أعلن الاقتصاد النيجيري للثقافة والترفيه عن خطة لتعزيز نمو القطاع من خلال تحويل نيجيريا إلى عاصمة إبداعية وثقافية وترفيهية في إفريقيا.

أبوجا، نيجيريا, 20 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- حدد هاناتو موسى موساوا، المستشار الخاص لنيجيريا المعين حديثًا للاقتصاد الثقافي والترفيه، خطة لتعزيز النمو في الاقتصاد الإبداعي لنيجيريا خلال إحاطة مغلقة. الهدف هو تقديم استراتيجية وطنية تدعم خطة الرئيس تينوبوس لمضاعفة الاقتصاد الوطني إلى تريليون دولار في غضون ثماني سنوات.

Nigeria’s Special Advisor on Culture and Entertainment Economy, Hannatu Musa Musawa

كما يتضح من القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس حتى الآن، فإن هذه الإدارة لديها أجندة تحولية تضع الشعب النيجيري في صميمها. ستعكس التطورات المخطط لها في الفضاء الإبداعي هذا من خلال الدخول في حقبة جديدة حيث تشارك الحكومة وتدعم المواهب الواسعة في الدولة في بناء قطاع نابض بالحياة على قدم المساواة مع العواصم الثقافية العالمية.

تهدف المبادرة التي أطلق عليها اسم الوجهة 2030، إلى توحيد جميع القطاعات في الفضاء تحت رؤية واحدة: وضع نيجيريا كعاصمة إبداعية وثقافية وترفيهية لأفريقيا. سيكون الوصول شاملاً بالكامل، من الأدب والموسيقى والأفلام إلى التصميم والفنون البصرية والتراث، وسيكون كل شيء في بؤرة التركيز وينتشر بشكل مناسب في تعزيز الهوية الثقافية لنيجيريا على نطاق عالمي.

وفقًا لموساوا، يمكن أن يكون الاقتصاد الإبداعي والثقافي القوي حافزًا مهمًا للنمو ويوفر فرصة لنيجيريا لتخطي مسارها التنموي الحالي. من خلال تنفيذ الخطة، يمكن للقطاع أن يصبح مساهماً أساسياً في النمو الاقتصادي للبلاد، ويساهم بشكل هادف في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ويخلق فرص عمل مطلوبة بشدة للشباب الموهوبين في هذا القطاع. يساهم الاقتصاد الإبداعي والثقافة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من إنتاج النفط والغاز، وهذا مفيد ويوفر معيارًا ملهمًا.

الفنانون النيجيريون مثل برنابوي وأساكي ويزكيد، والقيمون الفنيون مثل توكيني بيترسايد ونايكي أوكونداي، بالإضافة إلى الكُتَّاب مثل تيجو كول وهيلون هابيلا، بالإضافة إلى الحرفيين وغيرهم من المساهمين في هذا القطاع، كلهم يصدرون بالفعل ثقافتنا النابضة بالحياة إلى العالم. هذه الثقافة وتراث البلاد، كما هو محفوظ في العديد من المتاحف الشهيرة مثل متحف Badagry Slave ومتاحف Gidan Makama بالإضافة إلى التطورات الأخيرة مثل مركز JK Randle ومتحف Yemisi Shyllon، تقدم جميعها سردًا ثريًا لحملات العلاقات العامة والتسويق العالمية التي سيقودها مكتب إعلامي جديد.

وقال موساوا: "إن نيجيريا تقع في نقطة تحول حيث يكون تأثيرنا الثقافي العالمي في أعلى مستوياته على الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع إدارة تقدمية جديدة، حان الوقت الآن لدعم المواهب والمؤسسات التي تدعم الاقتصاد الثقافي والترفيهي والإبداعي".

أصبحت Afrobeats وNollywood الآن جزءًا راسخًا من ثقافة البوب العالمية ولدينا "عظماء" ومواهب معاصرة في كل جزء تقريبًا من الفضاء. على سبيل المثال، في الفنون المرئية، لدينا بالطبع إنوونو وأساتذة مدرسة Oshogbo الذين كانوا أساطير عالمية لعقود من الزمن، ولكن لدينا اليوم أيضًا روم إيسيتشي ووليام شيشت والعديد من الآخرين الذين يقومون بنحت مكان لأنفسهم في عالم الفن.

اختتم هاناتو موساوا الإيجاز بالتعليق على الطريق إلى الأمام "هدفنا هو تغيير الأمور والتأكد من أن هذا هو بالفعل بداية " حياء" مستدام طويل الأجل، وأنا متحمس للغاية بشأن الاحتمالات التي تنتظرنا".

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