أعلنت شركة Hollyland عن إصدار Pyro S، نظام الإرسال المرئي اللاسلكي الجديد بجودة 4K لصانعي الأفلام

تضمن الشبكة اللاسلكية ذات التردد القفزي مزدوج النطاق الوضوح في أربعة أجهزة استقبال تبعد حوالي 400 مترًا (1300 قدم)

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أعلنت شركة Hollyland عن Pyro S : حل الفيديو اللاسلكي

جهاز إرسال واحد إلى 4 أجهزة استقبال

نطاق يصل إلى 400 متر (1300 قدم)

الفيديو اللاسلكي السلس يعرض 30 إطارًا في الثانية

نقاء الشاشة الكريستالية بجودة 4K ذات الوضوح الشديد

تقنية القفز الآلي ثنائي النطاق Auto Dual-Band Hopping (ADH) الجديدة

مثالي لصانعي الأفلام والخبراء في مجال الفيديو

صلب وخفيف الوزن

شنتشن، الصين, 22 مايو 2024 / PRNewswire / -- يَسْر شركة Hollyland Technology أن تعلن عن إطلاق سلسلة Pyro، وهو جهاز نقل مرئي لاسلكي جديد. تقدم مجموعة Pyro، التي تتألف من Pyro H وPyro S وPyro 7، حلولًا مبتكرة لنقل الصور اللاسلكية المتنقلة للعديد من الأشخاص، وحلًا لفِرَق التصوير التجارية والتلفزيونية الصغيرة أو المتوسطة من أجل مشاهدة الفيديو.

بجهاز إرسال واحد يدعم ما يصل إلى أربعة أجهزة استقبال، يجعل نظام Pyro خفيف الوزن الإرسال والمشاهدة أكثر مرونة واستقرارًا واحترافية. توفر تقنية القفز الآلي ثنائية النطاق من Hollyland اللاسلكية ذاتية التطوير 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز قدرات لمكافحة التدخل المحسّنة مع تقليل التأخير وتحسين النطاق. وتُعد هذه التكنولوجيا الجديدة المبتكرة الميزة الجوهرية التي تسمح لـ Pyro S بتوفير جودة فيديو لاسلكية ممتازة لأربعة شاشات مستقلة على مسافات بعيدة ضرورية لاحتياجات صناع الأفلام المحترفين وصناع الفيديو على حد سواء.

نطاق يصل إلى 400 متر (1300 قدم) مع الفيديو السلس وأنقى وضوح

تضمن تقنية القفز الآلي ثنائي النطاق اللاسلكية من Hollyland أن إصدارات Pyro H وPyro S توفر فيديو لاسلكي مستقر بجودة 4K/30 إطار في الثانية، وعلى نطاق 400 متر عندما يكون وضع البث مغلقًا، للحصول على أعلى وضوح وأفضل تفاصيل وصور واقعية، مما يجعل Pyro مثالية للاستخدامات الاحترافية. تُمكِّن هذه التكنولوجيا من تحسين أداء نقل الإشارة وكفاءتها، مما يضمن مشاهدة فورية للقطات مع أقل تأخير ممكن لجميع أفراد الطاقم المعنين بالمشاهدة (مثل المخرج والمنتج وأفراد الإضاءة وأفراد الصوت).

القابلية للتهيئة من قبل المستخدم، لتتناسب مع أي سيناريو

يمكن للمستخدمين تحسين أداء مشاهدة الفيديو اعتمادًا على متطلباتهم. وتتيح واجهة اختيار الوضع السهل للمستخدمين تجربة معدل إطار سلس وتأخير منخفض أو وضوح فيديو محسّن. يمكن للمستخدمين اختيار وضع Smooth (سلس) أو وضع HD (جودة عالية)، اعتمادًا على سيناريو التصوير الذي هم فيه. ففي الوضع Smooth (السلس)، سيحافظ Pyro على نقل الفيديو بسلاسة، مع تعديل معدل البيت بشكل ديناميكي لتحقيق تأخر يبلغ 50 مللي ثانية فقط لنقل الإشارة عبر المسافات الطويلة للغاية. بينما يوفر وضع HD (الجودة العالية) جودة صورة متفوقة، مع معدل بت مستقر من 8-12 ميغابايت في الثانية حتى في نطاق (400 متر) 1300 قدم، مما يضمن صور واضحة. (نطاق الإرسال هو خط الرؤية بناءً على قياسات مختبرية خالية من التداخل).

وصلات مرنة: واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI)، برنامج تثبيت برنامج التشغيلSnappy (SDI) ، Loopout

تقدم سلسلة Pyro الحل المثالي للتصوير المهني والمشاريع التجارية الأصغر حجمًا، والذي يتضمن يو إس بي فئة الفيديو USB Video Class (UVC) وبروتوكول الرسائل الفورية (RTMP) لسهولة اتصال الجهاز والتوافق، والبث السهل.

يوفر Pyro H مدخلات/مخرجات HDMI ومنفذ Loopout، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل كاميرا وجهاز إرسال، وإرسال إشارات إلى أجهزة الاستقبال في أثناء مشاهدة المشهد من منفذ Loopout (الحلقة). بينما يحتوي Pyro S على مدخلات/مخرجات لكل من HDMI وSDI، وهو مناسب للتصوير المهني والمشاريع التجارية الأصغر. أما Pyro 7 فيدعم مدخلات/مخرجات HDMI وSDI ومنفذ Loopout، مما يسمح للمستخدمين باختيار أفضل اتصال بناءً على احتياجاتهم ومعدات التصوير.

سهل الاستخدام، وقوي، ومحمول

تضمن قذيفة سبائك المغنيسيوم والألومنيوم خفيف الوزن من الفئة الملائمة للطيران قابلية سهولة الحمل والمتانة المادية لتلبي متطلبات صانعي الفيديو الذين يتحركون بسرعة. يحتوي طراز Pyro H وPyro S على شاشة تحكم LCD ذات ألوان زاهية، موجودة في كل من جهاز الإرسال والمستقبل، مما يوفر إمكانية الوصول سهلة القراءة إلى واجهة المستخدم البديهية، واختيار الإعداد السريع. إن طراز Pyro 7 عبارة عن جهاز شامل يجمع بين العديد من الأجهزة في جهاز واحد، فهو شاشة ترسل وتستقبل لاسلكيًا، يبلغ حجمها 7 بوصات ومن المقرر إصداره في يوليو من هذا العام.

السعر والتوافر

يتم إطلاق Pyro S على مستوى العالم في 22 مايو 2024، وهو متاح من خلال الموزعين المحليين وفي متجر أمازون. تعرف على المزيد حول نظام نقل الفيديو اللاسلكي الجديد Pyro S على: https://www.hollyland.com/product/pyro-s?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyros

نظام إرسال الفيديو اللاسلكي Pyro S: 699 دولار أمريكي

أمازون الولايات المتحدة: https://hollyland.info/amazon

أمازون المملكة المتحدة: https://hollyland.info/44GSX5c

أمازون أستراليا: https://hollyland.info/44G6iux

أمازون الإمارات العربية المتحدة: https://hollyland.info/3UExaXd

عن شركة Hollyland Technology

تعمل شركة Shenzhen Hollyland Technology Co المحدودة (Hollyland) على تمكين العملاء العالميين من خلال تقديمها حلولًا احترافية للبيانات اللاسلكية والنقل الصوتي والمرئي والاتصال الداخلي اللاسلكي منذ عام 2013. وتقدم Hollyland خدماتها في العديد من الأسواق، نذكر منها صناعة الأفلام، والتصوير التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والبث، والفعاليات المباشرة، والمعارض، ووسائل الإعلام الإذاعية، والإنتاج، والمسارح، ودور العبادة، والمنازل المستأجرة. قم بزيارة https://www.hollyland.com/ فيسبوك Hollyland، إنستجرام Hollyland.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2414539/Hollyland_Announces_Pyro_S__a_New_Wireless_4K_Video_Solution_for_Filmmakers.jpg