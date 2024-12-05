أطلقت شركة Tencent برنامج CarbonX 2.0 العالمي لتسريع الابتكار في تكنولوجيا المناخ

مدينة بكين, 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Tencent اليوم عن إطلاق برنامج CarbonX 2.0، وهو أحدث مرحلة من مبادرتها لدفع الجيل القادم من تقنيات المناخ والقدرات الأساسية اللازمة لعالم بصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050. بعد نجاح النسخة الأولى التي ركزت على المشاريع القائمة في الصين، يقوم برنامج CarbonX 2.0 الآن باستقطاب ابتكارات واعدة من جميع أنحاء العالم ودعمها بتمويل تحفيزي وموارد متنوعة.

في السباق الحالي للحد من الاحتباس الحراري وتحقيق صافي صفر انبعاثات، ثمةَ تحدٍ كبير واحد: 75 في المائة من الحلول اللازمة لإزالة الكربون مُعتمدة على تقنيات لم تتطور بالكامل بعد. في ضوء رسالة Tencent "التكنولوجيا من أجل الخير"، تم تكريس برنامج CarbonX لمساعدة هذه التقنيات على التطور، للعب دور رئيسي في مساعدة الشركات والمجتمع بشكل عام على تحقيق الأهداف الطموحة المحددة في اتفاق باريس.

يستقبل البرنامج مقترحات وسيستثمر عشرات الملايين من الدولارات لدعم التقنيات المبتكرة في مراحلها المبكرة ضمن أربع مجالات رئيسية:

إزالة ثاني أكسيد الكربون ( CDR ): استخراج الانبعاثات التاريخية من الغلاف الجوي، مع التركيز على الحلول التقنية لضمان استمرارية عملية الإزالة. سيتم إنشاء مشاريع تجريبية لهذه الجهود في كينيا.

تخزين الطاقة لفترة طويلة ( LDES ): تطوير مسار لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء. لدعم هذا الغرض، سيتم إنشاء مشاريع تجريبية بقوة 100 كيلوواط في جزر المالديف، مصممة لتوفير أكثر من ست ساعات من تخزين الطاقة.

التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لصناعة الصلب ( CCUS ): استكشاف كيفية إزالة الكربون من هذه الصناعة الحيوية التي يصعب تقليص انبعاثاتها. بدلاً من إعادة التحقق من صحة التقنيات التي تطورت بالفعل، ستعمل المشاريع التجريبية في صربيا على تطوير تقنيات CCUS (التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه) من الجيل التالي.

الائتلاف التجاري CarbonXmade لتخزين الكربون واستخدامه ( CCU ): أخذ الكربون المُلتقط ودمجه في إنتاج المواد الكيميائية والمنتجات الاستهلاكية من خلال الائتلاف التجاري CarbonXmade . ما سيعزز تطوير نماذج أولية مبتكرة للمنتجات لتحقيق سلسلة قيمة سَلِسة من الكربون والمواد الكيميائية وصولًا إلى المنتج الاستهلاكي.

يضم برنامج CarbonX 2.0 شبكة دائمة التوسع من الشركاء عبر شتى القطاعات:

شركاء الصناعة يتضمنون شركة China Resources ، وشركة Conch Cement ، وشركة Great Carbon Valley ، ومجموعة HBIS Group ، ومجموعة SCG .

ثمة شريكان صناعيان آخران هما شركة Sasol وشركة Sinopec Carbon Industry Technology ، انضما إلى الائتلاف التجاري CarbonXmade ، جنبًا إلى جنب مع شركاء من قِطاع المنتجات الاستهلاكية ، مثل: شركة HAY ، وشركة McDonald's China ، وشركة بيبسيكو، ومجموعة Pop Mart International Group ومجموعة Unilever .

شركاء الاستثمار يشملون شركة Africa Climate Ventures ، وشركة CASSTAR ، وشركة China Merchants Venture ، وشركة Copec WIND Ventures ، وشركة Happiness Capital ، وشركة HongShan Capital Group ، وشركة Lightspeed China Partners ، وشركة MPCi .

تم تعزيز البرنامج أكثر بشركاء من النظام البيئي الصناعي، مثل: بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، ومعهد CCS العالمي، وشبكة Impact Hub ، ومبادرة الأسواق المستدامة، ومؤسسة XPrize .

قال Davis Lin، نائب الرئيس الأول لشركة Tencent: "لا يمكن إنكار ضرورة معالجة هذا التحدي المناخي الذي نواجهه، ما يتطلب تسريع وصول التقنيات المناسبة إلى السوق لتحقيق تغيير مؤثر. برنامج CarbonX الخاص بنا مُكرس لإيجاد ودعم هذه الحلول، والمساعدة في انتقالها من المختبر إلى التطبيقات الواقعية. في النسخة الثانية من البرنامج، نحن نعمل على تعزيز النظام البيئي الدولي لتسريع التقدم نحو صافي صفر انبعاثات."

قال البروفيسور Jerry Yan، زميل أكاديمية العلوم والفنون الأوروبية والرئيس المشارك للجنة الخبراء في برنامج CarbonX: "تتطلب معالجة تغير المناخ حلولًا واسعة النطاق غير مقيدة بتقنيات محددة، ومدفوعة برغبتها في إحداث تأثير عالمي. نحتاج إلى تسريع الابتكار من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات والمناطق العالمية، مع تحفيز استخدام كل حل ممكن لضمان تطوره وتوسع نطاقه بما يتماشى مع أهدافنا المناخية."

فترة تقديم المقترحات للبرنامج مفتوحة الآن وتستقبل تقديمات المشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الناشئة في المراحل الأولى، والشركات القائمة، والمؤسسات الأكاديمية أو البحثية، حتى مايو 2025. ستتم عملية الاختيار على مرحلتين.

1.المرحلة الأولى (بحلول سبتمبر 2025): سيتم اختيار من 10 إلى 15 فريقًا لكل سيناريو معروض بناءً على قدرتهم على تحقيق تأثير أكبر.

2.المرحلة الثانية (بحلول فبراير 2026): سيتم اختيار من 1 إلى 3 فرق فائزة لكل سيناريو من كل مجموعة.

ستحصل الفرق الفائزة على تمويل من المنح والموارد الإضافية لتطوير وتنفيذ مشاريعها. ستقوم لجنة متميزة من الخبراء من الأوساط الأكاديمية والصناعية والمالية بتقييم جميع المتقدمين، واختيار الفِرق الواعدة الأكثر بناءً على الابتكار والتأثير المحتمل وإمكانية التنفيذ.

تم الكشف عن برنامج CarbonX 2.0 في قمة Sustainable Social Value Innovation (الابتكار المستدام للقيمة الاجتماعية) في بكين، والمعروفة أيضًا باسم قمة S. يجمع هذا الحدث الافتتاحي الشركات وقادة الفكر والممارسين والباحثين والمناصرين لمناقشة كيف يمكن للشركات تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء نظام بيئي مبتكر وإلهام العمل الجماعي.

لمزيد من المعلومات بشأن CarbonX 2.0، يُرجى زيارة برنامج CarbonX.