عالمي. سيتم قبول طلبات الترشيح لهذه الجوائز حتى 8 يونيو 2026. يمكن الاطلاع على تفاصيل عملية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجنة المشتركة الدولية (JCI): https://jointcommission.org/en/about-us/recognizing-excellence/global-patient-safety-awards

ستُكرّم جوائز اللجنة المشتركة الدولية (JCI) العالمية لسلامة المرضى وتُبرز الممارسات الواقعية عالية التأثير في مجال سلامة المرضى خارج الولايات المتحدة لجمهورين:

أي مؤسسة رعاية صحية تقدّم خدمات رعاية للمرضى، بما في ذلك:

المستشفيات/الأنظمة الصحية



مراكز الرعاية الخارجية/العيادات



المرافق المجتمعية/الريفية



المراكز الأكاديمية/المتخصصة

الجهات الصحية الوطنية أو وزارات الصحة التي قامت بتنفيذ مبادرات لسلامة المرضى على مستوى النظام أو الإقليم أو الدولة

يهدف البرنامج إلى إبراز الممارسات المبتكرة التي تُظهر تحسينات قابلة للقياس في نتائج المرضى، وتسليط الضوء على حلول قابلة للتطبيق والتكيّف مع مختلف أنواع مؤسسات الرعاية الصحية، بما في ذلك تلك التي تعمل في بيئات ذات موارد محدودة. سيتم تقييم المشاركات بناءً على الكفاءة من حيث التكلفة عند التنفيذ، وحجم الموارد المطلوبة، ودرجة الابتكار، ومدى التأثير، وقابلية النقل وقابلية التوسع. لا يُشترط أن تكون المؤسسات الصحية معتمدة من اللجنة المشتركة الدولية (JCI) للتأهل للمشاركة. كما يجب أن تكون جميع الممارسات المقدّمة قابلة للتنفيذ وقياس نتائجها في بيئات سريرية واقعية.

قال Jonathan B. Perlin، دكتور الطب (MD) الحاصل على الدكتوراه (PhD)، والرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اللجنة المشتركة: "تتوافق جوائز اللجنة المشتركة الدولية (JCI) العالمية لسلامة المرضى بشكل وثيق مع مهمتنا المستمرة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وسلامتها على مستوى العالم". "صُممت هذه الجوائز لتسليط الضوء على المؤسسات والجهات الصحية حول العالم التي يُعد التزامها بسلامة المرضى جديرًا بالتقدير، كما يمكن تكراره وتطبيقه في مناطق وبيئات موارد مختلفة. ومن خلال نشر وتوزيع أفضل الممارسات من الفائزين، سنحفّز الإلهام والتقدم، مما يسرّع في نهاية المطاف تحقيق تحسينات ملموسة للمرضى في كل مكان".

وأضافت Neelam Dhingra، دكتورة الطب (MD)، الحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS)، نائبة الرئيس ورئيسة مسؤولي سلامة المرضى عالميًا في اللجنة المشتركة الدولية (JCI): "يلعب التقدير دورًا مهمًا في الحفاظ على الزخم. وستُسهم جوائز اللجنة المشتركة الدولية (JCI) العالمية لسلامة المرضى في تكريم الجهود على مستوى الخطوط الأمامية والأنظمة والمستوى الوطني، كما ستؤكد التزام القيادات بجعل سلامة المرضى قيمة أساسية". "غالبًا ما يكون نقص الوصول إلى المعرفة والممارسات المثبتة والموارد عائقًا أمام تحسين سلامة المرضى. وقد صُممت هذه الجوائز للاحتفاء بالابتكار، ولكن الأهم من ذلك أنها تهدف إلى توفير إطار لجمع ومشاركة أفضل الممارسات التي يمكن للجميع التعلم منها".

سيتم تكريم الفائزين خلال مؤتمر Joint Commission UNIFY لعام 2026 السنوي، الذي يُعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 في واشنطن العاصمة، بالولايات المتحدة.

يُتاح التقديم على الجوائز مجانًا لمؤسسات الرعاية الصحية والجهات الصحية الوطنية خارج الولايات المتحدة. يمكن للجهات المهتمة الاطلاع على معايير التقديم، والمزيد من المعلومات، ورابط التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجنة المشتركة الدولية (JCI) من هنا.

نبذة عن اللجنة المشتركة الدولية

اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، التي تأسست في عام 1994، هي منظمة تابعة غير ربحية للجنة المشتركة، مكرسة لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في جميع أنحاء العالم. من خلال الاعتماد الدولي والشهادات، والخدمات الاستشارية، والمنشورات، والبرامج التعليمية، تعمل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) مع مؤسسات الرعاية الصحية، ووكالات الصحة العامة، ووزارات الصحة في أكثر من 80 دولة، لتمكين وترسيخ أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى للجميع.

