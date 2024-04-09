أعلنت شركة ExamOnline عن منصة للاختبارات عبر الإنترنت بتقنية الإشراف عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تستفيد المنصة الجديدة لـ ExamOnline من الإشراف بتقنية الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى مستويات أمان ونزاهة الامتحانات. يراقب نظام الإشراف بتقنية الذكاء الاصطناعي الطلاب بشكل مستمر أثناء الامتحان، باستخدام تقنية التعرف على الوجوه المتقدمة وتحليل السلوك ومراقبة البيئة لاكتشاف أي حالات محتملة للغش أو المساعدة غير المصرح بها. وبالتالي فإنه يقضي على الحاجة إلى مُراقبين بشريين، مما يُقلل من التكاليف والتعقيدات اللوجستية بينما يحافظ على نفس مستوى الأمان والعدالة كالامتحانات التقليدية التي تستوجب الحضور شخصيًا.

صممت المنصة لتوفير تجربة سهلة الاستخدام وسلسة لكل من الطلاب ومنظمي الامتحانات. توفر المنصة بيئة اختبار آمنة وقليلة التشتتات وتضمن تجربة اختبار سلسة. وبالنسبة لمنظمي الاختبارات، تبسِّط المنصة عملية إدارة الامتحان بأكملها، بدءًا من إنشاء الامتحان إلى تصحيح الإجابات وإعداد التقارير. يمكن أيضًا دمج خدمات الإشراف بسهولة مع منصات إدارة التعلم (LMS) الخارجية من خلال تكامل LTI.

الميزات الرئيسية لمنصة ExamOnline:

طورت منصة ExamOnline بما يتناسب مع العملاء العالميين، بإمكانيات حقيقية للتعدد اللغوي. المنصة متاحة بـ 7 لغات عالمية، ويمكن إنشاء الامتحانات بأي لغة. وتتضمن ميزات مثل إمكانية الوصول إلى الكاميرا بزاوية °360، المتصفح الآمن، مشاركة الشاشة، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع تسجيل فيديو كامل للطالب وشاشته لضمان عملية امتحان بدون غش. وعلاوة على ذلك، توفر مجموعة من الإعدادات التكوينية إمكانية إنشاء امتحانات قابلة للتخصيص وفقًا للمتطلبات الخاصة.

"نشعر بالحماس لتقديم هذه المنصة الرائدة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى السوق العالمية"، كما ذكر Maneesh Singh، الرئيس التنفيذي لـ ExamOnline. "تُلبي هذه الحلول المبتكرة الطلب المتزايد على إجراء الامتحانات بشكل آمن وملائم عبر الإنترنت، مع تقديم فوائد كبيرة لكل من منظمي الامتحانات والممتحنين." "نعتقد أن هذه المنصة ستحدث ثورة في طريقة إجراء الامتحانات، مما يجعل عملية التقييم أكثر كفاءة وموثوقية ويسهل على الجميع الوصول إليها."

معلومات حول منصة ExamOnline

تعتبر ExamOnline منصةً رائدةً لحلول التقييم عبر الإنترنت، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء وتقديم وإدارة الامتحانات من جميع الأنواع. وتتمثل مهمة الشركة في تمكين المؤسسات من إجراء تقييمات آمنة وموثوقة وفعّالة تقيس بدقة المعرفة والمهارات.

للتواصل:

Vivek Srivastava

CIO

[email protected]

+91 9899203585

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