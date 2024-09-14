أطلقت شركة Sineng Electric الجيل الجديد من 400kW String PCS في معرض RE+ 2024

ANAHEIM، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في معرض RE + 2024 المنتظر للغاية، أطلقت Sineng Electric بنجاح جيلها الجديد من 400kW String PCS (وحدات معالجة الطاقة السلسلة المتعددة) و 6.25MW String PCS MV Turnkey Station (محطة تحويل الطاقة السلسلة متكاملة الخدمات ذات الجهد المتوسط). جذب الحدث اهتمامًا كبيرًا من خبراء الصناعة ووسائل الإعلام، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تطور Sineng Electric في سوق تخزين الطاقة العالمية.

Sineng Electric Unveils 400kW String PCS at RE+ 2024

ألقى السيد Gene Yang، الرئيس التنفيذي لشركة Sineng Electric، خطابًا قال فيه: "يعيش العالم حاليًا في مرحلة حاسمة من الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، ويزداد الطلب على خلايا البطارية الأكبر والكثافة الأعلى للطاقة والموثوقية في سوق تخزين الطاقة بصورة واضحة. بناءً على سوق تخزين الطاقة في أمريكا الشمالية واحتياجات العملاء، تطوّر Sineng Electric في الوقت الحالي جيلًا جديدًا من string PCS (وحدات معالجة الطاقة السلسلة المتعددة)، بهدف ضمان زيادة دخل العملاء وإحداث تغييرات غير مسبوقة في سوق تخزين الطاقة في أمريكا الشمالية".

في وقت لاحق، قدم السيد Alejandro Iza، المدير العام (الولايات المتحدة الأمريكية) لشركة Sineng Electric، تفاصيلًا عن الخصائص الفنية ومزايا 400kW String PCS (وحدات معالجة الطاقة السلسلة المتعددة). يستخدم هذا المنتج تقنية التبريد السائل الذكية المتقدمة، مع تجاوز CEC (الكفاءة المعتمدة من لجنة الطاقة في كاليفورنيا) 98.5٪، وتوفير قدرات الجمع المرن للطاقة. سيضخ هذا المنتج بكفاءته العالية وموثوقيته وربحيته حيويةً جديدةً في سوق تخزين الطاقة في أمريكا الشمالية، مما يوفر للعملاء المحليين تجربة خدمة أكفأ وأجود.

يمكن تطبيق الجيل الجديد من 400kW string PCS (وحدات معالجة الطاقة السلسلة المتعددة) من Sineng بسهولة في مختلف سيناريوهات التطبيقات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تخزين الطاقة على نطاق واسع. كذلك، تدخل محطة String PCS MV Turnkey Station (محطة تحويل الطاقة السلسلة متكاملة الخدمات ذات الجهد المتوسط) الآن عصر 6.25MW، مما يمثل علامةً فارقةً أخرى في رحلتنا لتوفير حلول متطورة لسوق تخزين الطاقة. لا يعكس هذا أحدث التطورات في تكنولوجيا تخزين الطاقة فحسب، بل يدل أيضًا على معرفة Sineng القوية بالسوق وفهمها العميق لاحتياجات العملاء.

لا يعرض حدث إطلاق المنتج الجديد إنجازات Sineng المبتكرة في مجال تكنولوجيا تخزين الطاقة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التزام الشركة بتحقيق المزيد من القيمة للعملاء. ستواصل شركة Sineng Electric تعميق جهودها في مجال تخزين الطاقة وتوفير حلول أكثر تقدمًا لتخزين الطاقة للعملاء العالميين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2502651/New_Product.jpg