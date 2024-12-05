أعلنت شركة Miami International Holdings عن نتائج التداول في نوفمبر 2024؛ حيث ارتفعت حصة سوق عقود الخيارات متعددة الإدراج بنسبة 9.3%، مع تسجيل حجم تداول قياسي في عدة بورصات لعقود الخيارات والأسهم

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MIAX

05 ديسمبر, 2024, 16:40 AST

وصل MIAX Sapphire إلى 1.8% من حصة السوق

ميامي وبرنستون، نيو جيرسي، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة، اليوم عن نتائج التداول لشهر نوفمبر 2024 لشركاتها التابعة للبورصة الأمريكية - MIAX® وMIAX Pearl® وMIAX Emerald® وMIAX SapphireTM (يُشار إليها معًا باسم مجموعة (MIAX Exchange Group وMIAX FuturesTM.

نوفمبر 2024 وحجم التداول من العام حتى تاريخه وحصة السوق البارزة

  • بلغ إجمالي حجم الخيارات متعددة الإدراج لمجموعة MIAX Exchange Group إلى مستوى قياسي قدره 163.0 مليون عقد في نوفمبر 2024، بنسبة ارتفاع تُقدّر بـ 34.9% على أساس سنوي (YoY). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في نوفمبر 2024 إلى 16.1%، بزيادة قدرها 9.3% على أساس سنوي (YoY). بلغ إجمالي حجم العقود منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) رقما قياسيا بلغ 1.5 مليار عقد، بزيادة قدرها 4.5% عن الفترة نفسها من عام 2023.
  • وبلغت منصة MIAX Sapphire حجم تداول شهري يُقدّر بـ 18.5 مليون عقد، حيث بلغت حصة السوق في نوفمبر 2024 1.8%. في 15 نوفمبر، سجلت MIAX Sapphire رقمًا قياسيًا يوميًا بقيمة 1.2 مليون عقد. بدأت MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس والآن لديها أكثر من 3,800 فئة متاحة للتداول.
  • وبلغت شركة MIAX Options حجم تداول شهري يقدر بـ 60.8 مليون عقد، بزيادة قدرها 25.5% على أساس سنوي (YoY). وصلت حصة السوق في أكتوبر 2024 إلى 6.0%، بزيادة قدرها 1.7% على أساس سنوي (YoY). ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 628.2 مليون عقد، بزيادة قدرها 7.8% عن الفترة نفسها من عام 2023.
  • وبلغت شركة MIAX Pearl Options حجم تداول شهري يقدر بـ 32.0 مليون عقد، بنسبة انخفاض تقدر بـ 33.6% على أساس سنوي (YoY). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في نوفمبر 2024 إلى 3.2%، بانخفاض قدره 46.2% على أساس سنوي (YoY). كما بلغ إجمالي حجم التداول حتى تاريخه منذ بداية العام 436.7 مليون عقد، بانخفاض قدره 27.3% عن الفترة نفسها من عام 2023.
  • وبلغت شركة MIAX Emerald حجم تداول شهري قياسي يقدر بـ 51.7 مليون عقد، بزيادة قدرها 113.5% على أساس سنوي (YoY). إضافةً إلى ذلك، وصلت حصة السوق في نوفمبر 2024 إلى 5.1%، بزيادة قدرها 73.1% على أساس سنوي (YoY). ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 413.1 مليون عقد، بزيادة قدرها 50.0% عن الفترة نفسها من عام 2023.
  • في الأسهم الأمريكية، حققت MIAX Pearl Equities™‎ حجم تداول شهري قدره 3.8 مليار سهم بنسبة انخفاض سنوية (YoY) قدرها 18.3% وتمثل حصة سوقية قدرها 1.3%، بنسبة انخفاض سنوية (YoY) قدرها 37.9%. ووصل إجمالي حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى قياسي بلغ 46.0 مليار سهم، بزيادة قدرها 8.2% عن الفترة نفسها من عام 2023. وصلت الحصة السوقية منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7%، بانخفاض قدره 1.4% عن نفس الفترة من عام 2023.
  • وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، حققت MIAX Futures، وهي إحدى أسواق العقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO)، حجم تداول شهري بلغ 342,348 عقد، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 4.3% مقارنة بالعام السابق (YoY).

تتضمن الجداول أدناه معلومات إضافية عن حجم التداول وحصص السوق لمجموعة MIAX Exchange Group ومجموعة MIAX Futures.

 حجم تداول الخيارات متعددة القوائم الخاص بمجموعة

 MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي

مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الخيارات المتعددة المدرجة

العقود

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أكتوبر 24

% صرف

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أيام التداول

20

21

23

231

230

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية

1,010,941,318

819,353,114

23.4 %

1,019,395,795

-0.8 %

10,166,855,223

9,260,697,779

9.8 %

مجموعة MIAX Exchange Group

163,035,002

120,847,771

34.9 %

156,101,259

4.4 %

1,524,638,002

1,458,725,010

4.5 %

MIAX Options

60,797,990

48,435,412

25.5 %

61,385,978

-1.0 %

628,213,214

582,625,524

7.8 %

MIAX Pearl

32,006,908

48,184,598

-33.6 %

32,700,382

-2.1 %

436,718,113

600,756,195

-27.3 %

MIAX Emerald

51,730,078

24,227,761

113.5 %

44,769,481

15.5 %

413,104,537

275,343,291

50.0 %

MIAX Sapphire

18,500,026

-

-

17,245,418

7.3 %

46,602,138

-

-

متوسط الحجم اليومي لعقود الخيارات المدرجة متعددة القوائم

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أكتوبر 24

% صرف

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

صناعة خيارات الأسهم الأمريكية

50,547,066

39,016,815

29.6 %

44,321,556

14.0 %

44,012,360

40,263,903

9.3 %

مجموعة MIAX Exchange Group

8,151,750

5,754,656

41.7 %

6,787,011

20.1 %

6,600,165

6,342,283

4.1 %

MIAX Options

3,039,900

2,306,448

31.8 %

2,668,956

13.9 %

2,719,538

2,533,154

7.4 %

MIAX Pearl

1,600,345

2,294,505

-30.3 %

1,421,756

12.6 %

1,890,555

2,611,983

-27.6 %

MIAX Emerald

2,586,504

1,153,703

124.2 %

1,946,499

32.9 %

1,788,331

1,197,145

49.4 %

MIAX Sapphire

925,001

-

-

749,801

23.4 %

201,741

-

-

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم الخاصة بمجموعة

MIAX Exchange Group، في الشهر الحالي

مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الحصة السوقية للخيارات متعددة

السهم

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أكتوبر 24

% صرف

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

مجموعة MIAX Exchange Group

16.13 %

14.75 %

9.3 %

15.31 %

5.3 %

15.00 %

15.75 %

-4.8 %

MIAX Options

6.01 %

5.91 %

1.7 %

6.02 %

-0.1 %

6.18 %

6.29 %

-1.8 %

MIAX Pearl

3.17 %

5.88 %

-46.2 %

3.21 %

-1.3 %

4.30 %

6.49 %

-33.8 %

MIAX Emerald

5.12 %

2.96 %

73.1 %

4.39 %

16.5 %

4.06 %

2.97 %

36.7 %

MIAX Sapphire

1.83 %

-

-

1.69 %

8.2 %

0.46 %

-

-


(1)

أطلقت منصة MIAX Sapphire التداول في 12 أغسطس 2024، وأدرجت فئة واحدة للأسبوع الأول وفئات إضافية على مراحل متعددة موزّعة على جدول أسبوعي حتى أسبوع 21 أكتوبر 2024 مع أكثر من 3,800 فئة متاحة للتداول الآن.










  

حجم تداول الأسهم لشركة

MIAX Pearl في الشهر الحالي

مقارنة من بداية السنة حتى الآن

الأسهم (بالملايين)

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أكتوبر 24

% صرف

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أيام التداول

20

21

23

231

230

صناعة الأسهم الأمريكية

292,020

221,781

31.7 %

268,304

8.8 %

2,755,214

2,510,615

9.7 %

حجم تداول MIAX Pearl

3,767

4,609

-18.3 %

4,397

-14.3 %

46,038

42,548

8.2 %

متوسط الحجم اليومي لشركة MIAX Pearl

188

219

-14.2 %

191

-1.5 %

199

185

7.7 %

الحصة السوقية لشركة MIAX Pearl

1.29 %

2.08 %

-37.9 %

1.64 %

-21.3 %

1.67 %

1.69 %

-1.4 %



حجم تداول العقود الآجلة والخيارات والفائدة المفتوحة لشركة MIAX

العقود الآجلة، للشهر الحالي

مقارنة من بداية السنة حتى الآن

العقود الآجلة وعقود الخيارات

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أكتوبر 24

% صرف

نوفمبر -24

نوفمبر -23

% صرف

أيام التداول

20

21

23

231

230

حجم العقود الآجلة MIAX

342,348

328,252

4.3 %

237,249

44.3 %

2,991,222

2,758,179

8.4 %

متوسط الحجم اليومي للعقود الآجلة MIAX Futures

17,117

15,631

9.5 %

10,315

65.9 %

12,949

11,992

8.0 %

الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة MIAX

82,183

68,716

19.6 %

83,963

-2.1 %

 

نبذة عن MIAX

شركة Miami International Holdings, Inc هي الشركة الأم القابضة والمالكة كل من شركة Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL, LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®)، وMIAX Sapphire LLC (MIAX SapphireTM)، وMIAX Futures Exchange, LLC (MIAX FuturesTM)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdxTM)، وThe Bermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading, LLC (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire، هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. تُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات عروض الأسعار عالية الأداء لصناعة تداول الخيارات في الولايات المتحدة وتتميز بالإنتاجية وزمن الوصول والموثوقية وحتمية الترتيب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ويقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة للقمح الأحمر الربيعي. MIAX Futures هي سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة مقاصة المشتقات (DCO) تابعة لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وتقدم خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ومسجلة كسوق عقود محددة (DCM)، ومنظمة مقاصة لمشتقات (DCO)، ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهُم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة مُتكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا، وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي، وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com

لمعرفة المزيد عن MIAX Futures، تفضّل بزيارة .www.miaxglobal.com/miax-futures

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة .www.miaxdx.com

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة .www.bsx.com

لمعرفة المزيد عن Dorman Trading، تفضّل بزيارة .www.dormantrading.com

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للتواصل الإعلامي:
Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات
2091-955 (609)
[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg 

 

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