أطلقت منصة OKX بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي مجموعة المقتنيات الرقمية الثانية لقمصان كرة القدم التذكارية من سلسلة "Unseen City Shirts"

• يمكن للمشجعين سك مجموعة المقتنيات الرقمية الثانية المسماة "Blue Moon" مجانًا عبر تطبيق OKX من خلال زيارة هذا الرابط

مانشستر، المملكة المتحدة، 29 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت OKX الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا Web3 ومنصة تداول العملات الرقمية بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي اليوم التصميم الثاني من سلسلة "Unseen City Shirts" في إطار حملة تُقدّم قمصان كرة قدم تذكارية مُعاد تصميمها خصيصًا والتي يمكن سكها كمقتنيات رقمية (NFTs). يمكن للمشجعين من جميع أنحاء العالم سك المقتنيات الرقمية هذه من هنا عبر تطبيق OKX واستبدالها بجوائز حصرية.

OKX

بصفتها الشريك الراعي الرسمي على أكمام القمصان الخاصة بالنادي، كشفت اليوم عن التصميم الثاني لاثنين (2) من المقتنيات الرقمية للقمصان المسماة "Blue Moon" ضمن سلسلة "Unseen City Shirts". صممت القمصان الفنانة تشارلي كوهين ، كعربون تحية لمشجعي نادي مانشستر سيتي، الذين يمثلون جزءًا أساسيًا من عالم كرة القدم ويمثلون مستقبل هذه الرياضة.

استُلهم هذا التصميم من أغنية Blue Moon نفسها، التي تُعزف قبل كل مباراة على أرض النادي وتعدّ نشيدًا لمشجعي مانشستر سيتي. يصوّر تصميم القميص مراحل دورة القمر بلمسة متناغمة تُظهر علامة OKX التجارية على الأكتاف، مُتضمنًا ألوان العلامة التجارية الخاصة بها.

تُمثّل قمصان "Unseen City Shirt" سلسلةً تضم اثنين (2) من المقتنيات الرقمية. يمكن للمشجعين سك القطعة التجميعية (المقتنيات) الرقمية الثانية من سلسلة "Unseen City Shirts"، والمسماة "Blue Moon"، من هنا ضمن متجر OKX لتكنولوجيا Web3 الموجود في التطبيق، وذلك من الآن وحتى 2 مايو 2024 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت المملكة المتحدة. أمّا القميص الأول المسمى "The Roses and the Bees" والذي صممه الفنان كريستيان جيفري، تم إطلاقه كقطعة تجميعية (مقتنيات) رقمية في 22 أبريل وانتهى في 25 أبريل.

سيتم تعيين مستوى ندرة عشوائي لكل قطعة تجميعية يتم سكها – وهذه المستويات هي: كلاسيكي، نادر أو فائق الندرة، مما يمنح المشجعين فرصة للفوز بجوائز حصرية. اعتمادًا على ندرة القطعة التجميعية الرقمية، يمكن للمشجعين الفوز بجوائز حصرية تشمل نسخة عينية حقيقية محدودة الإصدار من القميص المصمم خصيصًا، وتذاكر لمباريات مانشستر سيتي.



المعروض المتاح تذكرتي (2) ضيافة تذكرتي (2) دخول عام قميص محدود الإصدار قميص City Shirt كرمز غير قابل للاستبدال NFT فائق الندرة 5 ✔ ✗ ✔ ✔ نادر 20 ✗ ✔ ✔ ✔ كلاسيكي محدود* ✗ ✗ ✗ ✔

بدأت شراكة OKX مع نادي مانشستر سيتي في مارس 2022، لتتوسّع في يوليو 2022 عندما أصبحت OKX الشريك الرسمي لمجموعة التدريب للنادي لموسم 2022/23. وفي يونيو من عام 2023، تم اختيار OKX كشريك رسمي على أكمام قميص النادي في اتفاقية جديدة متعددة السنوات.

وقد قدمت هذه الشراكة العلامة التجارية للملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم من خلال تجارب Web3 المبتكرة، مثل بيئة الميتافيرس الافتراضية OKX Collective الموجهة لدخول مُشجعي النادي في عالم Web3، وحملة "my fabric" التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي ضمت سفراء علامة OKX التجارية العالمية من لاعبي مانشستر سيتي، وهم جاك غريليش، روبن دياس، أليكس غرينوود، و إيديرسون.

تعرف على المزيد على okx.com

النهاية

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

[email protected]

المزيد عن OKX

OKX

هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما تشتهر OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.



كشريك رئيسي لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي مانشستر سيتي، وفريق مكلارين للفورمولا 1، واللاعب الأولمبي سكوتي جيمس، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المشجعين من خلال تقديم فرص تفاعل جديدة. OKX هي أيضًا الشريك الرئيسي لمهرجان Tribeca كجزء من مبادرة لجذب المزيد من المبدعين إلى web3.



محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs والميتافيرس أثناء تداول العملات الرقمية لألعاب البلوكشين ذات الحوافز المالية (GameFi) و التمويل اللامركزي DeFi.



تلتزم OKX بضمان الشفافية والأمان وتنشر تقارير إثبات الاحتياطيات بصفة شهرية.



لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتنزيل التطبيق أو زيارة: okx.com

بيان إخلاء المسئولية

هذا الإعلان الغرض منه الإعلام فقط. وليس المقصود منه تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا ينبغي اعتباره عرض لشراء أو بيع أو الاحتفاظ أو تقديم أي خدمات تتعلق بالأصول الرقمية. الأصول الرقمية، بما فيها العملات المستقرة، تنطوي على درجة عالية من المخاطرة، ويمكن أن تشهد تقلّبًا كبيرًا في قيمتها صعودًا وهبوطًا، ويمكن أن تصبح بلا قيمة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداول الأصول الرقمية أو امتلاكها مناسبًا لك حسب وضعك المالي ومستوى تحملك للمخاطر. ولا تقدم OKX أي توصيات بشأن الاستثمار أو الأصول. وأنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وOKX ليست مسؤولة عن أي خسائر محتملة. والأداء السابق ليس بالضرورة مؤشر على النتائج المستقبلية. جميع المنتجات غير متاحة في كل المناطق. يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونية / الضرائب / الاستثمار لديك بخصوص أي أسئلة متعلقة بظروفك الخاصة.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg