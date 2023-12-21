شنغهاي، 21 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تمت أول رحلة لخطوط شرق الصين الجوية بين شانغهاي والعاصمة المصرية القاهرة في 11 دجنبر/كانون الأول، ممثلا أول خط طيران مباشر للركاب من شانغهاي إلى شمال أفريقيا تديره شركة طيران صينية.

غادرت الرحلة MU223 مطار شنغهاي بودونغ الدولي وعلى متنها 232 راكبًا في الساعة 00:45 صباحًا، ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة 7:19 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تتوفر الرحلة المباشرة من شنغهاي إلى القاهرة كل يوم اثنين وخميس وسبت، بينما تغادر رحلة العودة من القاهرة كل يوم اثنين وخميس وسبت بالتوقيت المحلي أيضًا.

China Eastern Airlines launches direct flight route between Shanghai and Cairo. China Eastern Airlines launches direct flight route between Shanghai and Cairo.

تخدم هذا الخط أحدث طائرات الشركة ذات الجسم العريض من طراز A350-900، والمجهزة بأحدث نظام لخدمة الركاب وخدمة الواي فاي، مما يتيح للركاب الاستمتاع بخدمات الواي فاي طوال الرحلة التي تستغرق 10 ساعات.

وتهدف شركة الطيران إلى توفير تجربة سفر سلسة للركاب حيث تصل الرحلات المغادرة في وقت مبكر من الصباح بالتوقيت المحلي حتى يتمكنوا من استكشاف المدينة القديمة أو تغيير الطائرات بكفاءة إلى وجهات أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

توفر الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار شنغهاي بودونغ الدولي، أحد مراكز الطيران الدولية الرئيسية في الصين، وصلات مريحة للمسافرين من القاهرة. يمكن للمسافرين الاستفادة من شبكة المطار الواسعة لتغيير الطائرات بكفاءة إلى مدن صينية أخرى، بالإضافة إلى وجهات أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

علاوة على ذلك، سيستمتع المسافرون الذين يواصلون رحلتهم مع شركة الطيران وشركات الطيران الشريكة بخدمات نقل سلسة ومريحة.

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التعليق على الصورة: أطلقت خطوط شرق الصين الجوية خط طيران مباشر بين شنغهاي والقاهرة.

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التعليق على الصورة: أطلقت خطوط شرق الصين الجوية خط طيران مباشر بين شنغهاي والقاهرة.

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للتواصل: السيدة وونغ، هاتف رقم: 86-10-63074558