أعلنت شركة Addverb عن شراكة مع شركة PekaKroef في هولندا

زوترمير، هولندا

10 يوليو / تموز 2024

/PRNewswire/ -- تفتخر شركة Addverb، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الروبوتات وأتمتة المستودعات، بالإعلان عن شراكتها مع شركة PekaKroef في أوديليابيل في هولندا. تُمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية في أتمتة العمليات اللوجستية لشركة PekaKroef من خلال تقديم مستودع يحتوي على منصات نقالة مؤتمتة بالكامل للتخزين وجمع طلبات البضائع وفرزها للأفراد.

شركة Peka Kroef هي شركة عائلية متخصصة في منتجات البطاطا الطازجة المثلجة. فمنذ عام 1970، كانوا يسعون باستمرار من أجل توسيع حدود منتجاتهم، وأساليب إنتاجهم من أجل تزويد عملائهم بخدمة أفضل؛ وهو ما يعني الحصول على منتجات طازجة وأسهل وألذ طعمًا.

Gerard Kroef, Founder and Chairman of the Board

تم تعيين تكنولوجيا الأتمتة المتطورة لدى شركة Addverb لتحويل العمليات اللوجستية لـ PekaKroef. ويتميز هذا الابتكار بكثافة تخزين تبلغ 3.1 منصات تحميل/متر مربع، ويهدف إلى مضاعفة كفاءة جمع المنتجات وفرزها أربع مرات. وسيؤدي إلى تبسيط عمليات تلبية طلبات منصات التحميل بشكل كبير وتعزيز الإنتاجية الشاملة، وهو ما يتيح لشركة PekaKroef الوفاء بالتزامات التسليم الخاصة بها لعملائها من الشركات (B2B).

يشتمل الحل على حلول مرنة مثل شاحنات منصات التحميل ذات الأربعة طرق لنقل منصات التحميل، والمركبات الموجهة بالمسار الحديدي (RGVs) لنقل ألواح التحميل بكفاءة وعلى سرعة عالية؛ ومحطات العمل من البضائع إلى الأشخاص لتحسين عملية جمع المنتجات، وتعزيز الدقة والسرعة. وسيضمن الاتصال السَلس بين مصنع الإنتاج ونظام التخزين والاسترجاع الآلي عمليات تشغيل سلسة وفعالة.

وقد سلط Edwin Holleman، الرئيس التنفيذي لشركة PekaKroef، الضوء على الشراكة قائلاً: "سيُحدث هذا الحل ثورة في سعة التخزين لدينا من خلال تحقيق أقصى زيادة في المساحة الفعالة، وهو ما يمكننا من توسيع نطاق منتجاتنا ودمج قطاعات الأعمال الجديدة بسلاسة. وبعيدًا عن المساحة، سيكون النظام موفرًا في استخدام الطاقة، وهو ما يجسد التزامنا بالاستدامة. تم إعداد هذه الابتكارات لتحويل تدفق الخدمات اللوجستية لدينا، وسوف ترفع أداء عمليتنا بأكملها".

قال Pieter Feenstra، الرئيس التنفيذي لشركة Addverb في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع PekaKroef في هذا المشروع التحويلي. ستزودهم تقنياتنا المتقدمة في الأتمتة بالأدوات التي يحتاجونها لمواصلة الحفاظ على إرثهم في الجودة والموثوقية مع تبني مستقبل الخدمات اللوجستية".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.addverb.com

تقدم Addverb، التي تأسست في عام 2016، حلول أتمتة ثابتة ومرنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يسمح للعملاء بتحقيق مستويات جديدة من الكفاءة، والموثوقية، والعائدات. لقد صُممت حلولنا والبرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي خصيصًا لخدمة صناعات التجارة الإلكترونية العالمية وتوزيع المستودعات والمصانع. تحتفظ Addverb's بمكاتب متعددة ومواقع عملاء في أوروبا، مع مقرها الرئيسي في هولندا ومكاتب فرعية في جميع أنحاء أوروبا.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2455596/Gerard_Kroef.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2399931/Addverb_Logo.jpg