أعلنت Hisense عن أفضل عروض المنازل الذكية مع حملة "اكتشف عروض الجمعة السوداء"

مدينة كينغداو، دولة الصين، 22 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، تركز جهودها في هذه الجمعة السوداء على جعل حياتك أكثر ذكاءً من خلال حملتها "اكتشف عروض الجمعة السوداء". مع اندماج التكنولوجيا بسلاسة في حياتنا اليومية، توفر أجهزة Hisense المدعومة بالذكاء الاصطناعي راحة وتخصيصًا يلبي احتياجاتك. استعد لاستقبال مستقبل المعيشة المنزلية! ابقَ في الطليعة وجهّز منزلك بكل ما تحتاجه مع Hisense، هناك تجد كل شيء بأسعار لا تُنافَس!

Embrace the future of home living with Hisense’s AI-powered appliance

ارتقِ بمستوى راحتك مع مكيف الهواء Energy Pro X من Hisense، المدعوم بتقنية AI Smart Eye ونظام التحكم TMS Control System. يعمل على تحديد موقعك بسهولة، ليضبط درجة الحرارة والرطوبة واتجاه تدفق الهواء وسرعته، ما يضمن راحة مخصصة في كل زاوية من منزلك. تعمل ميزة HI-NANO على التعقيم من الجراثيم والبكتيريا عن طريق إطلاق مجموعات أيون مزدوجة، وإزالة الملوثات المحمولة في الهواء. استمتع ببيئة صديقة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، وحصل على أعلى تصنيف لكفاءة استخدام الطاقة في الاتحاد الأوروبي هو A+++.

اختبر حياة ذكية ومتصلة مع ثلاجة BCD-522W من Hisense، التي تعمل كمركز تحكم لمنزلك الذكي وتتميز بشاشة TFT مدمجة بحجم 21 بوصة للتحكم الموحد. ميزة "إدارة المخزون الغذائي" تدير تخزين الطعام بذكاء وتذكرك بمواعيد انتهاء الصلاحية، كما تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لاقتراح الوصفات المثالية. بفضل السعة الكبيرة باللترات وتقنية Triple Temp Zone، يتم ضبط درجة الحرارة والرطوبة في الأقسام الثلاثة، ما يمنع اختلاط روائح الطعام. تتيح ميزة My Fresh Choice في الجزء السفلي الأيمن التحويل من ثلاجة إلى مجمد مع إعدادات حرارة -18 درجة مئوية إلى 5 درجة مئوية. يمكنك مزامنة هاتفك الذكي مع شاشة الثلاجة لنسخ قوائم التسوق أو العرض على الشاشة لتشغيل ألعابك المفضلة. كرفيق ذكي في مطبخك، يقدم المساعد الصوتي الذكي تحكمًا دون استخدام اليدين في الأجهزة المنزلية.

وفر المال للجلوس والاستمتاع بيوم غسيل مريح مع غسالة ومجفف Series 7S من Hisense بفضل شاشة TFT بحجم 6.86 بوصة ودمج تطبيق ConnectLife فيها بشكل سلس. تختار الميزات مثل AI Super Wash تلقائيًا دورة الغسيل المثالية لملابسك عن طريق وزن واستشعار ما تضعه بداخلها. وتختار ميزة AI Super Dry بذكاء دورة التجفيف الصحيحة لكل حمولة. مع Smart Link، ما عليك سوى ربط المجفف مع غسالتك، وعندما تنتهي من غسل ملابسك، ستكون دورة التجفيف المثالية قد تم برمجتها بالفعل.

لا تفوت الفرصة للارتقاء بمطبخك مع الصفقات العظيمة الأخرى في الحملة، بما في ذلك موقد Slide-In الكهربائي HFE3501CPS من Hisense بسعة 5.8 قدم مكعب وتصميم مدمج أنيق؛ وغسالة الصحون المنفصلة بـ 16 مكانًا HS693C90BXAU من Hisense مع برامج غسيل متعددة وتشغيل هادئ؛ وميكروويف ChefMate HMAS4211DSV من Hisense بسعة 42 لتر وتقنية Smart Inverter؛ وخزانة النبيذ JC230W من Hisense مع تقنية Dual Temp Zone لعشاق النبيذ!

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2564213/Embrace_future_home_living_Hisense_s_AI_powered_appliance.jpg