أطلقت شركة Neurovia AI، التابعة لشركة Robo.ai، منصة التكنولوجيا ™NeuroStream لبناء بنية تحتية للبيانات البصرية للذكاء الاصطناعي الفيزيائي

image1

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Robo.ai Inc (مؤشر بورصة ناسداك: AIIO) اليوم أن شركتها التابعة المملوكة بالكامل والمتخصصة في معالجة وضغط بيانات الذكاء الاصطناعي، Neurovia AI، قد أطلقت رسميًا منصتها التقنية الأساسية ™NeuroStream. صُممت المنصة خصيصًا لعصر اقتصاد الآلات، حيث تعتمد على خوارزمية تحويل الصور النقطية إلى متجهات (Bitmap Vectorization) لتوفير بنية تحتية عالية الدقة، ومنخفضة الطاقة والنطاق الترددي، تدعم الكم الهائل من البيانات البصرية التي يولدها الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. استعرض منصور علي خان، الرئيس التقني في Neurovia AI، البنية التقنية للمنصة وحالات الاستخدام الخاصة بها.

لإظهار الأداء العملي لتقنية ™NeuroStream، نشرت Neurovia AI دراسات مقارنة على موقعها الرسمي (https://www.neuroviaai.ae/). ووفقًا للاختبارات الداخلية، يمكن ضغط فيديو أصلي بدقة 4K ومعدل 60 إطارًا في الثانية بحجم 5.5 جيجابايت عبر منصة ™NeuroStream إلى ملف بحجم 278 ميجابايت فقط، ما يقلل مساحة التخزين المستخدمة بنحو 95% تقريبًا.

تشير هذه الاختبارات إلى أن ™NeuroStream تقلّص حجم الملفات بشكل كبير مع الحفاظ على المعلومات البصرية الأساسية بالكامل، مثل دقة الفيديو الأصلية ومعدل الإطارات. وتضمن هذه الخاصية شبه الخالية من الفقد البصري أن تظل البيانات المضغوطة بدرجة كبيرة مصدرًا نظيفًا وكاملًا للبيانات اللازمة لعمليات رؤية الآلة وحوسبة الذكاء الاصطناعي اللاحقة. هذه القدرة تلبي المتطلبات الصارمة المتعلقة بموثوقية وأصالة البيانات في سيناريوهات التطبيقات الصناعية والسيادية وبعض السيناريوهات القانونية المتخصصة، كما تحقق فوائد اقتصادية واضحة للشركات من حيث استهلاك الطاقة، ومساحات التخزين، وزمن المعالجة.

أشار الرئيس التقني، منصور، إلى أن الأسعار العالمية لتخزين البيانات لكل وحدة قد ارتفعت بنحو أربعة أضعاف منذ عام 2026. ووفقًا لتقديرات الصناعة، فإن كل تيرابايت يتم توفيرها من سعة التخزين تحقق فائدة اقتصادية مباشرة تتراوح ما بين 1000 و1500 دولار أمريكي سنويًا لعملاء الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى فوائد غير مباشرة مرتبطة بكفاءة نقل البيانات، واستهلاك الطاقة، وسلامة البيانات، وأمنها.

من خلال الضغط المعتمد في الأصل على الذكاء الاصطناعي، والتحسين الذكي للصور، وتكييف الحوسبة الطرفية (Edge Computing)، تقوم ™NeuroStream بتحويل منطق الصور النقطية التقليدي إلى تعبير رياضي متجهي. ويُسهم هذا النهج في خفض تكاليف النقل والتخزين مع الحفاظ بدقة على المعلومات البصرية الحيوية اللازمة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، ما يوفر حلًا فعّالًا لمواجهة تكاليف التخزين المتزايدة.

توفر المنصة توافقًا أصليًا مع صيغ الملفات دون أي تكاليف على استخدام فك الضغط، إذ تحتفظ الصور ومقاطع الفيديو المُعالجة بصيغها الأصلية ويمكن للأنظمة الوصول إليها مباشرة دون الحاجة إلى برامج مخصصة لفك الضغط. وهذا التوافق الكامل مع مسارات العمل التقليدية للفيديو يقلّل بشكل كبير من تكاليف تكامل الأنظمة وتكاليف التعقيدات التشغيلية بالنسبة للشركات.

علاوة على ذلك، تعمل منصة ™NeuroStream على تحسين جودة البيانات وتعزيز دقة التعرف في أنظمة رؤية الآلة من خلال رفع مُعدّل الإشارة إلى التشويش بشكل ذكي أثناء المعالجة. تساعد هذه العملية في زيادة الكفاءة الحسابية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان احتفاظ الأنظمة بدقة عالية في التعرف على البيانات المضغوطة.

تم تحسين المنصة خصيصًا للحوسبة الطرفية (Edge Computing)، وتتيح للأجهزة التجارية القياسية معالجة مئات التيرابايت من البيانات، مما يسهل نشرها على المستشعرات والطائرات المسيّرة والعُقد المتنقلة ذات الموارد المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن قدرتها التشغيلية المستقلة على العمل بدون إنترنت الحفاظ على خصوصية البيانات، مما يلبي معايير الامتثال الصارمة للقطاعات الحساسة، بما في ذلك الطيران والفضاء، والتصوير الطبي، وقطاع الطاقة.

تخطط شركة Neurovia لنشر منصة ™NeuroStream في قطاعات رئيسية تشمل القيادة الذاتية، والروبوتات، والمدن الذكية. من خلال الاستفادة من التوسع العالمي في الحوسبة الطرفية، تهدف المنصة إلى خفض متطلبات النطاق الترددي واستهلاك الطاقة في مراكز البيانات. صُممت هذه البنية التحتية لدعم شبكات رؤية الآلة الفورية وعالية الكفاءة، لدعم التوسع التجاري لاقتصاد الآلات.

نبذة عن Neurovia AI Limited

تُقدِّم Neurovia AI (www.neuroviaai.ae) حلول معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي وبنيةً تحتيةً بصريةً عبر منصتها ™NeuroStream. وتكرّس الشركة جهودها لتحويل البيانات البصرية من مُشاهدات بشرية إلى بيانات تفهمها الآلات، من خلال تقنيات الضغط المعتمدة في الأصل على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية لمعالجة اختناقات البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI). وتخدم تقنياتها قطاعات القيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، عبر توفير طبقة أساسية لإدراك الآلة والتعاون معها على المستوى العالمي.

نبذة عن Robo.ai Inc.

شركة Robo.ai Inc. (مؤشر بورصة ناسداك: AIIO) هي شركة تكنولوجية مُكرسة لبناء منصة لاقتصاد الآلات قائمة على الذكاء الاصطناعي. تتمثل مهمتها في دمج المحطات الذكية عبر البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية؛ لإنشاء نظام تشغيل موحّد للذكاء الاصطناعي ومنظومة مدعومة بتقنية البلوكتشين، ما يمهّد الطريق نحو مستقبل ذكي.

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلُّعية كما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، ولمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع إلى المستندات التي قدمتها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

للتواصُل الإعلامي

الاتصالات المؤسسية في Neurovia AI

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.neuroviaai.ae

الاتصالات المؤسسية في Roboai Inc.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.roboai.io

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2979509/image1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2757061/ROBO_LOGO_Logo.jpg