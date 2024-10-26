أطلقت شركة ZOQQ منصة مبتكرة لتبسيط المدفوعات عبر الحدود وإدارة النفقات

دولة سنغافورة, 26 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ --أعلنت شركة ZOQQ، وهي حل عالمي رائد للمدفوعات، اليوم عن الإطلاق الرسمي لمنصتها، المصممة لتبسيط المدفوعات الدولية وإدارة النفقات للشركات عبر الصناعات. تأسست شركة ZOQQ على يد السيد Avishek Kumar Singh، وهو خبير في التكنولوجيا المالية، للتصدي للتحديات اليومية التي تواجهها الشركات عند إجراء المدفوعات عبر الحدود.

لقد أُنشئت شركة ZOQQ بعد أن تحدث السيد Avishek وفريقه إلى العديد من الشركات وأجروا الكثير من الأبحاث. فوجدوا أن الرسوم المرتفعة وأوقات الانتظار الطويلة في أنظمة الدفع تعيق الشركات التي تحاول النمو على مستوى العالم. ما أدى إلى بناء منصة تجعل إدارة الأموال دوليًا أسهل.

قال السيد Avishek: "لقد قمنا ببناء ZOQQ لهدف واحد: لإنشاء منصة مالية سلسة وقابلة للتخصيص تتكيف مع الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا". "سواء كنت تدير نشاطًا تجاريًا إلكترونيًا أو تتعامل مع مدفوعات الأشخاص المستقلين أو تشرف على العمليات عبر الحدود، فإن ZOQQ تبسط تعقيدات التمويل العالمي".

أهم مميزات منصة ZOQQ

• خدمات مصرفية عالمية في متناول اليد:

تقدم منصة ZOQQ خدمات مصرفية عالمية سلسة مع القدرة على إدارة أموال المستخدمين عبر الحدود. مع إمكانية الوصول إلى محفظة من 20 عملة وحسابات مصرفية محلية لـ 6 عملات، يمكن للمستخدمين التعامل مع المعاملات الدولية بسهولة.

• محفظة متعددة العملات للانتشار عالميًا:

يمكنك الوصول إلى محفظة عملات تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بعملات متعددة وإدارتها بسهولة. سواء كنت ترسل مدفوعات أو تتلقاها، فإن منصة ZOQQ تضمن أن تكون عمليات تبادل العملات سلسة وبلا مخاوف، ما يمنحك المرونة للعمل عبر الحدود بسهولة.

• واجهة قابلة للتخصيص بالكامل:

يمكن تخصيص منصة ZOQQ لتتناسب مع أسلوب أعمال المستخدمين، من طريقة تنظيم لوحة التحكم إلى الألوان الخاصة بالعلامة التجارية.

• مدفوعات دقيقة بكل سهولة:

تتحرك المدفوعات في منصة ZOQQ بنفس سرعة تحرك الفرص. اختبر المعاملات السلسة التي تكاد تكون فورية مع ميزة الحماية المدمجة والتسعير الواضح والميسور الذي يساعد على نقل الأموال دون تقديم تنازلات.

وأضاف: "نحن نعلم أن المعاملات الدولية قد تكون صعبة. مستقبل المدفوعات لدينا، ونحن متحمسون لدعوة الشركات والمتخصصين المستقلين والمبدعين لتجربة ذلك مباشرة". "في منصة ZOQQ، نريد أن نتأكد أن تركز الشركات على ما تفعله، بدلاً من الانغماس في صداع المدفوعات".

انضم إلى منصة ZOQQ

للاحتفال بإطلاقها، تقدم ZOQQ فوائد الوصول المبكر ومكافآت دعوة الغير، الحصرية للمستخدمين الجدد. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات والمبدعين والموظفين المؤقتين من السيطرة على مدفوعاتهم وإدارة نفقاتهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.zoqq.com.

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https://www.zoqq.com

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