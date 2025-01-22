أعلن Harry Theoharis عن ترشحه لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

يقدم برنامجًا للإصلاح والتحول في وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في معرض FITUR للسياحة لعام 2025

يحصل على تأييد رئيسي من مجلس السياحة الأفريقي

مدريد, 22 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تحت شعار "الإصلاح من أجل التحول، الوحدة من أجل النمو"، أطلق Harry Theoharis ترشحه رسميًا لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية هذا الأسبوع في معرض FITUR للسياحة في مدريد.

سيقدم السيد Theoharis، الذي لديه سجل حافل في التحول التنظيمي والتكنولوجي في القطاع العام، مبادراته لتحسين الشفافية والمساءلة والكفاءة في منظمة السياحة العالمية من أجل تعزيز القيمة للدول الأعضاء ومجتمع السياحة العالمي.

Harry Theoharis, Candidate for Secretary-General of UN Tourism

وعند تقديم ترشحه، قال السيد Theoharis: " سنجعل معاً منظمة السياحة العالمية مزدهرة وهادفة: قوة عادلة وشاملة ومتجددة تعمل لأجل الخير وتمثل حقاً دولها الأعضاء وتدفع بالتغيير الإيجابي في جميع أنحاء القطاع".

لمعالجة قضايا الشفافية والانقسامات بين الدول الأعضاء التي قوضت عمل منظمة السياحة العالمية ومصداقيتها في السنوات الأخيرة، يقدم السيد Theoharis نفسه كقائد قادر على توحيد الجهود وإعادة حوكمة المنظمة إلى أيدي أعضائها:"إن منظمة السياحة العالمية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويجب على الأمين العام أن يخدم مصالح الأعضاء قبل مصالحه الخاصة. سأضمن أن تؤدي هيئات الحوكمة دورها بحرية، وتوحيد الدول الأعضاء وتمكينها من ابتكار سياسات جريئة للرخاء المشترك وتعظيم مساهمتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ستكون أولوية السيد Theoharis بصفته الأمين العام هي إصلاح المنظمة لضمان المزيد من الشفافية والمساءلة. سيتحقق ذلك من خلال سلسلة من المبادرات لوضع معايير ومقاييس حوكمة واضحة وقابلة للقياس، ونشر تقارير منتظمة، وإجراء مراجعات مستقلة، وإطلاق منصة مركزية متاحة للجمهور توفر بيانات في الوقت الحقيقي عن نتائج المشاريع والأداء المالي والتقدم المحرز نحو الأهداف.

وقد تلقى برنامج السيد Theoharis والمبادرات الرئيسية بالفعل دعمًا حماسيًا من الدول الأعضاء والمنظمات السياحية المتعددة الأطراف في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط؛ ففي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس السياحة الأفريقي رسمياً عن تأييده لـ Harry Theoharis كمرشح للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وقد ركزت مشاركة Theoharis مع أفريقيا على تعزيز الاستثمار والتعليم والاستدامة مع تعزيز حصة سوق السياحة العالمية للقارة. ومع استمرار نمو إمكانات السياحة في أفريقيا، يرى مجلس السياحة الأفريقي Theoharis شخصيةً محوريةً لتعزيز مصالح القارة على الصعيد العالمي.

هذا الأسبوع، سيواصل السيد Theoharis الاجتماع مع وزراء السياحة من العديد من البلدان الأخرى خلال معرض FITUR في مدريد: "أتطلع إلى مقابلة العديد من زملائي من الدول الأعضاء بينما نحتفل معًا بالذكرى الخمسين لمنظمة السياحة العالمية في مدريد. باعتبار إسبانيا مرجعًا عالميًا لأفضل الممارسات السياحية ومقرًا لمنظمة السياحة العالمية، فإن لديها الكثير لتقدمه لمجتمعنا العالمي، وأتطلع إلى زيادة التعاون بين منظمة السياحة العالمية والدولة العضو المضيفة".

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2602530/Harry_Theoharis.jpg