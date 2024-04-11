أعلنت Miami International Holdings عن انضمام Troy Kane إلى فريق الإدارة التنفيذية رئيسًا لشركة MGEX

برنستون، نيوجيرسي، 11 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings، Inc. (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول والجغرافيات المتعددة، اليوم عن انضمام Troy Kane إلى الشركة رئيسًا لبورصة Minneapolis Grain Exchange (MGEX TM) حيث سيكون مسؤولاً عن العمليات اليومية للبورصة. وقد عُييِن السيد Kane أيضًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة MIAX Futures، وهي شركة حديثة التأسيس ستدير أعمال MIH الآجلة حيث سيكون مسؤولاً عن تطوير استراتيجية الأعمال الآجلة للشركة. سيستمر Mark Bagan في منصب الرئيس التنفيذي لشركة MGEX خلال فترة انتقالية، وبعد ذلك من المتوقع أن يستمر في MGEX نائبًا لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

قال Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "لدى Troy ثروة من الخبرة والتجارب التي سيوظفها لدوره الجديد في رئاسة شركة MGEX والرئاسة التنفيذية لشركة MIAX Futures، ونحن متحمسون للترحيب به في فريق الإدارة التنفيذية لشركة MIH". وتابع: "نحن نتطلع إلى الاستفادة من المعرفة العميقة لـ Troy في أسواق رأس المال وعلاقات الصناعة والخبرة الواسعة في المجال لتسريع عدد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لتبادلات العقود الآجلة لدينا".

وقال Mark Bagan، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة MGEX: "أنا متحمس للترحيب بـ Troy في MIH وأتطلع إلى العمل معه لدفع عجلة النمو المستمر والنجاح لأعمالنا الآجلة". وأتبع حديثه قائلًا: "سيكون إضافة لا تقدر بثمن لفريق الإدارة لدينا في أثناء تنفيذنا لاستراتيجية نمو العقود الآجلة، بوصفه زعيمًا وقائدًا صناعيًا بارعًا للغاية".

ينضم السيد Kane إلى MIAX بعد أن شغل منصب رئيس العمليات واستراتيجية الطرف المقابل والرئيس العالمي للمشتقات وتطوير FICC في Citadel Securities حيث أدار شراكات Citadel Securities الاستراتيجية مع البورصات والبنوك والبائعين. كما كان مسؤولاً عن تطوير أعمال الشركة والدعوة إلى هيكلة السوق عبر العقود الآجلة والخيارات ومنتجات الدخل الثابت على مستوى العالم ومنتجات الأسهم في الأمريكتين.

شغل السيد Kane قبل Citadel Securities منصب المدير الأول ورئيس الاستراتيجية للمنتجات المالية والمنتجات خارج البورصة (OTC) في مجموعة CME حيث كان مسؤولاً عن تنسيق تطوير وتنفيذ استراتيجيات خطوط الأعمال المالية و OTC، والتكنولوجيا والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية. كان السيد Kane قبل CME رئيسًا عالميًا لتطوير الأعمال التجارية الخوارزمية في BGC Partners ورئيس العمليات في Eagle Seven. قبل هذه الأدوار، شغل السيد Kane عددًا من الأدوار في مجموعة CME بما في ذلك إدارة علاقات عملاء التداول لصالح الشركات، ودعم عمليات CME Globex وإدارة العمليات اليومية لـ CME e-cbot و a/c/e Global Electronic Trading Systems. بدأ السيد كين حياته المهنية موظفًا أرضيًا في شركة Kane Trading في أقسام الحبوب والبذور الزيتية في Chicago Board of Trade.

حصل السيد كين على درجة البكالوريوس في التجارة من DePaul University ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من Roosevelt University.

نبذة عن شركة MIAX

تمتلك الشركة الأم القابضة والمالكة لـ MIAX، وهي Miami International Holdings, Inc، كلًا منMiami International Securities Exchange, LLC (MIAX®) وشركة MIAX PEARL,LLC (MIAX Pearl®) وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®) وشركة MIAXSapphire LLC (MIAX Sapphire™) إلى جانب Minneapolis Grain Exchange, LLC (MGEX™) وLedgerX LLC (LedgerX) وكذلك شركة The Bermuda Stock Exchange (BSX) و Dorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى مجلس الأوراق المالية الأمريكي (SEC) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE) هو مقياس للتقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا في أسهم ®SPDR® S&P 500 صندوق المؤشرات المتداولة SPY) (ETF)).

شركة MIAX Futures هي شركة حديثة التأسيس ستركز على استراتيجية الأعمال وتطوير أعمال العقود الآجلة للشركة.

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـHard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM و DCO في مجموعة من فئات الأصول.

LedgerX هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM))، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في العقود الآجلة، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب LedgerX في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com .

لمعرفة المزيد عن LedgerX، تفضّل بزيارة www.ledgerx.com .

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

لا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وعادة ما تسبقها كلمات مثل "قد" أو "مستقبل" أو "خطة" أو "مخطط" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "يُتوقع" أو "مسودة" أو "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع أو خدمات الطرف الثالث المقابلة وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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