أطلقت شركة Adani Total Gas Ltd. مشروعًا تجريبيًا لمزج الهيدروجين الأخضر

بهدف اعتماد الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة

- ستستخدم ATGL أحدث التقنيات لمزج الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعي لأكثر من 4000 من عملاء PNG المنزليين والتجاريين خلال المرحلة التجريبية

- سيعمل المشروع على تعزيز البنية التحتية الحالية وتنويع مزيج الطاقة وتطوير النظام البيئي الهيدروجيني وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 4%.

- سيتم طرح المبادرة المعتمدة في أسواق أخرى

أحمد أباد، الهند، 30 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) في الفترة الممتدة من 30 نونبر/تشرين الثاني إلى 12 دجنبر/كانون الأول 2023، تعلن Adani Total Gas Ltd. (المشار إليها في ما يلي بِـATGL)، وهي شركة رائدة في مجال توزيع الطاقة والغاز في المدن، تشارك في الترويج لها مجموعة Adani وTotalEnergies، عن إطلاق "مشروع تجريبي لمزج الهيدروجين الأخضر".

وكجزء من المشروع، ستستخدم ATGL أحدث التقنيات لمزج الهيدروجين الأخضر (GH2) مع الغاز الطبيعي لأكثر من 4000 عميل سكني وتجاري في أحمد أباد، غوجارات. يتم إنتاج GH2 باستخدام التحليل الكهربائي للمياه مع الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة. يعد مزج الهيدروجين أقل كثافة من الكربون من حرق الغاز ولكنه يتمتع بنفس قدرات التسخين.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بحلول الربع الأول من السنة المالية 2024-25، وستتم زيادة نسبة الهيدروجين الأخضر تدريجيًا في المزيج إلى ما يصل إلى 8% أو أكثر، اعتمادًا على الموافقات التنظيمية. بعد إكمال المشروع التجريبي بنجاح، سيتم توفير الوقود الممزوج بالهيدروجين تدريجيًا إلى أجزاء أكبر من المدينة ومناطق الترخيص الأخرى لشركة AGTL. وفقًا للدراسات، يمكن لمزيج الهيدروجين بنسبة تصل إلى 8% أن يقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 4%.

من خلال هذا البرنامج التجريبي، ترغب ATGL في الدخول في شراكة مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك السلطات التنظيمية لمشاركة تعلمها المباشر وتطوير النظام البيئي حول مزج الهيدروجين في توزيع غاز المدن في الهند. سيساعد ذلك أيضًا في اكتساب وتبادل المعرفة حول الجوانب التشغيلية وتوافق الوقود الممزوج مع البنية التحتية الحالية.

قال السيد سوريش بي مانجلاني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة Adani Total Gas Ltd.: "نحن ملتزمون تمامًا ببناء عملية مستدامة بيئيًا ويمثل هذا المشروع التزامنا المستمر ببناء البنية التحتية الوطنية للهند لتصبح مستقلة في مجال الطاقة بحلول عام 2047. وسيعمل هذا المشروع على تقليل بصمتنا الكربونية، ومن خلال الاستثمار في مثل هذه المشاريع المبتكرة، فإننا نساهم بشكل فعال في تطور الصناعة ودفع التقدم في حلول الطاقة المستدامة."

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