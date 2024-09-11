أعلنت TeraBox عن سياستها لإرشادات الإزالة، معززةً أمن وحماية معلومات الشبكة

أزالت TeraBox في النصف الأول من عام 2024 أكثر من 1.2 مليون رابط مشارك علناً يتضمن محتوى غير قانوني وعطّلت أكثر من 1,000 حساب مرتبط.

طوكيو، 11 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت مؤخراً TeraBox ("TeraBox" أو "the Company [الشركة]")، وهي خدمة تخزين سحابية موثوقة عالمياً تتمركز في طوكيو، تقرير الشفافية الخاص بها. يسلط التقرير الضوء على توجه المنصة في النصف الأول من عام 2024 إلى حذف أكثر من 1.2 مليون رابط مشارك علناً لمحتوى يتضمن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتطرف العنيف والتحرش والإرهاب وغيره من المحتوى غير القانوني. ولإظهار التزامها الصادق بحماية المجموعات الضعيفة والامتثال للالتزامات القانونية، ألغت الشركة أيضًا آلافًا من حسابات المستخدمين المرتبطة بها مع مواصلة جهودها الصارمة لاستئصال أي محتوى غير قانوني من منصتها. علاوة على ذلك، حدّثت TeraBox سياسة إرشادات الإزالة وكشفت عن تفاصيلها، وذلك ضمن مساعيها لضمان حصول جميع المستخدمين على خدمة تخزين سحابية آمنة ومصونة الخصوصية.

من أجل مواصلة وفائها بالمسؤولية الاجتماعية والامتثال القانوني، تلتزم TeraBox بتوفير خدمة تخزين سحابية آمنة وموثوقة ومسؤولة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستخدمين وشركائها في المجال والجمهور الأوسع. وقد زادت الشركة من شفافية ممارساتها في إدارة المحتوى وحماية خصوصية المستخدمين، وهو ما يرسم لنا صورة عن جدّيتها في حماية المجموعات الضعيفة والامتثال للقوانين ذات الصلة.

من خلال هذه الجهود، تجسد TeraBox التزامها بتبني بيئة آمنة عبر الإنترنت تعطي الأولوية لحقوق المستخدمين وضبط المحتوى.

تعكس سياسة إرشادات الإزالة لـ TeraBox تفانيها الصارم بالامتثال لمتطلبات التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بالمحتوى غير القانوني، مع موازنتها بين ذلك ومراعاتها الأطر القانونية لحماية معلومات المستخدم. تحظر المنصة المحتوى المرفوض مثل CSAM (الاستغلال الجنسي للأطفال) والعنف. تتخذ أيضًا إجراءات حاسمة بشأن الروابط العامة التي يُبلِغ عنها المستخدمون، وتطبق تدابيرًا مثل تعطيل الوصول إلى هذه الروابط وإغلاق الحسابات المرتبطة بها لفرض الامتثال لمعايير المجتمع والمتطلبات القانونية. ووفقًا لقوانين حقوق النشر، ستستجيب TeraBox على الفور إلى أي إشعارات صحيحة لانتهاك حقوق النشر، مع آلية إبلاغ عبر الإنترنت تراعي قانون الألفية الرقمية الجديد DMCA المتاح على موقعها على الويب.

علق Yu Furuya، رئيس المنتج في TeraBox: "تتيح TeraBox للمستخدمين إجراء نسخ احتياطية أو مشاركة الملفات بأمان وأمن وبسهولة من خلال تطبيقات سطح المكتب والجوال أو الويب. نحن نلتزم بسياسة عدم التسامح إزاء نشر المحتوى غير القانوني". وأضاف: "تقدّم TeraBox آليات للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني من خلال ميزة الإبلاغ داخل التطبيق، أو الاتصال المباشر بخدمة العملاء لدينا، أو ببساطة عبر إرسال رسالة إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على الفيسبوك أو X للإشارة إلى المحتوى غير القانوني".

تتيح TeraBox للمستخدمين الأفراد من جميع أنحاء العالم 1TB (1024GB) من مساحة التخزين المجانية. اعتبارًا من يوليو 2024، أبلغت TeraBox عن وصول عدد مستخدميها المسجلين إلى 320 مليون مستخدم، مع أكثر من 20 مليون مستخدم نشط يوميًا منتشرين في أكثر من 231 دولة ومنطقة. تعمل الشركة باستمرار على تحسين تكنولوجيا أمن المعلومات لديها من خلال تدابير أمنية متقدمة لضمان أعلى مستوى من حماية البيانات.

توفر TeraBox من خلال تشفير نقطة النهاية من جانب العميل والأنظمة الموزعة واسعة النطاق مستوى أعلى من الأمان وحماية خصوصية البيانات الحساسة، وتفتخر الشركة بحصولها على شهادات ISO 27001 و ISO 27701 و ISO 27018. تواصل الشركة تحسين المحتوى الأساسي والمبادرات والبيانات في مجالات شفافية الإدارة وثقة المستخدمين ومسؤولية القطاع وإرشادات السياسة وانتهاكات البيانات.

نبذة عن TeraBox

TeraBox المطوّرة من شركة Flextech Inc. هي خدمة تخزين سحابية موثوقة عالمياً تتمركز في طوكيو، اليابان. عبر تخصصها في التخزين السحابي الذكي والفعال والآمن، تكرس TeraBox نفسها لتزويد المستخدمين بحلول مبتكرة وسهلة الاستخدام لتلبية احتياجاتهم في تخزين بياناتهم. حمّل تطبيق TeraBox على أجهزة Android و iOS و Linux و Mac و Windows، أو تفضل بزيارة موقعها الإلكتروني www.terabox.com عبر الإنترنت. لمزيد من التحديثات، ترجى زيارة موقع TeraBox الإلكتروني أو متابعة TeraBox على منصات الوسائط الاجتماعية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: Abigail Wayne، [email protected]