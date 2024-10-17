أعلنت شركة Vici Energy عن العلامة التجارية الجديدة وإطلاق موقع إلكتروني

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

17 أكتوبر / تشرين أول 2024

/PRNewswire/ --

أعلنت شركة Vici Energy، وهي شركة طاقة متكاملة، عن إطلاق علاماتها التجارية الجديدة وموقعها الإلكتروني كجزء من إعادة هيكلتها للاستراتيجية الجارية. يتوافق هذا التحول مع رؤية Vici Energy لـ "تعزيز النمو، وقيادة التغيير" ويعكس التزامها بالتطور في مشهد سوق الطاقة الديناميكي على نحو متزايد.

وستقوم هذه العلامة التجارية الجديدة بتوحيد أنشطة الاستكشاف والاستخراج والتجارة الخاصة بشركة Vici Energy لتكون تحت مظلة هوية متماسكة. وتسلط الضوء على القيم الأساسية للشركة والتزامها بالعمليات الآمنة والمحكومة وممارسات الأعمال المرنة والنمو المستدام.

كجزء من استراتيجيتها المستقبلية، تخطط Vici Energy لتوسيع محفظة استثماراتها من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول المستدامة. ويشمل هذا التنويع في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، لإكمال محفظة الطاقة التقليدية.

اليوم، تتداول الشركة أكثر من 24 مليون طن متري من النفط الخام وأكثر من 3 ملايين طن متري من المنتجات المكررة والبتروكيماويات سنويًا، مع عمليات في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و

آسيا والمحيط الهادئ. تمتد خبرة Vici Energy إلى الإنتاج والتخزين والنقل وإدارة المخاطر، لضمان أن تظل الطاقة بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها.

نبذة شركة Vici Energy

شركة Vici Energy هي شركة خاصة ملتزمة باستكشاف وتطوير وتوفير مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية. هدفنا بسيط: تقديم طاقة موثوقة وعالية الجودة وبأسعار معقولة. نحن نعطي الأولوية للأسواق الناشئة، ونستغل خبراتنا المحلية لدفع النمو الاقتصادي وخلق قيمة ملموسة لشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.vicienergy.com/