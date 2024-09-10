أعلنت AMN عن زيادة بنسبة 45% في حركة المرور عبر أكثر من 100 محطة أساسية ريفية باستخدام كوكبة الأقمار الاصطناعية Starlink في المدار الأرضي المنخفض

لندن, 10 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يُسعد AMN أن تعلن أنها استخدمت بنجاح كوكبة الأقمار الاصطناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX لتوفير خدمة تجميع ونقل المعلومات باستخدام الأقمار الاصطناعية في أكثر من 100 محطة أساسية ريفية حتى الآن في نيجيريا. تتوقع AMN مضاعفة هذا العدد قبل نهاية العام. في المتوسط، زادت حركة المرور بنسبة 45٪ تقريبًا عبر جميع المواقع التي تم نقلها لاستخدام خدمة تجميع ونقل المعلومات في المدار الأرضي المنخفض.

وفي عام 2023، أعلنت مجموعة شركات AMN عن اتفاقية تجارية لاستخدام مجموعة الأقمار الاصطناعية التابعة لـ SpaceX في المدار الأرضي المنخفض، والمعروفة باسم Starlink، لربط المحطات الأساسية لشبكات الجوال التابعة لمجموعة شركات AMN بخدمات النطاق العريض العالية السرعة والمنخفضة التأخير. في أبريل 2024، أعلنت مجموعة شركات AMN عن أول محطة أساسية من شركة AMN بدأت العمل باستخدام حل تجميع ونقل المعلومات في المدار الأرضي المنخفض.

منذ تثبيت محطة Starlink على محطتها الأساسية في ييبو، نيجيريا، قامت فرق AMN بنشر أكثر من 100 محطة في قرى ريفية أخرى في جميع أنحاء البلاد وحققت نتائج ممتازة. باستخدام كوكبة الأقمار الاصطناعية Starlink في المدار الأرضي المنخفض لتوفير تجميع ونقل المعلومات، تستطيع AMN إطلاق العنان لقدرات نقطة الوصول اللاسلكية (ARN) الكاملة من AMNلدعم الكميات المتزايدة باستمرار من عرض النطاق الترددي وحجم البيانات المطلوبة من قبل المشتركين.

ساهمت مرونة نقطة الوصول اللاسلكية لشركة AMN أيضًا في زيادة حركة المرور عبر هذه المواقع. شبكة الوصول اللاسلكي المرن لشركة AMN هي نقطة وصول لاسلكية متعددة الناقلات ومتعددة التقنيات من الجيل الثاني والثالث والرابع (2G/3G/4G) يمكنها تشغيل ما يصل إلى 5 شركات نقل متزامنة إما في تكوين 2G + 3G أو 2G + 4G. من خلال استخدام خدمة جمع ونقل المعلومات في المدار الأرضي المنخفض بالتزامن مع نقطة وصول لاسلكية من AMN المحددة برمجيًا، تمكنت AMN من زيادة سعة محطة الإرسال والاستقبال الأساسية عن بُعد دون إجراء أي تغيير على أجهزة محطة الإرسال والاستقبال الأساسية الحالية في الموقع. لتوضيح قوة نقطة وصول لاسلكية وStarlink معًا، تقوم بعض مواقع AMN الريفية بمعالجة أكثر من 25000 دقيقة صوتية يوميًا.

هذه الأرقام مثيرة للإعجاب خاصة بالنظر إلى أنه قبل تثبيت محطة AMN الأساسية، لم يكن لدى المجتمعات المحلية إمكانية الوصول إلى أي شبكة جوالة. تُحدث الاتصالات المتنقلة التي توفرها AMN تغييرات في حياة الناس. يمكن للمزارعين العثور على معلومات حول أسعار السوق، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية التشاور مع الأطباء في بلد أكبر، ويمكن إرسال الأموال بسلام وأمان إلى القرية، ويمكن للشركات التوسع إلى أكبر من مجتمعها الخاص.

تكرس AMN رؤيتها لعالم متصل بالكامل وتقدر أن أي حل لسد الفجوة الرقمية يجب أن يكون مستدامًا اقتصاديًّا مع تقديم خدمة ذات جودة مماثلة للمناطق الحضرية. إن جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية أمر بالغ الأهمية لتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات على المدى الطويل. وانطلاقًا من تصميم محطة الإرسال والاستقبال الرئيسية (BTS) الخاصة بها والمطورة خصوصًا للاستخدام الريفي المنخفض التكلفة، إلى تقديم حلول تجميع ونقل المعلومات المتطورة، فنحن ملتزمون بجلب اتصال عالي الجودة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية البعيدة والمتطرفة.

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Jennifer Darcy

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