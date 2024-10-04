أعلنت ATS Technic عن إطلاقها مشروع حظيرة طائرات في دبي الجنوب بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للطيران (MBRAH)

سترفع حظيرة الطائرات الحديثة مستوى خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد الإقليمية بإمكاناتها الخدمية المحسّنة وتصميمها المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ATS Technic، وهي أول مزود مستقل في الإمارات العربية المتحدة معتمد من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لخدمات الصيانة الخطية والخدمات اللوجستية لأنواع الطائرات المختلفة، رسمياً عن إطلاق مشروعها المتطور لحظيرة الصيانة الأساسية في مطار آل مكتوم الدولي (DWC). طُوِّرت المنشأة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للطيران (MBRAH)، وسوف تحسّن البنية التحتية للطيران في المنطقة بفضل إمكاناتها المتقدمة في الصيانة والتشغيل جنبًا إلى جنب مع تصميم مستدام يتماشى مع معايير شهادة LEED (القيادة في الطاقة والتصميم البيئي).

تقع الحظيرة في منطقة دبي الجنوب للطيران، ومن المقرر أن يكتمل بناؤها بحلول منتصف عام 2025. ستغطي الحظيرة مساحة 15,000 متر مربع، وستكون مجهزة بالكامل لتقديم خدمات الصيانة المعتمدة وفقًا للجزء 145 من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وتحديثات المقصورة المتخصصة، وحلول تجديد مصممة خصيصًا للطائرات التجارية.

سيؤدي المرفق إلى تعزيز قدرة الخدمات التي تقدمها شركة ATS Technic بشكل كبير، مما يمكنها من استيعاب العديد من الطائرات ضيّقة البدن في وقت واحد، ومواكبة الطلب المتزايد في المنطقة على حلول الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) عالية الجودة.

قال مهدي الطحاينة، الرئيس التنفيذي لشركة ATS Technic: "إن إطلاق هذا المشروع هو علامة فارقة محورية في تاريخ شركة ATS Technic، ويعزز التزامنا بتوفير خدمات صيانة وإصلاح وتجديد (MRO) مستدامة ذات مستوى عالمي. سوف ترفع المنشأة قدرة الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) المحلية بشكل كبير، وتمكّن الشركة من أن تلعب دورًا مساهمًا أساسيًا في نمو دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للطيران الدولي".

يعكس المشروع التزام ATS Technic بالاستدامة وتلبية الطلب المتزايد من العملاء على ممارسات الصناعة الأكثر رفقًا بالبيئة. صُمّمت الحظيرة—وهي أول حظيرة من الألومنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة—لتتوافق مع معايير شهادة LEED (القيادة في الطاقة والتصميم البيئي)، الأمر الذي يعني تقليل انبعاثات الكربون المتعلقة بالبناء بنسبة تصل إلى 60٪ مقارنة بالهياكل الفولاذية التقليدية. ويعد هذا الانخفاض في نسبة الانبعاثات ممكنًا بفضل استخدام الألومنيوم خفيف الوزن، والذي يتطلب مواد أقل من الفولاذ الأثقل وأسس بناء أصغر يساهم أيضًا دمج الألومنيوم المعاد تدويره ومنخفض الكربون، إلى جانب تبني تصميم مبتكر وأساليب بناء أكثر فعالية، في خفض الانبعاثات.

بالإضافة إلى ذلك، يعد المشروع جزءًا من مبادرة استراتيجية أكبر لتوسيع نطاق هيمنة شركة ATS Technic في المنطقة.

وقال الطحاينة في توقيع الاتفاق مع MBRAH في مارس 2024: "تعد المنطقة سوقًا واعدةً تتماشى مع استراتيجية توسعنا، ونحن نشكر فريق MBRAH على دعمهم لنا لتحقيق خطط نمونا".

وقال طحنون سيف، الرئيس التنفيذي لشركة MBRAH: "يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة ATS Technic التي ستوفر خدمات الصيانة الخطية والخدمات الفنية عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم. هذه الشراكة هي بمثابة شهادة تثبت مكانتنا في جذب كبار اللاعبين في قطاع الطيران ليؤسسوا كيانًا لهم في دبي الجنوب ويطلقوا عملياتهم التشغيلية في بيئة اقتصادية متكاملة تمكّنهم من التواصل مع الأسواق الدولية. سنبذل قصارى جهدنا لدعم مساعي توسّع ATS بما يتماشى مع هدفنا السامي بتعزيز وإرساء مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية".

ومن المتوقع أن تصبح المنشأة قيد التشغيل في عام 2025، برقم مبنى مميز هو AC-MRO-1.

حول ATS Technic

شركة ATS Technic هي شركة رائدة عالمياً في صيانة وإصلاح وتجديد (MRO) الطائرات، وتتخصص في توفير حلول شاملة لشركات الطيران التجارية والمشغلين الخاصين. وبصفتها أول منظمة صيانة خطية مستقلة معتمدة من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم ATS Technic بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) المتفوقة التي تضمن سلامة الطائرات وموثوقيتها وأدائها.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ats-technic.com.

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