أعلنت شركة Bravent عن مركزها الجديد للابتكار في قطر الذي سيفتتح أبوابه في عام 2025

الدوحة، قطر, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bravent، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول تكنولوجية متطورة، عن خططها لافتتاح مركز للابتكار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في يناير 2025. سيركز هذا المرفق على تطوير مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المكانية والخدمات المخصصة الشاملة للعملاء في المنطقة.

بصفتها شريكًا عالميًا لشركة Microsoft، تتوقع شركة Bravent أن يدعم مركز الابتكار الجديد هذا، الذي سيزيد من فريقها الفني بنسبة 50٪، التحول الرقمي للشركات الدولية الكبرى في المنطقة مثل Ooredoo وAshghal وPIH وQatar Museums وIberdrola وHayya. وأكّد John Gutiérrez، قائد عمليات الشركة في الشرق الأوسط، على أهمية دخول هذا السوق الجديد في تقديم حلول مبتكرة للشركات العالمية.

يمثل هذا المرفق الجديد مرحلة من التوسع الدولي لشركة Bravent، مما يسمح للشركة بالوصول إلى مناطق رائدة في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة. وقد عملت شركة Bravent مؤخرًا على توسيع وجودها الدولي في مناطق متعددة بالإضافة إلى قطر، وهي شمال أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

يعتمد قرار Bravent لدخول أسواق جديدة على تحليل شامل للاحتياجات التكنولوجية لكل منطقة، مع الالتزام بتعزيز الأعمال التجارية والنمو الاقتصادي المحليين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمهنيين في قطاع التكنولوجيا.

قيادة الرقمنة عبر قطاعات متعددة

تتخصص شركة Bravent في الابتكار، وتنفرد بخبرة عميقة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المكانية وتحليلات البيانات لخدمة المنظمات في جميع أنحاء العالم. وقد نفّذت الشركة مشاريع تكنولوجية لعملاء دوليين كبار مثل Acciona وReal Madrid CF وBurger King وJohn Deere وFerrovial وMicrosoft.

باعترافها الذي حصلت عليه من شركة Microsoft بوصفها واحدة من أكثر شركائها ابتكارًا، تشتهر Bravent بقدرتها على نشر مشاريع التحول الرقمي في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة والطيران، مما يحقق زيادة كبيرة في الإنتاج والنمو التجاري لعملائها.

تؤكد Bravent أيضًا على التطوير المهني المستمر والوصول إلى أحدث التقنيات. تشمل مجموعة خدماتها حلول سحابة (Microsoft Azure)، وأدوات إنتاجية الأعمال (Microsoft 365)، وحلول Power Platform، وأنظمة ERP و CRM، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتطوير الويب، والتصميم، وتجربة المستخدم (UX)، وغير ذلك.